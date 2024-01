Pronostic Lyon Rennes 26/01/2024 : Lyon vainqueur ou nul et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lyon Rennes, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Lyon - Rennes :

Lyon gagne ou fait match nul et plus de 2,5 buts dans le match. Cote à 3,15 sur Betsson, soit 31% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. A. Kalimuendo marque. Cote à 3,45 sur Betsson, soit 28% de chances que l'attaquant rennais soit buteur.

que l'attaquant rennais soit buteur. Plus de 1,5 buts en première mi-temps. Cote à 2,77 sur Betsson, soit 36% de chances qu'il y ait plusieurs buts en première période.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Jouez sur les meilleures cotes en vous inscrivant dès maintenant sur Betsson avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Lyon - Rennes en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu vendredi 26 janvier à 21h.

Après avoir retrouvé des couleurs avant la trêve en s’imposant contre Toulouse 3-0, Monaco 0-1 et Nantes 1-0, Lyon a perdu les pédales au Havre, et a vu les Normands marquer à trois reprises pour s’imposer 3-1. Mais les Lyonnais pourront compter sur leurs nouvelles recrues, Malik Fofana et Gift Orban, que l’on pourrait voir à deux avec Lacazette en pointe. De quoi proposer quelque chose de très intéressant.

Du côté de Rennes, tout va pour le mieux. Actuellement sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues, les Bretons viennent de sortir Marseille en coupe de France, et de battre Nice 2-0 en championnat. Les Rennais devront s’appuyer sur Kalimuendo en attaque pour rayonner. L’international espoir français a marqué à quatre reprises lors des quatre derniers matches. De quoi récidiver en championnat ?

Lyon gagne ou fait match nul et plus de 2,5 buts dans le match. Cote à 3,15 sur Betsson

Pour ce retour à la Ligue 1 après la Coupe de France, Lyon pourra affronter Rennes avec un effectif bien plus fourni et le retour de Jake O’Brien, qui avait crucifié les Rennais au match aller (0-1). Avec Fofana et Orban, les Lyonnais auront une force offensive bien plus importante face à une défense rennaise souvent en difficulté. L’occasion de voir des buts pour ce match souvent prolifique.

Pour Kalimuendo, le Français a marqué à quatre reprises lors de ses quatre derniers matches, lançant enfin sa saison. Il faudra surveiller de très près ce joueur.

Plus de 1,5 buts en première mi-temps. Cote à 2,77 sur Betsson

Une période plutôt prolifique pour les deux formations, qui devront faire attention à ne pas craquer dès la première mi-temps.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide détaillé !