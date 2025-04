Pronostic Lyon Rennes Ligue 1 26/04/2025 : Lyon se rassure et se remet à rêver d’Europe

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la 31e journée de Ligue 1 entre Lyon et Rennes ce samedi 26 avril à 21h05.

Pronostic Lyon Rennes : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lyon Rennes

Victoire de Lyon ⭐ à la cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60% de voir Lyon l’emporter à domicile après sa dernière semaine difficile.

de voir Lyon l’emporter à domicile après sa dernière semaine difficile. Lacazette buteur ⭐à la cote de 2,26 sur Unibet, soit une probabilité de 44% de voir le général Lacazette inscrire son 13e but de la saison.

de voir le général Lacazette inscrire son 13e but de la saison. Lyon gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 ⭐ à la cote de 4,05 sur Unibet, soit une probabilité de 24% de voir les deux équipes marquer mais les Lyonnais tout de même l’emporter.

Nous prédisons la victoire de Lyon 2-1 contre Rennes.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Passer à autre chose, voilà ce que doivent se dire les Lyonnais après les deux désillusions vécues quasiment coup sur coup la semaine passée. Une élimination en Europa League face à Manchester United puis une défaite dans le derby face à Saint-Etienne, tout cela en l’espace de 4 jours, autant dire que les supporters lyonnais n’avaient sûrement pas envisagé un tel scénario.

A quatre journées de la fin du championnat, les esprits sont désormais tournés vers la qualification européenne pour les hommes de Paulo Fonseca. Actuels 6e de Ligue 1 avec 51 points, les Lyonnais ne sont qu’à 3 points du podium. L’obligation pour eux est désormais de se qualifier avec comme ligne de mire la Ligue des Champions, et cela passe par un bon résultat face aux Rennais ce samedi.

Des Rennais qui eux n’ont justement plus grand chose à jouer en cette fin de saison. 10e de Ligue 1 avec 38 points, les hommes d’Habib Beye relèvent peu à peu la tête après une période délicate. Vainqueurs la semaine dernière dans le derby face à Nantes, ils se déplacent sur la pelouse du Groupama Stadium avec l’envie de venir jouer les troubles fêtes en cette fin de saison lyonnaise. Une confrontation qui s’annonce donc palpitante ce samedi soir.

👥 Les effectifs probables pour Lyon Rennes

Composition attendue de l’OL :

Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner Vinicius, Veretout, Tessman, Akouokou, Cherki, Mikautadze, Lacazette.

Composition attendue de Rennes :

Samba, Jacquet, Rouault, Brassier, Assignon, Matusiwa, Cisse, Fofana, Truffert, Tamari, Kalimuendo.

Les meilleurs paris à prendre pour OL SRFC

⭐ Lyon retrouve le sourire

Malgré deux récents revers douloureux face à Manchester United et Saint-Étienne, Lyon aborde cette rencontre avec une détermination retrouvée. En pleine lutte pour l’Europe, les hommes de Paulo Fonseca, actuels 6e, n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent accrocher une 4e place synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Portés par leur public qui n’attend que de retrouver ses joueurs après les deux derniers matchs à l'extérieur, et une dynamique solide à domicile, les Lyonnais devraient réagir face à une équipe rennaise sans véritable enjeu. Malgré un regain de forme récent illustré par leur victoire contre Le Havre puis Nantes, les Bretons restent irréguliers et souvent en difficulté à l’extérieur, 15e moins bonne équipe cette saison avec 13 points en 14 matchs à l'extérieur.

Pronostic 1 Lyon vs Rennes : Victoire de Lyon - cote de 1,66 sur Unibet

⭐ Lacazette délivre le Groupama Stadium

Dans un match ô combien crucial pour les ambitions européennes de l’OL, Alexandre Lacazette apparaît comme l’arme offensive numéro une des Lyonnais. Le capitaine, le général, le lyonnais Alexandre Lacazette reste années après années l’arme fatale en attaque.

Malgré les récentes désillusions, l’ancien international français reste le leader d’attaque incontesté de son équipe, avec déjà plusieurs buts décisifs inscrits cette saison et un total de 12 en Ligue 1 ou il n’est pas titulaire à chaque match.

Son expérience, sa capacité à se créer des occasions dans les grands rendez-vous, et son efficacité au Groupama Stadium devant son public en font un choix idéal pour trouver le chemin des filets face à une défense rennaise parfois fébrile à l’extérieur.

Dans un contexte de réaction attendue, qui d’autre que lui pour remotiver les troupes et les guider vers l’Europe en cette fin de saison.

Pronostic 2 Lyon vs Rennes : Lacazette buteur - cote de 2,26 sur Unibet

⭐ Lyon l’emporte et les deux équipes marquent

Lyon aborde la réception de Rennes ce samedi avec un esprit de revanche et une motivation maximale après l’élimination en Europa League et la défaite dans le derby.

L’objectif est clair : renouer avec la victoire après une semaine noire, et surtout, montrer du caractère devant son public.

Les Lyonnais conservent une force de frappe offensive capable de faire la différence, avec des profils percutants comme Mikautadze, Fofana ou encore Cherki. Une attaque solide qui s’illustre régulièrement cette saison, en faisant la 3e meilleure de Ligue 1.

Toutefois, Lyon encaisse également beaucoup de buts cette saison (41) et met récemment en avant des difficultés défensives moins observées auparavant. Lyon n’a plus gagné à domicile sans concéder de but depuis le 9 février dernier et l’absence au milieu de terrain de Corentin Tolisso laisse entrevoir la possibilité pour Rennes de trouver le chemin des filets à un moment dans le match. Les Bretons restent en effet dangereux avec 10 buts marqués lors de leurs 5 derniers matchs.

Ce mélange entre l'obligation de victoire pour l'OL et la capacité rennaise à exploiter les espaces offre un contexte parfait pour voir l’OL réussir à s’imposer tout en concédant un but sur le score de 2-1, 3-1 ou 4-1.

Pronostic 3 Lyon vs Rennes : Lyon gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 - cote de 4,05 sur Unibet

