Pronostic Lille PSG - Ligue 1 01/09/2024 : Les Parisiens l'emportent et Barcola buteur

Lille vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille PSG, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Lille PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lille PSG : probabilités et cotes

Victoire du PSG ⭐ avec des cotes de @1.87 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 53,5% que les Parisiens gagnent le match.

que les Parisiens gagnent le match. Bradley Barcola buteur ⭐ avec des cotes de @3.25 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 30,8% que le jeune international français marque.

que le jeune international français marque. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1.75 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 57,1% que la rencontre compte au moins 3 buts ou plus.

Le PSG est attendu pour battre Lille 3-1 dimanche soir.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux meilleures équipes de Ligue 1 s'affrontent à la Decathlon Arena dimanche soir. Lille et le PSG font partie des quatre équipes ayant un record parfait après les deux premières journées.

Lille n'a pas encore encaissé de but en championnat, avec des victoires 2-0 contre Reims et Angers. Le départ de Lenny Yoro a permis au club de renforcer son budget de transfert, ce qui les a aidés à réaliser quelques ajouts intrigants. Lille a conservé son meilleur buteur de la saison dernière, Jonathan David. Samuel Umtiti et Angel Gomes sont indisponibles ce week-end, mais les hôtes disposent d'une profondeur d'effectif suffisante pour compenser.

Le PSG a démarré la saison en trombe, écrasant Le Havre et Montpellier. Dans l'ère post-Kylian Mbappé, Bradley Barcola s'est rapidement distingué, marquant déjà trois buts cette saison. Gonçalo Ramos est absent pour les visiteurs. Luis Enrique devrait continuer avec Marco Asensio en faux neuf, tandis que Randal Kolo Muani devrait entrer en jeu en cours de match. Avec deux buts cette saison, le Sud-Coréen Lee-Kang In pourrait également figurer en tant que remplaçant.

Les effectifs probables pour Lille PSG

La composition probable de Lille :

Chevalier; Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson; Zhegrova, Haraldsson, André, Cabella; David.

La composition probable du PSG :

Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Neves, Zaire-Emery, Vitinha; Dembélé, Asensio, Barcola.

Les meilleurs paris à prendre pour Lille PSG

Lille vs PSG Pari 1 : Victoire du PSG @1.87 sur Vbet

Le PSG a remporté cinq de ses six derniers matchs contre Lille. L'équipe de Luis Enrique a commencé la nouvelle saison en grande forme, marquant quatre buts contre Le Havre avant d'écraser Montpellier 6-0.

Lille a terminé 17 points derrière le PSG la saison dernière. Certes, ils ont gardé deux fois leur cage inviolée en ce début de campagne et n'ont concédé que 0,6 but attendu, mais leur attaque reste tout juste moyenne.

Il nous semble difficile de voir Lille tenir le rythme face à cette attaque enflammée du PSG. Leur défense ne pourra pas les contenir, et leur attaque n'a pas créé suffisamment d'occasions au cours des 12 derniers mois pour remporter un match à haute intensité.

Lille vs PSG Pari 2 : Bradley Barcola buteur @3.25 sur Vbet

Dans un échantillon ultra-petit, Bradley Barcola affiche le troisième plus haut taux de buts attendus par 90 minutes en Ligue 1. Avec trois buts cette saison, le Français n'est qu'à un but de son total de la saison 2023-24.

Cela pourrait indiquer que ce rythme de buts est insoutenable, mais le rôle de Barcola a considérablement augmenté en l'absence de Kylian Mbappé et avec Gonçalo Ramos sur la touche. Il est la principale menace offensive du PSG, avec Marco Asensio en faux neuf.

Nous misons sur Barcola, en grande forme, à ce prix attractif - il est dans le 90e centile des buts attendus hors penalty par 90 minutes au cours des 365 derniers jours.

Lille vs PSG Pari 3 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.75 sur Vbet

Cinq des six derniers matchs entre ces équipes ont généré plus de 2,5 buts. Une moyenne de cinq buts par match a été observée sur cette période, en grande partie grâce aux victoires éclatantes du PSG.

Une victoire des visiteurs par quatre ou cinq buts semble peu probable ici, mais nous restons confiants de miser sur plus de 2,5 buts. Le PSG a enregistré plus de 2,5 buts dans 65% de ses matchs de championnat la saison dernière, et a vu un total de 11 buts lors de ses deux premiers matchs en 2024-25.

Il est également intéressant de considérer plus de 3,5 buts à 2,80. Des buts sont attendus dimanche soir, malgré l'impressionnant record défensif de Lille.

