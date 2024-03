Pronostic Lille Rennes 10/03/2024 : Le LOSC vainqueur ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lille Rennes, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, ce dimanche à 17h05.

Pronostic Lille Rennes : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Lille Rennes

Lille vainqueur ou nul – ⭐ à 1,27 en pariant sur Betsson, soit 79 % de chances de voir les Dogues prendre au moins un point dimanche.

de voir les Dogues prendre au moins un point dimanche. Plus de 2,5 buts – ⭐ à 1,93 en pariant sur Betsson, soit 52 % de chances de voir des buts au stade Pierre-Mauroy.

de voir des buts au stade Pierre-Mauroy. Lille marque le premier but - ⭐ à 1,71 en pariant sur Betsson, soit 59 % de chances de voir les Lillois ouvrir le score.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La 25e journée de Ligue 1 nous propose une rencontre entre deux des formations en forme cette saison, avec Lille qui accueille le Stade Rennais au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois chercheront à suivre le rythme du train de tête, malgré un Paris-Saint Germain qui semble inatteignable, et les hommes de Julien Stéphan voudront se détacher du ventre mou pour se rapprocher des places européennes.

Les Lillois ont connu un début de saison en dents de scie, avant d’enchaîner une série de 10 matches sans défaite entre le 1er octobre et le 20 décembre. Ils sont 4es de Ligue 1, avec 5 points de retard sur la 2e place, pour un bilan de 11 victoires, 8 matches nuls et 5 défaites, avec 34 buts inscrits et 20 encaissés. Les hommes de Paulo Fonseca restent sur une victoire 3 buts à 0 en Ligue Europa, et sur 2 victoires lors des 3 dernières rencontres de Ligue 1. Dimanche, ils chercheront à s’imposer pour consolider leur place européenne.

Julien Stéphan a apporté un nouveau souffle cette saison au Stade Rennais. Après un début de saison compliqué, les Rennais ont connu une série de 6 victoires consécutives en Ligue 1 entre décembre 2023 et février 2024. Ils sont 8es du championnat, à 6 points de leur adversaire du jour, avec 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites pour 36 buts marqués et 29 encaissés. La défaite contre Lorient le week-end dernier a marqué un coup d’arrêt à leur bonne forme, et cette rencontre face à Lille revêt une importance particulière pour continuer à rêver d’Europe.

Les compos probables pour Lille Rennes

La composition probable de Lille en 4-3-3 :

Chevalier - Santos, Yoro, Ribeiro, Gudmundsson - Bentaleb, André, Gomes - Zhegrova, Haraldsson, David.

La composition probable de Rennes en 4-3-1-2 :

Mandanda - Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Blas, Santamaria - Terrier - Kalimuendo, Gouiri.

Lille vs Rennes Pari 1 : Lille vainqueur ou nul @ 1,27 avec Betsson

Rennes reste sur une défaite en championnat, et sur un nul contre le Paris Saint-Germain. À l’inverse, Lille s’est imposé face à Reims le week-end dernier. Surtout, les Lillois n’ont perdu qu’une seule rencontre à domicile cette saison, pour 2 nuls et 8 victoires, avec 21 buts inscrits et seulement 4 encaissés. Au stade Pierre-Mauroy, 3 des 5 dernières confrontations entre les deux formations se sont conclues par un nul, et les deux autres ont vu Lille s’imposer. Alors dimanche, entre ces deux équipes en forme, Lille devrait s’en sortir et obtenir au moins un point face à Rennes.

Lille vs Rennes Pari 2 : Plus de 2,5 buts @ 1,93 avec Betsson

Bien que Lille ne soit pas forcément un modèle offensif cette saison, les hommes de Paulo Fonseca sont intraitables à domicile, avec 21 buts inscrits en 11 rencontres. Les 3 dernières rencontres disputées au stade Pierre-Mauroy ont vu plus de 2,5 buts inscrits, et face à une équipe de Rennes qui est la 4e attaque de Ligue 1 avec 36 buts inscrits en 24 rencontres, ce match pourrait donner lieu à des buts. Surtout, 4 des 5 dernières rencontres entre les deux formations ont vu plus de 2,5 buts inscrits au cours des 90 minutes. Alors, festival à Lille ?

Lille vs Rennes Pari 3 : Lille marque le premier but @ 1,71 avec Betsson

Lille a ouvert le score à 7 reprises lors des 8 dernières rencontres de Ligue 1. À domicile, c’est tout simplement à 10 reprises en 11 rencontres que les coéquipiers de Jonathan David ont marqué les premiers. À l’inverse, Rennes n’a ouvert la marque qu’à trois reprises en 11 rencontres à l’extérieur, et a subi ce cas de figure face à Lorient le week-end dernier. Alors même si Rennes est en forme, Lille semble un niveau au-dessus pour lancer les hostilités dimanche.

