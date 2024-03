Pronostic Liverpool Manchester City - Premier League - 09/03/2024 : Match nul et Phil Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Liverpool Manchester City, comptant pour la 28e journée de Premier League.

Pronostics Liverpool - Manchester City : paris, contexte et compos

Liverpool reçoit Manchester City pour un choc entre le leader et le dauphin de Premier League. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Liverpool - Manchester City, avec un match nul (3,70 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Liverpool - Manchester City

Match nul ⭐ à 3,70 sur Betsson soit 27% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Plus de 3,5 buts ⭐ à 2,00 sur Betsson sur Betsson soit 50% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Foden buteur à 3,60 ⭐ sur Betsson soit 27% de chances que le jeune prodige anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool et Manchester City, à Anfield. L’un est leader, l’autre le chasse avec un point de retard. Que rêver de mieux comme affiche et comme contexte pour ce dimanche 10 mars sur la planète football ? Car ces deux équipes sont les deux géants du football anglais depuis les arrivées de Jurgen Klopp et Pep Guardiola à leurs têtes il y a 8 et 7 ans. Car c’est la quatrième fois qu’elles se disputent le titre de champion d’Angleterre sur ces dernières années, et que cette confrontation sera le dernier face à face de leurs entraîneurs en Premier League, mettant fin à une rivalité épique du football anglais.

Bien que leader, Liverpool porte la pression avant cette rencontre. Parce que les Reds ont déjà perdu une “finale” sur le terrain d’Arsenal (1-3) le mois dernier, et que ce choc contre City est leur meilleur moyen d’abattre un concurrent direct cette saison, alors que City affronte encore Arsenal le 31 mars. Les Reds se sont mis en confiance malgré les blessures, avec des victoires larges contre Newcastle (4-2), Bournemouth (4-0), Burnley (3-1), Chelsea, Brentford, Luton (4-1), parfois plus courtes contre Nottingham Forest le week-end dernier (1-0), remportant aussi la League Cup contre Chelsea (1-0 ap).

Manchester City va mieux ces derniers jours, ayant triomphé dans le derby contre Manchester United (3-1) et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant Copenhague (3-1, 3-1). Une belle réponse au mois de février délicat des Citizens, tenus en échec par Chelsea (1-1) et vainqueurs de Brentford et Bournemouth (1-0) dans la douleur.

Les compos probables pour Liverpool Manchester City

Liverpool : Kelleher - Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson - Elliott, Endo, MacAllister - Salah, Nunez, Diaz.

Manchester City : Ederson - Walker, Diaz, Stones, Ake - De Bruyne, Rodri, Alvarez - Silva, Haaland, Foden.

Pari 1. Match nul à 3,70 avec Betsson

Liverpool et Manchester City se sont quittés dos à dos à l'Etihad lors de l’aller (1-1), malgré une domination des Citizens. Liverpool devrait récupérer Mohamed Salah pour ce choc, et avait battu City à domicile l’an dernier (1-0), dans une ambiance dantesque à Anfield. De plus, ce match sera la première confrontation des deux équipes devant la nouvelle Anfield Road Stand, qui a fait passer la capacité du stade de 53 000 à 61 000 places. Mais malgré tout, on ne voit pas City concéder la défaite, avec sa position de deuxième. Cela mettrait les Citizens dans une position inconfortable dans la course au titre, et l'équipe de Pep Guardiola nous a montré à quel point elle savait rester dans le coup quand elle court après un titre. Les Citizens pourraient souffrir, mais on les voit au moins arracher le nul.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 2,00 avec Betsson

En revanche, on s’attend à des buts dans ce match. Liverpool marque 2,76 buts par match en 2024, et Manchester City 2,33. Et si ces équipes chercheront à garder le contrôle sur la rencontre, leurs défenses ne sont pas au mieux, avec Liverpool qui n’a gardé que deux clean sheets en championnat en 2024, et Manchester City qui a du mal à défendre dans son dos cette année, notamment contre Chelsea et Bournemouth. A l’image du 2-2 à Anfield en 2021, on voit un choc riche en buts.

Pari 3. Foden buteur à 3,60 avec Betsson

Double buteur dans le derby contre United, Phil Foden devient l’homme fort de Manchester City et de Pep Guardiola. Justement buteur lors du 2-2 de 2021 à Anfield, on le voit encore décisif pour les Citizens avec un potentiel 12eme but en Premier League cette saison.