Pronostic Lens Nice - Ligue 1 28/09/2024 : Les Aiglons l'emportent avec Evann Guessand buteur

Lens vs Nice

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lens Nice, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Lens Nice : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lens Nice

Victoire de Nice ⭐ @ 3.60 avec Vbet, représentant une probabilité de 27,78 % que Nice s'impose à l'extérieur contre Lens.

que Nice s'impose à l'extérieur contre Lens. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ @ 1.80 avec Vbet, représentant une probabilité de 55,56 % que le match comporte deux buts ou moins.

que le match comporte deux buts ou moins. Evann Guessand buteur ⭐ @ 4.50 avec Vbet, représentant une probabilité de 22,22 % que Guessand marque contre Lens.

Nous pensons que Nice va réussir à museler Lens et décrocher une courte victoire 1-0 au Stade Bollaert-Delelis.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'OGC Nice se déplace à Lens ce week-end pour affronter l'une des quatre équipes de Ligue 1 encore invaincues en 2024/25. Nice aborde cette rencontre après un résultat historique lors de la dernière journée.

Le RC Lens a débuté la saison avec deux victoires et trois nuls sur ses cinq premiers matchs de Ligue 1. Ils semblent bien s'adapter à la vie sans Elye Wahi, vendu à Marseille avant la fermeture du mercato estival, et qui a marqué lors de son premier match avec les Olympiens.

Cependant, Lens n’a pas encore véritablement remplacé la capacité de buteur de Wahi. En effet, ils n’ont marqué que cinq buts tout en n'en concédant que deux, ce qui montre une priorité donnée à la défense sous la direction de Will Still.

Quant à l’équipe de Franck Haise, Nice a connu un début de saison 2024/25 quelque peu irrégulier, mais ponctué de résultats marquants. Deux victoires, deux défaites et un nul positionnent Nice à la septième place après cinq matchs.

Le résultat le plus notable est leur victoire éclatante à domicile contre Saint-Étienne, qui s’est effondré 8-0 à l'Allianz Riviera, démontrant le potentiel offensif indéniable de Nice.

Les effectifs probables pour Lens Nice

La composition de Lens en 3-4-1-2 :

Samba ; Gradit, Medina, Khusanov ; Frankowski, Chavez, Thomasson, Diouf ; Zaroury, Sotoca, Lascary.

La composition de Nice en 3-4-3 :

Bulka ; Ndayishimiye, Dante, Bombito ; Clauss, Bard, Rosario, Ndombele ; Cho, Guessand, Moukoko.

Les meilleurs paris à prendre pour Lens Nice

Pronostic Lens vs Nice 1 : Victoire de Nice @ 3.60 avec Vbet

Forts d’une victoire 8-0 en championnat contre Saint-Étienne et d’un nul méritoire 1-1 en Ligue Europa face à la Real Sociedad, l’OGC Nice arrive avec confiance pour cette rencontre.

En examinant les données historiques, Nice est sur une série de trois victoires consécutives contre le RC Lens, les hôtes de samedi n’ayant pas réussi à les battre lors de leurs quatre derniers affrontements.

C’est pourquoi nous pensons que Nice peut poursuivre sur sa lancée en muselant Lens et en décrochant une courte victoire lors de cette sixième journée.

Pronostic Lens vs Nice 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1.80 avec Vbet

Nous avons déjà mentionné la faible production offensive de Lens et leur défense hermétique. Si l'on exclut les huit buts marqués par Nice lors de la victoire contre Saint-Étienne, ils n’ont inscrit que six buts lors de leurs quatre autres matchs de Ligue 1.

Nice a également encaissé seulement six buts en cinq matchs, ce qui montre qu’ils sont capables de maintenir des clean sheets dans des environnements difficiles comme le Stade Bollaert-Delelis.

Pronostic Lens vs Nice 3 : Evann Guessand buteur @ 4.50 avec Vbet

Evann Guessand a été l'un des joueurs les plus encourageants dans l'équipe de l'OGC Nice cette saison. L’international ivoirien de 23 ans a marqué trois buts en cinq matchs de Ligue 1, s’imposant comme le meilleur buteur des Aiglons.

Guessand n’avait inscrit que six buts en 34 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, il est donc déjà à mi-chemin pour égaler son total de la saison 2023/24.

Ses chances de marquer semblent être sous-évaluées pour un joueur en si bonne forme, et nous pensons qu’il est l’un des candidats les plus probables pour inscrire le but de la victoire de Nice à Lens.

