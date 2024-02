Pronostic Lyon (OL) Strasbourg Coupe de France 27/02/2024 : Lyon vainqueur et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lyon (OL) Strasbourg, comptant pour les quarts de finale de Coupe de France.

Pronostic Lyon Strasbourg : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Lyon Strasbourg

Lyon vainqueur – ⭐ à 1,79 en pariant sur Betsson, soit 56 % de chances de voir les Gones valider leur billet pour les demi-finales.

de voir les Gones valider leur billet pour les demi-finales. Les deux équipes marquent – ⭐ à 1,69 en pariant sur Betsson, soit 59 % de chances de voir des buts au Groupama Stadium.

de voir des buts au Groupama Stadium. Score exact 2-1 - ⭐ à 7,65 en pariant sur Betsson, soit 13 % de chances de voir les Lyonnais s’imposer sur ce score.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe de France mardi soir, avec la première affiche entre l’Olympique Lyonnais et Strasbourg. Les deux formations sont à la peine en championnat et miseront sur cette compétition pour sauver une saison bien terne jusqu’à maintenant.

L’Olympique Lyonnais revit en Coupe de France, et voudra accorder une grande importance à cette compétition pour faire oublier une saison en dents de scie. Ils ont pourtant retrouvé des couleurs, avec 5 victoires lors des 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues. En Coupe de France, ils ont d’abord éliminé Pontarlier puis Bergerac à l’extérieur, avant de venir à bout de Lille sur le score de 2 buts à 1 au Groupama Stadium. Ils ont inscrit 7 buts en 3 matches, pour 2 encaissés, et ils voudront continuer leur épopée pour apporter un peu de positif à leur saison 2023-2024.

Strasbourg présente la même dynamique générale, avec une 14e place et seulement 3 points d’avance sur le barragiste provisoire en Ligue 1 : ce quart de finale représente donc l’opportunité pour eux d’atteindre des demi-finales qu’ils n’ont plus connues depuis 2001, année où ils avaient remporté le trophée, le troisième de leur histoire. Ils ont atteint les quarts de finale de la compétition après avoir éliminé l’Avoine OCC, Clermont puis Le Havre en huitièmes. Ils ont inscrit 10 buts pour 2 encaissés en 3 rencontres, mais restent sur 4 défaites lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues, et l’OL semble un niveau au-dessus pour cette confrontation.

Les compos probables pour Lyon Strasbourg

La composition probable de l’Olympique Lyonnais en 4-3-3 :

Lopes – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles – Caqueret, Matic, Mangala – Nuamah, Benrahma, Lacazette.

La composition probable de Strasbourg en 4-3-3 :

Bellaarouch – Guilbert, Perrin, Sylla, Delaine – Mwanga, Sissoko, Diarra – Bakwa, Emegha, Gameiro.

Lyon vs Strasbourg Pari 1 : Lyon vainqueur @ 1,79 avec Betsson

Pierre Sage fait des merveilles cette saison. Depuis qu’il a repris les rênes de l’OL, les Gones ont remporté 10 des 14 rencontres qu’ils ont disputées, et restent sur 5 victoires toutes compétitions confondues. À domicile, ils ont perdu un seul des 6 derniers matches joués, et l’espoir d’atteindre une demi-finale de Coupe de France pourrait les motiver mardi soir. À l’inverse, Strasbourg n’a plus gagné depuis le 20 décembre en championnat, et a connu la victoire seulement en Coupe de France en 2024. Face à l’OL, la marche pourrait s’avérer trop haute et les Gones ont l’expérience de ce stade de la compétition, eux qui ont atteint les demi-finales l’année dernière.

Lyon vs Strasbourg Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 1,69 avec Betsson

Strasbourg et l’Olympique Lyonnais ne sont pas des rocs défensifs cette saison : 37 buts encaissés pour les deux formations toutes compétitions confondues. Et avec les deux équipes qui ont montré leur efficacité offensive en Coupe de France, il faut s’attendre à des buts des deux côtés du terrain au Groupama Stadium. Strasbourg reste sur une série de 12 rencontres en encaissant au moins un but en Ligue 1, et l’OL en a encaissé au moins un lors de 4 des 6 dernières rencontres de championnat. Alors, festival mardi soir ?

Lyon vs Strasbourg Pari 3 : Score exact 2-1 @ 7,65 avec Betsson

Les 3 dernières confrontations entre les deux formations se sont terminées sur le score de 2 buts à 1. Surtout, Lyon s’est imposé à 3 reprises sur ce même score lors des 4 dernières rencontres disputées, dont contre Lille au cours des huitièmes de finale de la compétition. Mardi soir, les Strasbourgeois devraient réussir à tromper Anthony Lopes, mais l’OL a démontré qu’il avait les ressources pour revenir au score après avoir été mené, et devrait réussir à s’imposer, probablement sur la plus courte des marges.

