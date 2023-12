Pronostic Lille (LOSC) Ki Klaksvik : Lille gagne sans encaisser de but et Yazici buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lille Ki Klaksvik, dernier match de groupe de Ligue Europa Conference, ce jeudi

Nos propositions de cotes pour la rencontre Lille - Ki Klaksvik

Lille gagne sans encaisser de but. Cote à 1,46 sur PMU Sport, soit 68% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Yusuf Yazici buteur. Cote à 2,40 sur PMU Sport, soit 41% de chance que l'attaquant turc marque.

que l'attaquant turc marque. Plus de 3,5 buts dans le match. Cote à 2,20 sur PMU Sport, soit 45% de chance que la rencontre soit prolifique.

Actuellement tout en haut du classement du groupe A en Conférence League, les Lillois pourraient assurer leur première place en cas de victoire contre Ki Klaksvik. Les Lillois restent sur un match nul très décevant à Clermont la semaine passée, aussi bien au niveau du résultat (0-0), que du jeu proposé.

Les Lillois pourront compter sur Yusuf Yazici, 8e meilleur buteur de la compétition avec trois buts en 6 rencontres. Dont une lors de la dernière journée à Ljubljana lors de la victoire 0-2.

Du côté du Ki Klaksvik, il est désormais impossible pour les Féroïens de se qualifier, après la défaite 1-2 à domicile contre Bratislava. Avec une victoire en 5 journées, c’est l’occasion pour finir la phase sur une bonne note.

Actuellement sur une série de trois défaites (une en championnat et deux en Conférence League), le leader de Premier League (championnat des Îles Féroé) avait tout de même accroché le LOSC lors du match aller (0-0)

Lille toujours solide défensivement. 2e meilleure défense en Conférence League sur 32 équipes avec seulement deux buts encaissés, deuxième meilleure défense de Ligue 1 (avec 11 buts pris) Lille montre une force défensive impressionnante en cette première partie de saison. Pour ce match face à une formation qui n’a plus rien à jouer, les Lillois devraient être encore plus vigilants qu’à l’accoutumée, pour s’imposer et s’assurer la première place du groupe.

Yusuf Yazici de retour à son meilleur niveau. Avec ses trois buts et sa passe décisive en cinq rencontres de Conférence League, Yusuf Yazici est non seulement le joueur le plus décisif de Lille dans la compétition, mais il est également impliqué dans plus de la moitié des buts des Lillois. Face à Ki Klaksvik, le Turc devrait être à son avantage, face à une défense qui sera en manque de rythme, après ses 2 semaines de coupure.

Un match ouvert. Dans une rencontre où une des deux formations n’aura plus rien à perdre, on peut s’attendre à un match ouvert entre les deux équipes. D’autant plus que Lille fait office de grandissime favori et devra absolument s’imposer pour s’assurer la première place.

