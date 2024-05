Pronostic Liverpool vs Wolves : Premier League 19/05/2024

Notre expert en pronostics vous présente ses trois meilleurs paris et pronostics pour Liverpool vs Wolves le dimanche 19 mai 2024

La dernière journée de la saison de Premier League est l'occasion d'examiner une prédiction pour le match Liverpool contre Wolves.

C'est le dernier match de Jurgen Klopp à la tête de Liverpool, et les hôtes sont les grands favoris selon les dernières cotes Liverpool contre Wolves. Si vous envisagez de parier sur l'action de la Premier League ce week-end, lisez ci-dessous pour nos principales prédictions de football.

Meilleurs paris pour Liverpool contre Wolves

Liverpool -2.25 avec des cotes de 1.93 sur Betsson, signifiant une probabilité implicite de 51.8%.

Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts au total avec des cotes de 1.82 sur Betsson, signifiant une probabilité implicite de 54.9%.

Liverpool pour gagner les deux mi-temps à des cotes de 2.06 sur Betsson, signifiant une probabilité implicite de 48.5%.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le dernier match de Jurgen Klopp à la tête de Liverpool promet d'être une occasion émotive à Anfield. Bien que leur tentative de titre se soit finalement avérée bien insuffisante, ce match conserve toujours une importance pour la moitié rouge de Merseyside.

Wolves ont terminé la campagne de manière décevante avec une série de mauvais résultats, mais cela reste une saison exceptionnelle sous la direction de Gary O’Neil. Jamais menacés de relégation et encore avec une chance de finir dans la première moitié du tableau, le club des Midlands a dépassé toutes les attentes.

Liverpool doit observer Arsenal et Manchester City passer par les drames du dernier jour, des moments qu'ils auraient tellement souhaité vivre. Cette journée est tout au sujet des adieux à Klopp et de la célébration d'une période incroyablement réussie dans l'histoire du club.

Il est clair que la plupart des prédictions de Premier League pour ce match pencheront vers Liverpool, particulièrement avec Wolves apparaissant comme l'équipe typique de milieu de tableau allant au bout de la campagne.

Compositions probables pour Liverpool contre Wolves

XI probable de Liverpool :

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Elliott, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz.

XI probable de Wolves :

Bentley; Semedo, Kilman, Gomes; Doherty, Gomes, Lemina, Traore, Ait-Nouri; Cunha, Hee-Chan.

Pari 1 : Liverpool -2.25 @ 1.93 avec Betsson

Avec Wolves perdant quatre de leurs cinq derniers matchs, il est clair quelle équipe vous devez soutenir lors du pari sur Liverpool contre Wolves ce week-end. Les hôtes n'ont peut-être pas fini la saison en force, mais ils seront désespérés de faire une démonstration pour le dernier match de Klopp.

Il semble que Wolves soient déjà en vacances. Ils ont été battus par Manchester City et Crystal Palace lors de leurs deux derniers matchs, encaissant huit buts au total. C’est sept défaites lors de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues.

Il est difficile de voir beaucoup de résistance de la part des visiteurs ici. Aucune des deux équipes n'a quelque chose à jouer dans le tableau de la ligue, mais Liverpool sera au moins motivé pour terminer la saison en beauté.

Pari 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts @ 1.82 avec Betsson

Les deux équipes ont marqué dans 68% des matchs de Premier League de Wolves. C’est 70% pour Liverpool. BTTS a été payant lors des trois derniers matchs pour chaque équipe, et nous soutenons cela pour devenir quatre de suite dimanche après-midi.

Il y a aussi eu plus de 2.5 buts dans 65% des matchs de Wolves. Le nombre est encore plus élevé pour Liverpool. Un total de 16 buts ont été marqués lors des trois derniers matchs de Liverpool, avec quatre ou plus lors de chacune de ces rencontres.

Un match à haut score est inévitable à Anfield ce week-end. Wolves est une équipe défensive sous la moyenne, tandis que Liverpool possède le meilleur total de buts attendus en Premier League. Nous pensons que Wolves peuvent marquer, et les attaquants de Liverpool peuvent nous amener à plus de 2.5 buts au total.

Pari 3 : Liverpool pour gagner les deux mi-temps @ 2.06 avec Betsson

Avec Liverpool gagnant seulement trois de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, cela peut sembler un peu ambitieux de prendre les hôtes pour gagner les deux mi-temps. Si nous nous attendons à une victoire confortable, cependant, gagner les deux mi-temps est un résultat probable.

Le prix de 2.06 est attrayant ici. Wolves ont perdu les deux mi-temps lorsqu'ils ont affronté Manchester City plus tôt ce mois-ci, et ce match pourrait bien suivre un schéma similaire.

Liverpool va commencer fort, encouragé par une foule d'Anfield comble. Wolves pourraient bien être submergés par l'occasion, résultant en une avance confortable à la mi-temps pour les hôtes. Les hôtes seront désireux de maintenir la pression pour les adieux de Klopp.