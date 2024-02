Pronostic Lyon (OL) Marseille (OM) 04/02/2024 : Match nul et Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lyon Marseille, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Lyon (16eme) et Marseille (7eme) se retrouvent pour le deuxième Olympico de la saison, après le triomphe des Phocéens au match aller (3-0). Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lyon - Marseille, avec une rencontre riche en buts au Groupama Stadium.

Les meilleur paris pour Lyon - Marseille

Match nul à 3,45 soit 29% de chances que l’OL et l’OM fassent égalité.

que l’OL et l’OM fassent égalité. Plus de 3,5 buts à 2,80 soit 35% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Aubameyang buteur à 2,90 soit 34% de chances que l'attaquant gabonais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux Olympiques de France ne se sont rarement affrontés dans d’aussi dures conditions. 16e et 7e de Ligue 1, l’OM et l’OL pourraient tous les deux se retrouver hors de la course à l'Europe en Ligue 1 cette saison, et sont largués par de nombreux adversaires en championnat.

L'entraîneur de l’OL retrouve déjà l’OM, qu’il avait affronté le 6 décembre pour son premier match en tant qu'intérimaire sur le banc des Gones (0-3). L’adjoint du Red Star avait redressé la barre par la suite, avec des victoires contre Toulouse (3-0), Monaco (1-0) et Nantes (1-0) en championnat ainsi qu’en Coupe de France contre Pontalier (3-0) et Bergerac (2-1), avant de retomber dans ses travers contre Le Havre (1-3) et Rennes (2-3). L’OL a attendu d'être menés 3-0 en une mi-temps contre les Bretons pour réagir en seconde période grâce à Henrique et Lacazette. Les Gones sont forts d’un mercato hivernal prometteur, avec les arrivées du Brésilien Lucas Perri dans les buts (26 ans, Botafogo), du Belge Malick Fofana (18 ans) sur l’aile gauche et du Nigérian Gift Orban (21 ans) au poste d’avant-centre, tous deux en provenance de la Gantoise. Nemanja Matic et Orel Mangala (25 ans, Nottingham Forest) viennent renforcer le milieu de terrain. Johann Lepenant, Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico pourraient manquer cet Olympico.

L’OM avance au ralenti également, avec une dernière victoire qui remonte au 17 décembre contre Clermont en Ligue 1 (2-1). Les Olympiens ont concédé le nul contre Montpellier (1-1), Strasbourg (1-1), Monaco (2-2) et contre Rennes en Coupe de France (2-2), sortant même aux tirs au but (8-9). Seule une victoire en Coupe de France, inutile désormais, est venue éclaircir le tableau contre Thionville (1-0). L’OM compte plusieurs recrues (Merlin, Garcia, Onana, Moumbagna), mais ne pourra pas compter sur Memba, Gueye, Nadir, Rondiger, tandis que Murillo et Kondogbia seront incertains.

Les compos probables pour Lyon - Marseille :

Lyon : Lopes - Mata, Lovren, O’Brien - Maitland-Niles, Tolisso, Caqueret, Henrique - Nuamah, Lacazette, Fofana

Marseille : Lopez - Clauss, Meite, Gigot, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Aubameyang, Moumbagna

Pari 1. Match nul à 3,45 avec Betsson

L’OM est spécialiste des nuls cet hiver, mais tombe sur un adversaire de nouveau en crise. Les Phocéens s'étaient servis de leur rencontre face à l'OL pour rebondir en décembre après une seule victoire en trois matchs en Ligue 1 (3-0), et l’OL n’est pas impérial à domicile. Mais Marseille doit s’adapter avec les absents et ses recrues, tandis que Lyon compte sur ses nouvelles pépites pour amener le danger. On voit un partage des points entre ces deux équipes pas en confiance.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 2,80 avec Betsson

Les neuf derniers matchs de l’OL ont donné vingt-cinq buts, une moyenne de 2,77 buts par match. Les six derniers matchs de l’OM en Ligue 1 ont donné vingt buts, une moyenne de 3,33. Avec deux défenses peu stables mais des attaques qui savent se réveiller, on voit plus de trois buts dans ce Lyon - Marseille.

Pari 3. Aubameyang buteur à 2,90 avec Betsson

Le natif de Laval a retrouvé le chemin des filets contre Monaco, après avoir marqué un doublé contre Lorient et déjà marqué contre Lyon en décembre. En l’absence de N’Diaye et de Sarr, on le voit porter l’attaque marseillaise au Groupama Stadium.

