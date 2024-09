Pronostic Lille Real Madrid - Ligue des Champions 02/10/2024 : Les Merengues gagnent dans un match à 4 buts max

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Real Madrid, comptant pour la 2e journée de LDC, ce mercredi à 21h.

Pronostic Lille Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lille Real Madrid

On peut s'attendre à ce que le Real Madrid l'emporte sur Lille sur un score de 2-1.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce mercredi soir, le Stade Pierre-Mauroy sera le théâtre d'une soirée de Ligue des champions palpitante, avec Lille OSC qui accueille le détenteur du titre, le Real Madrid. Ce match marque la première rencontre entre le club français et les Merengues en compétition européenne, une confrontation entourée d'une riche histoire contrastée et de performances récentes.

Lille a récemment remporté une victoire 3-0 contre Le Havre grâce à un triplé de Jonathan David. Le week-end dernier, le Real Madrid a concédé un but égalisateur à la 95e minute lors du derby contre l'Atletico, prolongeant ainsi leur série d'invincibilité à 40 matchs, au cours desquels ils ont marqué 93 buts.

Les effectifs probables pour Lille Real Madrid

La composition probable de Lille :

Chevalier ; Gudmundsson, Diakite, Ribeiro, Santos ; André, André Gomes, Angel Gomes ; Zhegrova, David, Sahraoui.

La composition probable du Real Madrid :

Lunin ; Carvajal, Rüdiger, Mendy, Militao ; Modric, Valverde, Tchouaméni, Bellingham ; Vinicius Junior, Rodrygo.

Les meilleurs paris à prendre pour Lille Real

Pronostic Lille vs Real Madrid 1 : Les deux équipes marquent @1.80 sur Vbet

Le Real Madrid, vainqueur 15 fois de la Ligue des champions, arrive avec un lourd bagage en matière de palmarès européen. Les géants espagnols sont invaincus depuis 14 matchs en Ligue des champions (10 victoires, 4 nuls) et cherchent à prolonger cette série.

En revanche, le bilan de Lille contre les équipes espagnoles est moins reluisant, avec une seule victoire lors de leurs neuf dernières rencontres européennes majeures face à des clubs de la Liga. Cependant, cette victoire est survenue lors de leur confrontation la plus récente, un succès 2-1 contre Séville pendant la saison 2021-22.

La forme à domicile de Lille en Europe ne doit cependant pas être sous-estimée. Les Dogues ont remporté sept de leurs huit derniers matchs à domicile en compétitions européennes depuis le début de la saison dernière. Leur solide avantage à domicile sera mis à l’épreuve contre le Real, surtout compte tenu de leurs récentes difficultés en Ligue des champions, où ils ont perdu leurs trois derniers matchs.

Pronostic Lille vs Real Madrid 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.70 sur Vbet

L'attaquant canadien Jonathan David est en grande forme, avec sept buts toutes compétitions confondues cette saison. Toutefois, Lille devra composer sans plusieurs joueurs clés tels que Ngal'ayel Mukau, Arnar Haraldsson, Ismaily, Nabil Bentaleb et Samuel Umtiti en raison de blessures.

L'approche tactique de Lille sous Bruno Génésio repose sur un 4-4-2 équilibré et dynamique, souvent articulé autour de la créativité et de la capacité de dribble d'Edon Zhegrova. Ce dernier a réussi six dribbles contre le Sporting CP lors de la première journée, un record partagé pour un joueur débutant en Ligue des champions avec le LOSC. Génésio comptera sur la pression intense de son équipe et sa solidité au milieu de terrain pour contenir les menaces offensives du Real Madrid.

De plus, Lille sera attentif aux récentes difficultés défensives du Real. Les Merengues ont concédé 17 tirs lors de la première journée contre Stuttgart et n’ont gardé que trois cages inviolées en dix matchs cette saison.

Pronostic Lille vs Real Madrid 3 : Victoire du Real Madrid et moins de 4,5 buts dans le match @1.85 sur Vbet

La solide forme à domicile de Lille, couplée à la qualité indéniable mais aux absences du Real Madrid, ajoute de la complexité et de l'anticipation à cette rencontre.

Côté visiteurs, plusieurs absences importantes sont à noter, notamment celle de Kylian Mbappé, écarté en raison d'une blessure à la cuisse. Cette absence est un coup dur, étant donné qu’il a inscrit 49 buts en seulement 74 apparitions en Ligue des champions. De plus, Thibaut Courtois, un autre joueur clé, est également absent en raison d’un problème musculaire, laissant Andriy Lunin prendre sa place dans les cages.

Malgré ces absences, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, saura compter sur la profondeur de son effectif et sa flexibilité tactique. Luka Modric, qui est récemment devenu le premier joueur de 39 ans à jouer et à délivrer une passe décisive en Ligue des champions pour le Real Madrid, jouera probablement un rôle central. Le jeune prodige Endrick, âgé de 18 ans, pourrait également être de la partie, avec l'ambition de devenir le plus jeune joueur à marquer lors de ses deux premières apparitions en Ligue des champions.

Ancelotti pourrait opter pour une formation avec un milieu de terrain solide pour contrôler le tempo, probablement un 4-3-3, avec Vinicius Jr, Rodrygo et peut-être Endrick en attaque.

