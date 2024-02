Pronostic Lyon Nice 16/02/2024 : Lyon vainqueur et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lyon Nice, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic Lyon Nice : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Lyon Nice

Lyon vainqueur – à 2,64 en pariant sur Betsson, soit 38 % de chances de voir les Gones s’imposer.

de voir les Gones s’imposer. Moins de 2,5 buts – à 1,62 en pariant sur Betsson, soit 62 % de chances de voir peu de buts vendredi soir.

de voir peu de buts vendredi soir. Alexandre Lacazette buteur - à 2,63 en pariant sur Betsson, soit 38 % de chances de voir l’attaquant français trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Début de la 22e journée de Ligue 1, avec un match opposant l’Olympique Lyonnais à L’OGC Nice au Groupama Stadium. Une rencontre entre deux équipes aux opposés du classement, mais à la dynamique différente lors des dernières rencontres, ce qui pourrait donner lieu à des surprises vendredi soir à 21 h.

L’Olympique Lyonnais semblait au fond du trou cette saison. Mais les Gones ne s’avouent jamais vaincus, et après un mercato hivernal où John Textor s’est montré particulièrement actif, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont repris leur marche en avant. Ils sont 13es en Ligue 1, avec 22 points, et un bilan de 6 victoires, 4 nuls et 11 défaites, pour 22 buts inscrits et 34 encaissés. Mais c’est surtout leur forme lors des dernières rencontres qui peuvent leur apporter une once d’espoir : ils ont remportés 8 des 10 derniers matches qu’ils ont disputés toutes compétitions confondues, et voudront continuer sur cette lancée.

Dynamique inverse du côté des joueurs de Francesco Farioli. Après un début de saison en fanfare, où ils sont restés invaincus jusqu’au 2 décembre, les Niçois connaissent des résultats en dents de scie, avec 2 défaites, un nul et 1 victoire lors des 4 dernières rencontres disputées en championnat. Les Aiglons sont deuxièmes de Ligue 1, avec un bilan de 11 victoires, 6 nuls et 4 défaites, obtenu en particulier grâce à une défense de fer : seulement 14 buts encaissés, pour 22 inscrits. Face à un Olympique Lyonnais retrouvé, ils auront fort à faire pour espérer aller chercher 3 points importants pour la course à l’Europe, le PSG s’étant déjà envolé en tête du classement.

Les compos probables pour Lyon Nice

La composition probable de l’Olympique Lyonnais en 4-3-3 :

Lopes - Mata, Caleta-Car, Lovren, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Maitland-Niles - Cherki, Fofana, Lacazette.

La composition probable de l’OGC Nice en 4-3-3 :

Bulka - Lotomba, Rosario, Todibo, Bard - Thuram, Ndayishimiye, Sanson - Laborde, Boga, Moffi.

Lyon vs Nice Pari 1 : Lyon vainqueur @ 2,64 avec Betsson

Les joueurs de Pierre Sage ont retrouvé des couleurs depuis que ce dernier a repris les rênes de l’équipe. Les Lyonnais ont remporté 8 des 10 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, et 5 des 7 derniers matches de championnat, avec une défaite contre Rennes, l’équipe en forme du moment. À l’inverse, les Aiglons semblent caler : ils se sont inclinés 2 buts à 3 face à Monaco lors du dernier match, après un nul contre Brest. Ils n’ont remporté que 2 des 6 dernières rencontres qu’ils ont disputées en Ligue 1, et ne se sont pas montrés particulièrement souverains en déplacement, avec déjà 3 défaites et 3 nuls en 10 rencontres. L’OL est à la recherche de points pour prendre de l’air sur la zone de relégation, et quoi de mieux que de les obtenir en faisant tomber le deuxième du championnat.

Lyon vs Nice Pari 2 : Moins de 2,5 buts @ 1,62 avec Betsson

Les deux formations ne sont pas des exemples offensifs cette saison. Elles présentent toutes deux 22 buts inscrits en championnat, mais Nice a surtout prouvé son efficacité défensive, avec seulement 14 buts encaissés, et 0,9 par 90 minutes en moyenne lorsque les Aiglons sont en déplacement. Seulement 4 rencontres de l’OGC Nice cette saison se sont terminées par plus de 2,5 buts inscrits par les deux équipes. À domicile, deux des trois derniers matches de l’OL n’ont vu qu’un seul but inscrit entre les deux formations. Alors, pas de festival vendredi soir ?

Lyon vs Nice Pari 3 : Alexandre Lacazette buteur @ 2,63 avec Betsson

Le capitaine lyonnais est en pleine forme. Après un début de saison où il a eu du mal à porter son équipe, Alexandre Lacazette a retrouvé des couleurs, et quelles couleurs : il a inscrit 8 buts lors des 7 dernières rencontres de Ligue 1, et a marqué lors des 5 derniers matches de l’OL en championnat. Auteur de la moitié des buts des Gones cette saison, l’attaquant français pourra profiter de l’absence de Dante au sein de la ligne défensive de l’OGC Nice pour aller tromper Marcin Bulka et mener les siens vers 3 points importants.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !