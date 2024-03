Pronostic Lyon Lens 03/03/2024 : L'OL vainqueur et Mama Baldé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lyon Lens, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostics Lyon - Lens : paris, contexte et compos

Sur une belle série de 4 victoires, les Lyonnais reçoivent Lens, 10e de Ligue 1. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour le match entre Lyon et Lens.

Les meilleur paris pour Lyon - Lens

Victoire de Lyon ⭐ à 2,45 sur Betsson soit 40 % de chances que les Gones l'emportent.

que les Gones l'emportent. Mama Baldé buteur ⭐ à 4,40 sur Betsson soit 22 % de chances que le joueur marque.

que le joueur marque. Plus de 2,5 buts ⭐ à 1,86 sur Betsson, soit 53 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que l’OL semblait condamné à une relégation en Ligue 2 il y a quelques mois, tant à cause de leurs résultats que par rapport au jeu proposé, ils sont maintenant sur une série de quatre victoires qui leur a permis de remonter à la 10e du classement. La dernière défaite lyonnaise remonte au 26 janvier (3-2 face à Rennes) et l’OL n’a encaissé que deux buts sur ces quatre victoires. Bonne nouvelle pour les gones avant cette rencontre, Alexandre Lacazette, qui a inscrit 13 buts, dont 12 en Ligue 1, et a délivré 2 passes décisives, devrait être remis du coup reçu en coupe de France face à Strasbourg.

Le RC Lens, quant à lui, se trouve aux portes des places européennes et cherchera à se relancer après la défaite face à l’AS Monaco. Dans les buts, Brice Samba aura notamment à cœur de faire oublier les trois buts encaissés, d’autant qu’il en a inscrit un contre son camp à la 30e minute.

Pari 1. Victoire de Lyon à 2,45 avec Betsson

Compte tenu de la forme actuelle des deux équipes, une victoire lyonnaise à domicile semble logique. La nouvelle solidité défensive des hommes de Pierre Sage devrait poser des difficultés aux Lensois, et en battant Lens, Lyon pourrait revenir à seulement cinq points de son adversaire du jour et rêver à une qualification européenne pour la saison prochaine.

Pari 2. Mama Baldé buteur à 4,40 avec Betsson

L’attaquant lyonnais de 28 ans attend toujours d’inscrire son premier en but en Ligue 1. Entré en cours de match lors des deux dernières journées, il pourrait bien tirer son épingle du jeu si son entraîneur décidait de l’utiliser à nouveau comme joker. En difficulté depuis le mois de décembre, Mama Baldé sait qu’une série de matchs réussis pourrait lui permettre de s’assurer une place dans l’effectif lyonnais en vue de l'année prochaine.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,86 avec Betsson

Lyon et Lens ne sont pas les meilleures attaques de Ligue 1, mais cette cote intéressante nous pousse à parier sur un match riche en buts. En pleine confiance, les Lyonnais chercheront à faire la différence rapidement, ce qui obligerait les Lensois à se livrer, eux qui ont déjà inscrit 30 buts en 23 journées de championnat. Alors que l’on entre dans le dernier tiers de cette saison de Ligue 1, l’heure n’est plus au calcul pour ces deux équipes.

