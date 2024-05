Pronostic Lille vs Nice : Ligue 1 19/05/2024

Notre expert en pronostics vous présente ses trois meilleurs paris et pronostics pour Lille vs Nice avant leur rencontre de Ligue 1 à Pierre-Mauroy.

Lille défend la troisième place du classement, qui garantit la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine.

Ils sont à égalité avec le Stade Brestois, qui joue à l'extérieur à Toulouse, mais ont une meilleure différence de buts. Les hôtes auront probablement besoin de trois points dimanche s'ils veulent retourner dans la compétition européenne la plus prestigieuse après une absence de trois ans.

Nice a sécurisé la qualification pour la Ligue Europa et souhaite terminer sa campagne réussie sur une note positive. Après avoir analysé les cotes Lille contre Nice, nous avons choisi quelques-unes de nos prédictions préférées pour la Ligue 1.

Meilleurs paris pour Lille contre Nice

Plus de 2.5 buts avec des cotes de 1.92 sur Betsson, soit 52 % de chances que ce soit un match à haut score.

Handicap asiatique -0.25 pour Lille avec des cotes de 1.80 sur Betsson, soit 55 % de chances que l'équipe à domicile remporte le match.

Plus de 1.5 buts à domicile à des cotes de 2.05 sur Betsson, donnant 48 % de chances pour que Lille marque au moins deux fois.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

C’est le match de ligue le plus important des trois dernières saisons pour Lille, car ils se rapprochent de la qualification pour la Ligue des Champions.

Depuis mars, l'équipe de Paulo Fonseca est l'une des plus en forme de Ligue 1, ayant collecté 20 points sur 30 possibles. Pendant cette période, seuls Monaco et l'Olympique Lyon ont fait mieux que les hôtes, qui ont réussi à récupérer cinq points sur le Stade Brestois.

Les Dogues ont besoin de la victoire dimanche pour éviter d'être dépassés par les hommes d'Eric Roy, qui devraient gagner contre Toulouse. Lille n'a été battu que deux fois à domicile cette saison, une fois contre Reims en septembre 2023 et ensuite contre Lyon dans un match haletant de sept buts il y a deux semaines.

Les résultats de Nice se sont améliorés après une mauvaise période en février et mars lorsqu'ils n'ont remporté qu'un match sur neuf. Les visiteurs n'ont perdu aucun de leurs quatre derniers matchs à l'extérieur et, quel que soit le résultat dimanche, ils reviendront jouer en Europe la saison prochaine.

Compositions probables pour Lille contre Nice

XI probable de Lille :

Chevalier; Ismaily, Yoro, Diakité, Santos; Bentaleb, André, Gomes; Haraldsson, Zhegrova, David.

XI probable de Nice :

Bulka, Bard, Dante, Todibo, Mendy, Thuram, Rosario, Sanson, Boga, Moffi, Cho.

Pari 1 : Plus de 2.5 Buts @ 1.92 avec Betsson

Lille est devenu une équipe bien équilibrée sous Paulo Fonseca. Ils possèdent désormais une défense solide complétée par une ligne offensive mobile et imprévisible. Au cours des trois derniers mois, les hôtes sont devenus meilleurs pour contrôler le tempo et créer des occasions. Lors de leurs 10 derniers matchs, Lille a marqué 17 fois et n'a jamais manqué de trouver le fond du filet devant ses fans cette saison.

Depuis janvier, ils ont joué huit fois au Stade Pierre-Mauroy et ont marqué en moyenne 2.62 buts par match. Ils ont été très compétitifs dans les matchs clés car ils ont remporté sept des neuf points à domicile contre le PSG, Monaco et leurs rivaux directs, le Stade Brestois.

Nice finira probablement la campagne avec le meilleur bilan défensif, mais ils n'ont gardé que trois clean sheets lors des neuf derniers matchs. Après un début de saison solide, surtout à l'extérieur, ils ont commencé à encaisser des buts. Cinq de leurs six derniers matchs à l'extérieur, y compris en Coupe de France, ont produit trois buts ou plus.

Pari 2 : Handicap Asiatique -0.25 pour Lille @ 1.80 avec Betsson

Lille, avec l'Olympique de Marseille, possède le meilleur bilan à domicile en Ligue 1 avec 36 points. Ils ont remporté 11 matchs domestiques, ce qui est plus élevé que toute autre équipe et sont confiants de pouvoir terminer le travail dimanche.

Mis à part l'accroc contre Lyon, les hôtes ont été particulièrement bons pour gérer la pression dans les matchs serrés. Des joueurs clés comme Jonathan David, qui a marqué 19 buts jusqu'à présent, Benjamin André et Gomes se sont tous illustrés dans la dernière période décisive. Avec aucune défaite lors des quatre derniers matchs, Nice n'est pas en mauvaise forme à l'extérieur. La victoire à Lens en mars a été clé pour obtenir la qualification aux compétitions européennes, mais les hommes de Farioli seront fatigués après le match de milieu de semaine contre le PSG.

En fin de compte, en raison de leur moins bonne différence de buts, Nice a besoin d'un miracle pour terminer à la troisième position et Lille sera beaucoup plus motivé pour obtenir la victoire. Avec ce pari, si le match se termine par un match nul, vous ne perdrez que la moitié de votre mise.

Pari 3 : Plus de 1.5 Buts à domicile @ 2.05 avec Betsson

Nice a un meilleur bilan récent, ayant remporté trois des cinq derniers matchs contre Lille. Plus tôt cette saison, cette rencontre s'était terminée sur un 1-1, suggérant que les hôtes pourraient avoir besoin de marquer au moins un couple de fois pour obtenir les trois points.

De plus, la différence de buts pourrait être décisive pour établir quelle équipe se qualifie pour la Ligue des Champions. La différence de buts de Lille est de +18 et celle du Stade Brestois de +16. Les deux clubs ont marqué exactement le même nombre de buts (50), et avec le Stade Brestois probablement gagnant à Toulouse, Lille ne peut pas se contenter d'une victoire 1-0.

Même si les hôtes prennent une avance précoce, ils ne s'assiéront pas pour ralentir le tempo du jeu. Il est probable que Lille continue d'attaquer pour sécuriser une grande marge de victoire et maintenir leur avantage en termes de différence de buts sur le Stade Brestois.

L'équipe de Fonseca sera sous pression pour obtenir un bon résultat, mais doit se méfier de la capacité de Nice à contre-attaquer. Les visiteurs ont causé de nombreuses surprises cette saison en battant les champions du PSG et les deuxièmes Monaco à l'extérieur. Nice n'a échoué à marquer que cinq fois à l'extérieur et a marqué au moins une fois lors de cinq de leurs six derniers déplacements.