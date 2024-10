Pronostic Liverpool Chelsea - Premier League 20/10/2024 : Les Reds gagnent avec Salah buteur

Liverpool vs Chelsea

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool Chelsea, comptant pour la 8e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Liverpool Chelsea : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool Chelsea

Victoire de Liverpool ⭐ avec une cote de @1.60 sur Unibet, ce qui équivaut à 58 % de chances que les leaders du championnat l'emportent.

que les leaders du championnat l'emportent. Mo Salah buteur ⭐ avec une cote de @1.95 sur Unibet, indiquant une probabilité de 50 % que l'attaquant égyptien marque.

que l'attaquant égyptien marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1.39 sur Unibet, représentant une probabilité de 69 % pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Liverpool devrait l'emporter contre Chelsea sur un score de 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool accueille Chelsea à Anfield ce dimanche pour le retour de la Premier League. Arne Slot a placé son équipe en tête du classement avec 18 points récoltés lors de leurs sept premiers matchs.

À l'exception de la défaite surprise 1-0 contre Nottingham Forest, le début de saison du nouveau manager a été presque parfait, ce qui se reflète dans nos pronostics pour Liverpool vs Chelsea.

De son côté, Chelsea a également bien commencé sous la direction de son nouveau manager, Enzo Maresca. L'ancien entraîneur de Leicester a conduit son équipe à la quatrième place, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont remporté leurs trois matchs à l'extérieur.

Le meilleur buteur de la saison dernière, Cole Palmer, a poursuivi sur sa lancée avec six buts et cinq passes décisives. Si Chelsea espère prendre des points précieux à Anfield, l'international anglais sera probablement au cœur de l'action.

Liverpool fait face à une situation délicate avec l'un de ses joueurs phares dont le contrat est à renouveler. Trent Alexander-Arnold pourrait quitter le club, avec le Real Madrid manifestant un intérêt.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Liverpool Chelsea

La composition probable de Liverpool :

Alisson ; Tsimikas, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Diaz, Salah, Jota.

La composition probable de Chelsea :

Sanchez ; Cucurella, Colwill, Fofana, Gusto, Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.

Les meilleurs paris paris à prendre pour Liverpool Chelsea

Liverpool vs Chelsea Pari 1 : Victoire de Liverpool @1.60 sur Unibet

Avec un Manchester City plus fragile sans Rodri au milieu de terrain, Liverpool voit une opportunité de décrocher leur deuxième titre en Premier League.

Liverpool aborde ce match avec six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette série comprend une victoire au San Siro contre l'AC Milan et une victoire 2-0 contre Bologne en Ligue des Champions.

Chelsea a été convaincant à l'extérieur, mais n'a pas encore affronté une équipe du calibre de Liverpool loin de Stamford Bridge. Ce sera sans doute le premier grand test de Maresca en Premier League.

Nos pronostics pour Liverpool vs Chelsea indiquent que les hôtes ont été extrêmement solides, à l'exception d'un seul résultat. S'ils veulent remporter la ligue, ce sont le type de matchs qu'ils doivent gagner, surtout à domicile.

⭐ Gagnez 176€ en pariant sur une victoire des Reds avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Liverpool vs Chelsea Pari 2 : Mo Salah buteur @1.95 sur Unibet

Diogo Jota a bien débuté la saison, Slot lui faisant confiance pour mener l'attaque. Avec deux buts en Premier League et un doublé contre West Ham en Coupe de la Ligue, le Portugais de 27 ans sera encore une fois titularisé en pointe à la place de Darwin Nunez.

Cependant, l'ancien attaquant de Chelsea, Mo Salah, arrive dans ce match après avoir marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matchs pour le club et son pays. Le joueur de 32 ans a marqué contre West Ham, Wolverhampton et Bologne en une semaine.

Il n'a pas marqué contre Chelsea depuis 2021, mais après un bon début de saison, l'ailier égyptien pourrait à nouveau frapper contre son ancien club.

⭐ Gagnez 214€ en pariant sur Mohamed Salah buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Liverpool vs Chelsea Pari 3 : Les deux équipes marquent @1.39 sur Unibet

Liverpool n'a encaissé que deux buts en sept matchs de Premier League, tandis que Chelsea en a marqué 16 (trois de plus que leurs rivaux du week-end) et semble être une menace sur toute la ligne offensive.

Comme nous l'avons déjà mentionné, Cole Palmer a été au centre du succès de Chelsea. Ses six buts et cinq passes décisives le placent juste derrière Erling Haaland dans la course au Soulier d'Or.

Chelsea a inscrit trois buts à West Ham lors de son dernier déplacement, ainsi que six contre les Wolves. Nicolas Jackson s'affirme dans son rôle et Noni Madueke se révèle être un véritable poison lorsqu'il entre en jeu.

Liverpool pourrait devancer Chelsea devant son propre public, mais garder une cage inviolée sera une tâche difficile pour Slot.

⭐ Gagnez 152€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !