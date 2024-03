Pronostic Lorient Lyon 09/03/2024 : Plus de 2,5 buts dans le match et Bamba buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lorient Lyon, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Lorient Lyon : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et pronostics pour Lorient vs Lyon avant leur affrontement en Ligue 1 ce samedi à 17h.

Les meilleurs pronostics pour Lorient Lyon

Plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, suggérant une chance de 50% pour trois buts ou plus.

pour trois buts ou plus. Mohamed Bamba buteur ⭐ avec des cotes de 4,00 sur Betsson, indiquant une chance de 25% pour l'attaquant de marquer.

pour l'attaquant de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, représentant une chance de 58% pour les deux clubs de trouver le fond des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lorient accueille Lyon au Stade du Moustoir ce week-end. Ils espèrent maintenir leur bonne dynamique qui les a éloignés de la zone de relégation.

Les hôtes ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, ne perdant que contre Nantes 1-0 la semaine dernière. Cependant, une victoire 2-1 contre Rennes lors de leur dernière sortie les a éloignés du danger alors qu'ils luttent pour survivre en Ligue 1 pour une autre saison.

Lyon semblait avoir pris un bon virage, mais a subi une défaite 3-0 à domicile contre Lens lors de leur dernière sortie, les laissant pas à 100% sûrs après 24 matchs. Heureusement, trois victoires consécutives en Ligue 1 les ont aidés à se remettre d'un début de saison difficile.

Les compos probables pour Lorient Lyon

La composition probable de Lorient :

Mvogo; Toure, Laporte, Adjei, Le Bris, Bakayoko, Abergel, Katseris, Ponceau, Kari, Bamba.

La composition probable de Lyon :

Lopes; Clinton Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico, Caqueret, Matic, Mangala, Nuamah, Orban, Benrahma.

Lorient vs Lyon Pronostic 1 : Plus de 2,5 buts @ 2,00 avec Betsson

Juste au moment où Lyon semblait être sur la bonne voie, ils ont subi une défaite inattendue 3-0 contre Lens à domicile. Pendant ce temps, Lorient est en grande forme, remportant quatre de leurs cinq derniers matchs dans toutes les compétitions. Outre cette défaite, ils ont marqué au moins deux buts à chaque match, y compris une solide victoire 2-1 contre Rennes à l'extérieur.

Bien qu'ils aient battu Metz, Lyon a encaissé contre l'une des équipes les plus faibles de la ligue, y compris Montpellier. Les clean sheets semblent difficiles à obtenir pour Lyon, et Lorient en profitera pleinement. Dans leur dernier affrontement direct, Lorient et Lyon ont partagé un passionnant match nul 3-3 et une répétition de cela pourrait facilement voir notre pronostic se réaliser.

Lorient vs Lyon Pronostic 2 : Mohamed Bamba buteur @ 4,00 avec Betsson

Il est impossible d'ignorer l'attaquant de Lorient, qui est en grande forme en ce moment. Mohamed Bamba a marqué six buts lors de ses six derniers matchs, dont un doublé contre Strasbourg, l'ouverture contre Rennes et le but de la victoire contre Metz. Depuis son transfert de Wolfsberger lors du mercato de janvier, l'attaquant de 22 ans s'est épanoui et s'est révélé être une acquisition précieuse pour Lorient. Ses buts les maintiennent en Ligue 1 pour une autre saison.

Jouant en tant qu'attaquant de pointe isolé, Julien Ponceau et Ayman Kari lui apportent leur soutien depuis l'arrière pour s'assurer que Bamba ne soit pas isolé devant. Avec Lyon en difficulté pour défendre, attendez-vous à ce que la forme incroyable de Bamba devant le but continue ce week-end.

Lorient vs Lyon Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1,70 avec Betsson

Ce pronostic peut sembler simple. Cependant, c'était avant que Lorient ne recrute Bamba, qui semble destiné à trouver le chemin des filets une fois de plus. Depuis leur dernier affrontement, Lyon a ajouté de nouveaux joueurs. Saïd Benrahma a rejoint le club en provenance de West Ham et a marqué son premier but pour le club contre Metz.

Ayant passé 18 mois avec Nottingham Forest, Orel Mangala a également signé en provenance de la Premier League. Le milieu de terrain a marqué le but de la victoire contre Nice. Avec leur expérience en Premier League, il pourrait être difficile de garder Lyon hors du tableau d'affichage.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !