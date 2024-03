Pronostic Lille Lens 29/03/2024 : Match nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lille Lens, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic Lille - Lens : pronos, contexte, compos

Pour ce derby du Nord, les Lillois, 4e, vont recevoir des Lensois, 6e, qui se situent à un petit point des Dogues. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lille - Lens, avec une rencontre qui devrait être très serrée.

Les meilleurs paris pour Lille - Lens

Les deux équipes marquent et match nul ⭐ à 3,75 sur Betsson soit 27% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Jonathan David buteur ⭐ à 2,50 sur Betsson soit 40% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Lille gagne la première période et match nul score final ⭐ à 14 sur Betsson soit 7% de chances que cela se produise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ces derniers temps, les Lillois ne cessent d’impressionner. Qualifiés en quart de finale de Conférence League après leur victoire contre Sturm Graz (3-0, 1-1), les Dogues sont également 4e de Ligue 1. Avant la trêve, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à accrocher Brest 1-1 à domicile, après avoir mené au score. Un bon résultat chez des Brestois impressionnants cette saison, obtenu grâce au serial buteur Jonathan David. Le Canadien de 24 ans a inscrit son quinzième but en Ligue 1 avant la trêve. L’ancien de la Gantoise reste sur onze buts lors de ses dix dernières rencontres avec le LOSC. De très bonnes performances pour celui qui vit sans doute sa dernière saison sous les couleurs lilloises. Il faudra se méfier des Lillois à domicile. Avec 27 points glanés en douze journées, les Dogues sont la 3e équipe de Ligue 1 dans ce classement, avec un match en moins. De quoi mettre la pression à Lens…

Mais il en faut beaucoup plus pour impressionner les Lensois. Avec 42 points, les joueurs de Franck Haise sont actuellement 6e, à un seul petit point des Lillois. Avec leur victoire 1-0 contre Brest qui n’avait plus perdu depuis treize journées en Ligue 1, les pensionnaires de Bollaert auraient pu lancer une belle dynamique. Mais juste avant la trêve, les Nordistes se sont inclinés 3-1 contre Nice à domicile. Une mauvaise performance qui les empêchait de passer devant Lille. Les Lensois pourront néanmoins compter sur leur facilité à voyager. Ces derniers ont obtenu 19 points à l’extérieur en treize rencontres : le 4e meilleur total en Ligue 1 cette saison. Avec la 5e défense de Ligue 1, avec un but par match encaissé en moyenne, il faudra compter sur les Lensois pour donner du fil à retordre aux Dogues…

Les compos probables pour Lille Lens

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily - André, Bentaleb - Zeghrova, Angel Gomes, Haraldson - David.

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Frankowski (ou Chavez) - Sotoca, Wahi, Da Costa.

Pari 1 : Les deux équipes marquent et match nul à 3,75 sur Betsson

Pour ce derby du Nord, le match risque d’être chaud bouillant, mais très serré. Entre la 3e défense et la 5e défense de Ligue 1, il ne serait pas étonnant de voir un match fermé mais avec des formations qui trouveraient finalement les filets, après plusieurs minutes d’observation…

Pari 2 : Jonathan David buteur à 2,50 sur Betsson

Et s’il y a un buteur côté lillois, c’est forcément Jonathan David qui sort du lot. Avec ses onze buts lors de ses dix dernières rencontres avec le LOSC, le Canadien est une machine à marquer ces derniers temps et sera compliqué à arrêter pour la défense de Lille.

Pari 3 : Lille gagne la première période et match nul score final à 14 sur Betsson

Lors de ses deux derniers matches, les Lillois ont fait match nul. Et à deux reprises, ces derniers ont ouvert le score avant de se faire rattraper. Face à une équipe de Lens qui a inscrit quatre buts en seconde période sur sept au total lors de ses quatre derniers matches, il se pourrait que les Lillois parviennent à remporter la première période, avant de voir Lens revenir en fin de rencontre.

