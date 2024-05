Pronostic Lille Lyon 06/05/2024 : Les Dogues vainqueurs et Jonathan David buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lille Lyon, comptant pour la 32e journée de Ligue 1, ce lundi à 21h.

Pronostic Lille Lyon : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Lille Lyon avant leur affrontement en Ligue 1 le 6 mai.

Les meilleurs paris pour Lille Lyon

Victoire de Lille ⭐ avec une cote de 1.95 sur Betsson, soit une probabilité de 51 % que l'équipe à domicile gagne.

que l'équipe à domicile gagne. Moins de 0.5 buts pour Lyon ⭐ avec une cote de 3.00 sur Betsson, soit une probabilité de 33 % que Lille garde son but inviolé.

que Lille garde son but inviolé. Jonathan David buteur ⭐ avec une cote de 2.20 sur Betsson, donnant une chance de 45 % que l'attaquant canadien marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lille cherche à sécuriser une place en Ligue des Champions et peut faire un grand pas vers cet objectif lundi. Lyon a éliminé Lille de la Coupe de France en février. L'équipe de Paul Fonseca est 4e au classement et vise le top trois pour rejoindre l'élite européenne la saison prochaine. Ils sont à un point de Brest et à trois de Monaco. Lille a été exceptionnel sur son terrain cette saison. Ils ont battu Lyon 2-0 lors du match aller mais les visiteurs se sont améliorés.

La saison de Lyon a été un véritable tour de montagnes russes. Leur forme désastreuse en début de saison, qui les a vus passer 10 matchs de championnat sans victoire, a fait craindre le pire aux supporters et a provoqué des affrontements avec les joueurs. Cependant, la situation s'est beaucoup améliorée ces derniers mois. Pierre Sage a été nommé manager par intérim et a galvanisé l'équipe. La perspective de voir l'un des plus grands clubs de France jouer en deuxième division est désormais écartée. Lyon est maintenant 8e en Ligue 1. Leur dernier match était une victoire 3-2 contre Monaco, qui est 2e au classement.

Les compos probables pour Lille Lyon

La composition probable de Lille :

Chevalier, Ismaily, Diakite, Ribeiro, Santos, Cabella, Bentaleb, Haraldsson, Gomes, Zhegrova, David.

La composition probable de Lyon :

Lopes, Mata, Celeta-Car, O’Brien, Matic, Tolisso, Maitland-Niles, Caqueret, Lacazette, Benrahma, Nuamah.

Pronostic 1 : Victoire de Lille @ 1.95 avec Betsson

Le premier de nos pronostics Lille contre Lyon est une victoire de Lille. Lyon peut obtenir un résultat contre n'importe qui, mais la forme à domicile de l'équipe de Paulo Fonseca est difficile à contester. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 15 matchs de Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy. L'équipe de Pierre Sage a perdu 4-1 lors de son dernier match à l'extérieur contre le PSG. Cela a mis fin à une série de cinq victoires consécutives sur la route en Ligue 1. Ils affrontent ici une équipe de Lille avec le meilleur bilan à domicile de la division. Ils ont obtenu deux victoires de plus à domicile que l'équipe de Luis Enrique ayant joué un match de moins.

Pronostic 2 : Moins de 0.5 buts pour Lyon @ 3.00 avec Betsson

Lille possède la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Ils concèdent en moyenne seulement 0.87 buts par match. Les statistiques sont encore plus prometteuses si l'on ne regarde que leurs matchs à domicile. L'équipe de Fonseca a concédé en moyenne 0.53 buts par match à domicile. Lille a gardé un clean sheet dans quatre de ses sept matchs à domicile en 2024. Lyon a montré qu'ils sont dangereux sous Sage mais n'ont pas marqué lors de deux de leurs quatre dernières visites sur ce terrain. Nous parions donc que l'équipe à domicile gardera son but inviolé.

Pronostic 3 : Jonathan David buteur @ 2.20 avec Betsson

Jonathan David a été prolifique pour Lille cette saison. Il a marqué 17 buts en championnat en 31 apparitions. Seul Kylian Mbappe a réussi à marquer plus de buts que le Canadien dans l'élite du football français. David a un xG hors penalty de 0.45 par 90 minutes jouées. Il a reçu en moyenne 7.38 passes progressives par 90 minutes jouées, ce qui suggère qu'il a pris de nombreuses positions dangereuses. L'attaquant a marqué lorsque Lille a battu Lyon 2-0 lors du match aller.

