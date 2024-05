Pronostic Lyon (OL) PSG - Finale Coupe de France 25/05/2024 : Les Parisiens vainqueurs et Ramos buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lyon (OL) PSG, affiche de la finale de la Coupe de France.

Pronostic Lyon PSG : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre l'OL et le PSG en vue de leur affrontement en finale de la Coupe de France le 25 mai au Stade de France.

Les meilleurs pronostics pour Lyon PSG

Plus de 2,5 buts ⭐ avec une cote de 1.63 sur Betsson, soit une probabilité de 61,35% que le match se termine avec trois buts ou plus marqués.

que le match se termine avec trois buts ou plus marqués. Goncalo Ramos buteur ⭐ avec une cote de 2.40 sur Betsson, soit une probabilité de 41,67% que Ramos marque lors de la finale de la Coupe de France.

que Ramos marque lors de la finale de la Coupe de France. Victoire de PSG ⭐ avec une cote de 1.58 sur Betsson, soit une probabilité de 63,29% que PSG batte Lyon dans le temps réglementaire.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La finale de la Coupe de France sera vue comme un coup d’essai pour Lyon contre le champion en titre de Ligue 1, le PSG. Le PSG vise à réaliser un doublé championnat-coupe et à surmonter leur déception en Ligue des Champions.

Lyon est en excellente forme ces derniers temps. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs de Ligue 1 pour sécuriser la sixième place et une place en phase de groupes de la Ligue Europa. Un trophée de la Coupe de France serait la cerise sur le gâteau d'une saison correcte pour Lyon. Ils n'ont fait match nul que cinq de leurs 34 matchs de championnat cette saison, donc ça a été des montagnes russes émotionnelles pour les supporters lyonnais.

Le PSG entre déjà dans une période de transition, suite à l'annonce du départ estival de Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé pourrait également suivre son compatriote vers la sortie, donc le XI de départ du PSG pourrait être intéressant ce week-end. La caractéristique déterminante de l'équipe de Luis Enrique est leur résilience, n'ayant perdu que deux fois en Ligue 1 cette saison. Des joueurs comme Goncalo Ramos et Marco Asensio pourraient être des potentiels gagnants de match lors de la finale de ce week-end.

Les compos probables pour Lyon PSG

La composition probable de Lyon en 4-1-4-1 :

Lopes; Mata, Tagliafico, O’Brien, Caleta-Car, Matic, Cherki, Benrahma, Caqueret, Tolisso, Lacazette.

La composition probable de PSG en 4-3-3 :

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha, Asensio, Ramos, Lee.

Plus de 2,5 buts dans le match @ 1.63 avec Betsson

Les deux équipes ont marqué dans cinq des sept dernières rencontres entre Lyon et le PSG. Le PSG a terminé avec 81 buts marqués en 34 matchs de Ligue 1. Par ailleurs, Lyon a terminé avec une différence de buts négative, malgré leur sixième place. Lyon a concédé 55 buts et en a marqué 49 en 34 matchs, indiquant leur style de jeu positif et déterminé. Cela augure bien pour un pari sur plus de 2,5 buts sur les cotes de Lyon vs PSG.

Goncalo Ramos buteur @ 2.40 avec Betsson

À l'approche de la finale de la Coupe de France, tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé. On parle de son apparition finale sous les couleurs du PSG contre Lyon avant de partir pour le Real Madrid. Cependant, il est notable que Mbappé n'a pas participé au dernier match de championnat du PSG cette saison. Les rapports suggèrent que l'entraîneur, Luis Enrique, a choisi de se concentrer sur les attaquants engagés à long terme avec le club. Par conséquent, Goncalo Ramos est presque certain de jouer un rôle clé contre Lyon. Le joueur de 22 ans a marqué neuf buts en 18 apparitions en Ligue 1 cette saison et trois buts en seulement quatre apparitions en Coupe de France. Cela signifie qu'il a été un acteur majeur de la progression du PSG jusqu'à la finale.

Victoire de PSG @ 1.58 avec Betsson

Le doublé championnat-coupe est en jeu pour le PSG et Luis Enrique ce week-end. Le PSG n'a pas remporté la Coupe de France depuis la saison 2020/21 et vise son 15e succès en coupe nationale.

Lyon possède cinq trophées de la Coupe de France, ayant remporté leur dernier il y a 12 ans. En regardant leurs confrontations directes, le PSG a dominé ces derniers temps. Lyon n'a pas battu le PSG depuis décembre 2020. Le PSG a également battu Lyon 4-1 à domicile et à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, ce qui augmente la confiance dans les chances du PSG de remporter un autre trophée ici.

