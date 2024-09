Pronostic Lyon Marseille - Ligue 1 22/09/2024 : l'OM gagne et pari remboursé si match nul

Lyon vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lyon Marseille, comptant pour la 5e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Lyon Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lyon Marseille : cotes et probabilités

Il est probable que l'Olympique de Marseille batte Lyon 2-1.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce week-end, les amateurs de Ligue 1 assisteront à une rencontre classique entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Ce match a toujours une intensité particulière, alors que deux des clubs les plus emblématiques de France s'affrontent dans une rencontre promettant du drame, du talent, et des enjeux élevés. Les deux équipes arrivent à ce rendez-vous avec des trajectoires distinctes, mais avec l'objectif commun de solidifier leurs ambitions pour la saison.

Lyon doit faire un coup

L'Olympique Lyonnais est dans une position précaire avant ce match de dimanche. Un début de saison lent les laisse plus proches du bas que du sommet du classement, avec seulement une victoire lors de leurs quatre premiers matchs. Leur succès 4-3 contre le RC Strasbourg avant la trêve internationale a offert un espoir, mais le récent match nul sans but contre le RC Lens a mis en lumière leurs difficultés persistantes en défense.

Après une saison 2023-2024 en demi-teinte, marquée par une qualification in extremis pour la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais espère rebondir. Le départ de plusieurs cadres et l'arrivée d'un nouvel entraîneur ont bousculé l'effectif rhodanien. Si les débuts sont difficiles, les Lyonnais peuvent s'appuyer sur un effectif talentueux et sur le soutien inconditionnel de leur public pour retrouver les sommets. Le recrutement estival, axé sur le rajeunissement de l'équipe, porte ses fruits de manière timide. Les jeunes talents lyonnais devront rapidement prendre leurs marques pour aider l'équipe à retrouver sa compétitivité.

Marseille en confiance

En contraste avec le début hésitant de Lyon, l'Olympique de Marseille est l'une des équipes phares de Ligue 1 cette saison. Sous la direction de Roberto De Zerbi, Marseille reste invaincu après quatre matchs, avec trois victoires et un match nul. Leur puissance offensive a été particulièrement impressionnante, avec 12 buts marqués lors de leurs quatre premiers matchs — un départ explosif inédit depuis la saison 1954-55

L'Olympique de Marseille vit donc une période faste. Le recrutement ambitieux de l'été, couplé à l'arrivée de Roberto De Zerbi, a insufflé un vent de fraîcheur au Vélodrome. Les Marseillais, qui ont terminé à une décevante huitième place la saison dernière, ont l'ambition de retrouver les places européennes et de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Le début de saison est prometteur, avec un jeu offensif séduisant et des résultats encourageants. Les supporters marseillais, longtemps frustrés, retrouvent le sourire et croient en un avenir radieux.

Les effectifs probables pour Lyon Marseille

La composition probable de Lyon (3-4-3) :

Perri ; Clinton Mata, Caleta-Car, Niakhate ; Maitland-Niles, Caqueret, Veretout, Tolisso, Tessmann ; Lacazette, Mikautadze.

La composition probable de Marseille (4-3-3) :

Rulli ; Rongier, Garcia, Brassier, Murillo ; Kondogbia, Højbjerg ; Greenwood, Harit, Luis Enrique ; Maupay.

Les meilleurs paris à prendre pour OL OM

Pronostic Lyon vs Marseille 1 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.62 sur Vbet

Malgré la puissance offensive de Lyon, mise en évidence par leur victoire en remontée contre Strasbourg, leurs fragilités défensives sont toujours présentes. Huit buts encaissés en seulement quatre matchs marquent le pire début défensif de Lyon depuis la saison 1966/67.

Le récent match contre Lens a apporté une certaine stabilité défensive, avec le gardien Lucas Perri réalisant des arrêts clés pour obtenir son premier clean sheet de la saison. Cependant, le manque de constance en défense reste une préoccupation majeure.

Le manager Pierre Sage sait que faire face à Marseille, l'une des équipes les plus en forme de la ligue, sera un défi monumental. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Sage a souligné l'importance de prendre les matchs « un à la fois », tout en reconnaissant la nécessité d'améliorations.

Les fans lyonnais espèrent que des joueurs comme Wilfried Zaha, prêté par Galatasaray, pourront apporter l'étincelle offensive nécessaire pour compenser leurs lacunes défensives.

Pronostic Lyon vs Marseille 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts @ 1.63 sur Vbet

Une grande partie du mérite pour le début fulgurant de Marseille revient à Mason Greenwood. L'ancien attaquant de Manchester United est en pleine forme, avec cinq buts en trois apparitions en Ligue 1 — un exploit que seul Mario Balotelli pour Nice en 2016 a égalé.

L’impact de Greenwood a été profond, et la profondeur offensive de Marseille a été pleinement exposée dès le début.

Neal Maupay, autre acquisition estivale, a ouvert son compteur avec un but lors de ses débuts dans la victoire 2-0 contre l’OGC Nice. L’ailier brésilien Luis Henrique s'est également révélé, ajoutant des buts et des passes décisives à l'attaque redoutable de De Zerbi.

Avec une ligne d'attaque en grande forme et une défense solide dirigée par Gerónimo Rulli, Marseille affiche tous les signes d’un sérieux prétendant au titre.

Un autre défi pour Lyon cette semaine est le début imminent de leur campagne en UEFA Europa League. Quatre jours après avoir affronté Marseille, Lyon accueillera l’Olympiacos, vainqueur de la Conference League la saison dernière, pour leur premier match de groupe.

Pierre Sage devra gérer son effectif avec soin, surtout compte tenu des exigences physiques de jouer contre Marseille, qui pratiquent un style intense et pressant sous De Zerbi.

Pronostic Lyon vs Marseille 3 : L'OM l'emporte et remboursé si nul @ 1.62 sur Vbet

L’arrivée de Roberto De Zerbi a insufflé une nouvelle dynamique à une équipe de Marseille qui stagnait ces dernières saisons. Connu pour son approche tactique audacieuse, De Zerbi a mis en place une philosophie offensive et de pressing qui convient parfaitement à des joueurs comme Greenwood, Henrique, et Maupay.

Si Marseille maintient cette dynamique, ils pourraient bien se retrouver au cœur de la course au titre au printemps.

Les vulnérabilités défensives de Lyon et l’attaque implacable de Marseille rendent ce match alléchant pour les spectateurs neutres.

Bien que Lyon bénéficie du soutien de son public au Groupama Stadium, il leur faudra une performance presque parfaite pour stopper la machine marseillaise.

Attendez-vous à ce que la ligne d'attaque dynamique de Marseille, menée par Greenwood et Henrique, cause des problèmes à la défense fébrile de Lyon. Cependant, si Lyon parvient à répliquer l'énergie offensive qu'ils ont montrée contre Strasbourg, ils pourraient bien exploiter certaines failles défensives marseillaises.

