Pronostic Luton Town Chelsea 30/12/2023 : Luton mène à la mi-temps et Chelsea gagne le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Luton Town Chelsea, comptant pour la 19e journée de Premier League, ce samedi

Les meilleurs paris pour Luton Town - Chelsea

Luton Town marque le premier but à 2,60 sur PMU Sport, soit 38% de chances que le promu anglais mène au score.

que le promu anglais mène au score. Luton Town devant à la mi-temps et Chelsea vainqueur à 18 sur PMU Sport, soit 5% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Christopher Nkunku buteur à 2,45 sur PMU Sport, soit 40% de chances que le jeune Français marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

En grande difficulté au classement mais sur une série de deux victoires, Luton Town reçoit Chelsea, dixième au classement. Les fêtes de Noël ont bien réussi aux joueurs de Luton Town qui viennent d'enchaîner deux victoires pour la première fois de la saison. Après avoir battu Newcastle 1-0 sur un but d’Andro Townsend, ils se sont imposés contre Sheffield United grâce à deux buts contre leur camp de leurs adversaires dans le dernier quart d’heure. Ces six points pris en deux matchs permettent à Luton de recoller au classement, puisqu’ils ne comptent désormais plus qu’un point de retard sur Everton et deux sur Nottingham Forest. Le maintien est loin d’être assuré, mais cette victoire face à Sheffield, adversaire direct au classement, aura fait du bien au moral des joueurs de Rob Edwards.

Du côté de Chelsea, après une saison 2022-2023 décevante terminée à la douzième place, rien ne va plus cette année et les hommes de Mauricio Pochettino ne sont pour l’instant que dixième au classement. Ils ont déjà encaissé 29 buts en 19 matchs, pratiquement deux fois plus que Liverpool et Arsenal, leaders de Premier League. Côté attaque, le jeune Nicolas Jackson est l’une des seules satisfactions avec 7 buts inscrits en 18 matchs de Premier League. Chelsea se trouve déjà à 11 points du 5e (Tottenham), et les Londoniens ne peuvent plus se permettre d’abandonner trop de points s’ils veulent sauver leur saison 2023/2024.

Pari 1. Luton marque le premier but à 2,60 sur PMU Sport

Chelsea est en plein doute et les joueurs de Luton Town pourraient bien en profiter pour inscrire le premier but de ce match, eux qui restent sur deux victoires en deux matchs.

Pari 2. Luton Town devant à la mi-temps et Chelsea vainqueur à 18 sur PMU Sport

Profitons de cette belle cote pour parier sur le réveil de Chelsea en deuxième mi-temps. Il reste beaucoup de travail à faire, mais il semble que les Londoniens commencent à trouver leur marque en attaque, ce qui pourrait payer face à l’une des équipes les plus faibles de Premier League. Avec une cote de 18, ce pari semble très intéressant, tant la période des fêtes nous réserve bien souvent des renversements de situation.

Pari 3. Christopher Nkunku buteur à 2,45 sur PMU Sport

Le joueur français vient de faire son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino et en a profité pour inscrire son premier but de la saison. Dans un rôle différent, puisqu’il évolue plutôt dans l’axe depuis son retour, il cherchera à corriger les lacunes offensives de Chelsea face à Luton Town pour se rapprocher des places européennes.

