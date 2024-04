Pronostic Lyon vs Monaco - Ligue 1 - 28/04/2024 : Monaco gagne le match, la première mi-temps et marque durant la période

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lyon-Monaco, comptant pour la 31e journée de Ligue, ce dimanche.

Meilleurs pronostics pour Lyon contre Monaco

Victoire de Monaco est à la côte de 2,62, ce qui donne à Monaco 38,17 % de chances de remporter le match.

de remporter le match. Victoire de Monaco à la 1ère mi-temps a une côte de 3,10, ce qui donne à Monaco 32,26 % de chances de mener à la mi-temps.

de mener à la mi-temps. But durant la période (15:00 – 29:59) a une côte de 3,75, ce qui donne 26,66 % de chances que le premier but soit marqué entre la 15ème et la 30ème minute.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

Notre analyse : revue de la forme de chaque équipe

L'Olympique Lyonnais accueille Monaco ce week-end, les visiteurs étant désireux d'élargir leur avance sur Brest, actuellement troisième. Quant à Lyon, ils restent les outsiders pour la qualification en Ligue Europa en raison d'une saison très inconsistante.

Lyon a perdu 13 de ses 30 matchs de Ligue 1, en a gagné 12 et n'en a fait match nul que cinq. Cela suggère qu'il y a très peu de juste milieu dans leur forme - ils sont soit irrésistibles, soit nettement médiocres.

L'OL a le pire bilan défensif dans la moitié supérieure de la Ligue 1, concédant 49 buts et en marquant seulement 39. En fait, c'est le deuxième pire bilan défensif de toute la division, ce qui pointe leurs problèmes.

À l'autre extrémité du spectre, l'AS Monaco s'est battue dur pour s'accrocher aux basques des leaders, le PSG. Avec Brest et Lille, ils sont les plus sérieux prétendants à la qualification pour la Ligue des Champions cette saison.

Le XI de départ de Monaco a été affecté par une série de suspensions et de blessures récemment. Thilo Kehrer devrait figurer en défense après une suspension. De plus, le retour du défenseur chilien Guillermo Maripan est un grand renfort. Le meneur de jeu russe, Aleksandr Golovin, manquera le match à cause d'une blessure à la cheville.

Compositions probables pour Lyon et Monaco

La composition probable de Lyon en 4-2-3-1

Lopes ; Maitland-Niles, Tagliafico, O’Brien, Mata, Caqueret, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Lacazette

La composition probable de Monaco en 4-2-3-1

Majecki ; Vanderson, Jakobs, Maripan, Kehrer, Fofana, Zakaria, Minamino, Akliouche, Seghir, Ben Yedder

Pronostic 1 - Lyon contre Monaco : Monaco gagne @ 2,62 chez Betsson

Adi Hütter (entraineur de Monaco) a été extrêmement efficace à l'extérieur cette saison. Ils ont remporté 60 % de leurs matchs à l'extérieur, en perdant seulement 13 %.

Ils ont largement dépassé leurs points attendus (xPts) basés sur les occasions créées, accumulant 31 points contre 23 xPts. Avec la qualification pour la Ligue des Champions désormais fermement en main, ils ne voudront pas la laisser filer.

Quant à Lyon, leur forme à domicile a été préjudiciable à leur saison. Ils ont perdu 40 % des matchs au Groupama Stadium, qui est loin d'être une forteresse.

Pronostic 2 - Lyon contre Monaco : Monaco gagne la 1ère mi-temps @ 3,10 chez Betsson

Monaco n'a pas seulement un solide bilan à l'extérieur, mais prend également les matchs à bras-le-corps dès les 45 premières minutes.

En effet, ils ont mené à la mi-temps dans 47 % de leurs matchs à l'extérieur jusqu'à présent cette saison. Lyon a également été mené à l'intervalle dans 40 % de leurs matchs à domicile.

La forme à domicile de Lyon a été préoccupante. Ils n'ont gagné qu'un tiers de leurs matchs à domicile, sous-performant leurs points attendus (xPts) basés sur les occasions créées.

Monaco est coté pour gagner la première mi-temps à des pronostics de 3,10. Cela équivaut à une probabilité de seulement 32,26 % pour Monaco de mener. Cela signifie que ces pronostics offrent une grande valeur, étant donné la motivation de Monaco à renforcer leur emprise sur la deuxième place.

Pronostic 3 - Lyon contre Monaco : Premier but sur la période (15:00-29:59) @ 3,75 chez Betsson

Il est juste de dire que cette fenêtre horaire a été plutôt prolifique pour les buts dans les matchs de Ligue 1 impliquant Lyon et Monaco cette saison. Plus de 42 % de tous les buts dans les matchs de Lyon ont été marqués entre la 15ème et la 30ème minute.

De même, plus de 35 % de tous les buts dans les matchs de Monaco ont été marqués dans le même laps de temps.

C'est pourquoi j'ai levé un sourcil quand j'ai vu des pronostics de 3,75 pour que le premier but soit marqué pendant cette période. Comme cela équivaut à une probabilité de 26,66 %, il pourrait y avoir une réelle valeur à saisir ici.