Pronostic Lille Marseille 04/05/2025 : Un duel au sommet plus que jamais décisif dans la course à l’Europe !

Lille vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le choc de cette 32e journée entre Lille et l’OM ce dimanche 4 mai à 20h45.

Pronostic Lille Marseille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lille Marseille

Victoire de Lille ⭐à la cote de 2,19 soit une probabilité de 45% de voir les Lillois s’imposer dans ce duel de haut de tableau.

de voir les Lillois s’imposer dans ce duel de haut de tableau. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63% de voir un match avec des buts de chaque cote ce dimanche.

de voir un match avec des buts de chaque cote ce dimanche. Jonathan David buteur ⭐ à la cote de 2,20 sur Unibet, soit une probabilité de 45% de voir l’attaquant canadien délivrer ses coéquipiers.

Nous prédisons la victoire de Lille 2-1 face à Marseille.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le choc de cette 32e journée de Ligue 1 nous emmène du côté de Lille ce dimanche 4 mai à 20h45. Au programme, un duel de haut de tableau pour une place qualificative en Ligue des Champions.

Le LOSC aborde cette rencontre avec une sérénité retrouvée depuis quelques matchs. 3 victoires de suite et une actuelle 3e place au classement. Les hommes de Bruno Genesio le savent, s’ils veulent revivre une nouvelle belle épopée en Ligue des Champions la saison prochaine, ils doivent l’emporter ce dimanche soir face à un concurrent direct à l’Europe.

3e meilleure équipe du championnat à domicile et 1ère équipe en état de forme sur les 5 derniers matchs, les coéquipiers de Jonathan David enchaînent et se sont bien ressaisis en cette fin de saison après l’élimination malheureuse en coupe d’Europe face à Dortmund.

Face à eux, ce sont des Marseillais rafraichis par un stage de préparation en Italie qui se déplacent sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.

Actuels 2e de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi sont la 2e meilleure équipe à l’extérieur cette saison dans le championnat français. Avec deux récents succès sur des scores élevés, c’est une toute nouvelle équipe qui se présente ce dimanche dans le nord de la France. Un déplacement cependant compliqué qui n’a plus souri aux marseillais depuis 2020.

👥 Les effectifs probables pour Lille – Marseille

Composition attendue de Lille :

Chevalier, Ismaily, Alexsandro, Mandi, Meunier, Haraldsson, Andre, Gomes, Fernandez-Pardo, Akpom, David.

Composition attendue de l’OM :

Rulli, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia, Rongier, Hojbjerg, Greenwood, Rabiot, Luis Henrique, Gouiri.

Les meilleurs paris à prendre pour LOSC OM

⭐ Le Losc fait un grand pas vers la Ligue des Champions

C’est vers la victoire de Lille que se tourne notre premier pronostic pour ce duel au sommet ce dimanche soir. Équipe ambitieuse qui se place sur les devants de la scène française depuis plusieurs années aussi bien en coupe d’Europe qu’en championnat avec notamment un titre pendant l’ère qatari au PSG, Lille sait gérer ce genre de moments importants en fin de saison.

Avec une motivation retrouvée et un jeu libéré, les succès s'enchaînent faisant des hommes de Genesio la meilleure équipe du championnat français au mois d’Avril.

Malgré l’absence en défense de Bafode Diakite, suspendu en raison d’un carton rouge reçu face à Angers, la profondeur de banc de cette équipe ainsi que le public qui répondra présent à coup sûr pour ce dernier choc de la saison nous offre un parfait mélange pour croire à cette victoire Lilloise.

Pronostic 1 Lille vs Marseille : Victoire de Lille - cote de 2,19 sur Unibet

⭐ Les deux équipes marquent

Le 2e du championnat rencontre ce dimanche le 3e. Un choc de haut de tableau dans une course à l’Europe plus que haletante. Un choc d’autant plus important puisqu’il oppose la 2e meilleure attaque du championnat, Marseille, à la 2e meilleure défense, Lille.

Lors des trois dernières confrontations entre ces deux équipes, les deux équipes ont toujours trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises. Des matchs souvent serrés qui nous offrent pourtant toujours du spectacle et des buts.

Lille c’est 9 buts inscrits pour seulement 3 concédés lors des 5 derniers matchs. Côté marseillais, c’est 13 buts inscrits pour 10 concédés.

Des moyennes élevées qui s’affrontent donc dans un duel au sommet qui s’annonce plus décisif que jamais pour la course à la qualification en Ligue des Champions.

Pronostic 2 Lille vs Marseille : les deux équipes marquent - cote de 1,58 sur Unibet

⭐ Jonathan David toujours là dans les grands moments

Un duel de buteurs est également attendu ce dimanche soir, avec l'opposition entre le deuxième et le troisième meilleurs réalisateurs de Ligue 1.

C’est du côté lillois que s’oriente notre dernier pari avec l'infatigable Jonathan David qui brille une nouvelle fois cette saison. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives, l'international canadien confirme son statut de leader offensif. Resté muet le week-end dernier, David aura à cœur de retrouver le chemin des filets dans ce rendez-vous crucial. Véritable spécialiste des grands matchs, il est également le tireur de pénalty attitré du LOSC, ce qui augmente considérablement ses chances de marquer face à une défense marseillaise souvent mise en difficulté cette saison.

À la pointe de l’attaque lilloise, Jonathan David sait parfaitement exploiter les espaces et se montrer décisif sous pression. Son excellente lecture du jeu, combinée à sa capacité à se libérer du marquage, sera un atout majeur face à une arrière-garde phocéenne parfois friable loin de ses bases. Déjà auteur de plusieurs performances marquantes contre l'OM par le passé, David pourrait bien être, une fois encore, l’homme providentiel pour son équipe.

Pronostic 3 Lille vs Marseille : David buteur - cote de 2,20 sur Unibet

