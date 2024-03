Pronostic Lens Nice 16/03/2024 : Les Sang et Or vainqueurs mais Jérémie Boga buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lens Nice, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ce samedi à 15h.

Pronostics Lens - Nice : paris, contexte et compos

En chute libre au classement, l’OGC Nice se déplace chez Lens, un concurrent direct. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Lens - Nice.

Les meilleur paris pour Lens - Nice

Lens vainqueur ⭐ à 2,06 sur Betsson soit 48 % de chances que les Sang et Or l'emportent.

que les Sang et Or l'emportent. Jérémie Boga buteur ⭐ à 5,90 sur Betsson soit 16 % de chances que l'attaquant ivoirien marque.

que l'attaquant ivoirien marque. Plus de 2,5 buts ⭐ à 2,10 sur Betsson, soit 47 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La saison de Lens est loin d’être un long fleuve tranquille, mais après avoir connu une période de doute et l’élimination en Ligue Europa, le club nordiste s’est repris en battant Lyon 3-0 et Brest 1-0. Grâce à ces deux victoires convaincantes, le RC Lens est revenu à la cinquième place, à égalité de points avec le LOSC et à seulement 3 points du podium.

Du côté des absents, le défenseur Khusanov, en forme en ce moment, est suspendu à cause d’une accumulation de cartons jaunes, tout comme Médina. Trois joueurs lensois sont à l’infirmerie pour ce match : Chavez pour une blessure au mollet, Haidara pour un souci à la cuisse et Jimmy Cabot, toujours convalescent après sa grosse blessure au genou.

L’OGC Nice est toujours au milieu d’un cauchemar sans fin. Les Aiglons ont longtemps été deuxième de Ligue 1, mais ils sont aujourd'hui 6e, à deux points de leur adversaire du jour. Les mauvais résultats s’enchaînent et les hommes de Francesco Farioli n’ont pas gagné depuis 6 matchs toutes compétitions confondues. En Ligue 1, ils se sont inclinés face à Monaco (2-3), face à Lyon (1-0), face à Toulouse (2-1) et la semaine dernière face à Montpellier (1-2). Sur ses cinq derniers matchs, Nice n’a emmagasiné qu’un seul point, c’était face à Clermont, lanterne rouge du championnat (0-0). La seule embellie que pouvaient espérer les Sudistes était en Coupe de France, mais ils ont été battus par le PSG (3-1), aux portes de la demi-finale.

Les compos probables pour Lens Nice

La composition probable du RC Lens :

Samba – Gradit, Danso, Aguilar, Frankowski – Mendy, Al Aynaoui, Diouf – David da Costa, Sotoca, Wahi.

La composition probable de Nice :

Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Sanson, Rosario, Thuram – Laborde, Guessand, Boga.

Pari 1. Lens vainqueur à 2,06 avec Betsson

La cote semble prendre en compte le classement plus que la forme des équipes, et à domicile, nous voyons Lens prendre le dessus sur l’OGC Nice. Dans un stade Bollaert-Delelis en feu, le RC Lens aura à cœur de se rapprocher du podium pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Pari 2. Jérémie Boga buteur à 5,90 avec Betsson

Solide titulaire depuis 4 matchs, le natif de Marseille a encore tout à prouver s’il veut conserver ce statut. Il vient toutefois de marquer son 4e but de la saison dans la défaite face à Montpellier, et s’il parvenait à enchaîner, ce pourrait être de bon augure pour la suite de sa carrière.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 2,10 avec Betsson

L’attaque lensoise tourne bien depuis le début de la saison, avec 34 buts inscrits en 25 matchs, et c’est particulièrement vrai à domicile. Du côté niçois, c’est plutôt la défense qui permet de sauver les meubles, mais alors que les places européennes s’éloignent à grands pas, on peut s’attendre à les voir prendre des risques et se projeter vers l’avant.

