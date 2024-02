Pronostic Lens Fribourg Ligue Europa 15/02/2024 : Les Sang et Or vainqueurs et Wahi buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lens Fribourg, comptant pour les 16e de finale aller de Ligue Europa, ce jeudi.

Pronostics Lens - Fribourg : paris, contexte et compos

Lens et Fribourg se retrouvent au stade Bollaert pour un nouveau barrage de Ligue Europa. Troisièmes du groupe A de Ligue des champions, les Nordistes espèrent poursuivre leur aventure européenne. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Lens - Fribourg, avec une victoire lensoise (1,74 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Lens - Fribourg

Victoire de Lens ⭐ à 1,74 sur Betsson soit 57% de chances que les Sang et Or l'emportent.

que les Sang et Or l'emportent. Mi-temps/fin de match : Nul / Lens ⭐ à 4,20 sur Betsson soit 23% de chances que le blub allemand résiste en première période avant de craquer en seconde mi-temps.

que le blub allemand résiste en première période avant de craquer en seconde mi-temps. Wahi buteur ⭐ à 2,60 sur Betsson soit 38% de chances que l'attaquant marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lens reprend son épopée européenne à domicile contre Fribourg, après une phase de poule dantesque en Ligue des champions. Troisièmes du groupe B de Ligue des champions après des victoires contre Arsenal et Séville, Lens reste sur une belle série en Ligue 1. Vaincus une seule fois en 2024 contre Paris (0-2), les hommes de Franck Haise ont battu Toulouse (2-0), Nantes (1-0) et Strasbourg pour se mettre en jambes avant la reprise européenne.

De son côté, Fribourg a plus que mal préparé sa reprise européenne. Les Allemands ont enchaîné trois défaites contre le Werder (1-3), Stuttgart (1-3) et Dortmund (0-3). Deuxième du groupe A de Ligue Europa derrière West Ham, Fribourg est loin d’afficher une souveraineté avant son déplacement à Bollaert.

Les compos probables pour Lens Fribourg

Lens : Samba – Gradit, Danso, Haidar, Frankowski, Chávez – Samed, El Aynaoui, David Costa – Sotoca, Wahi

Fribourg : Atubolu – Kübler, Sildilia, Szalai, C. Günter – Eggestein, Höfler – Doan, Sallai, Grifo – Gregoritsch

Pari 1. Victoire de Lens à 1,74 avec Betsson

Avec les formes des deux équipes, on a envie d’être optimiste. Lens a retrouvé le chemin de la victoire et du but, et a réussi à garder sa cage inviolée sur certaines rencontres. Avec la méforme de Fribourg, on croit en un retour des étoiles de septembre et au miracle d’Arsenal.

Pari 2. Mi-temps/fin de match : Nul / Lens à 4,20 avec Betsson

Victoire lensoise oui, mais sur la longueur. Contre Arsenal, Lens était tenu en échec à la pause (1-1) grâce à une égalisation de Thomasson qui répondait à Gabriel Jesus. A domicile contre le PSV aussi, Lens à décrocher le nul sur un but de Wahi a la 65eme, comme la victoire à la dernière journée contre Séville (2-1) qui s'était dessinée par un but de Frankowski à la 63eme et surtout par un coup victorieux d’Angelo Fulgini à la 90e+6. On voit donc les Lens faire la différence après la pause contre Fribourg.

Pari 3. Wahi buteur à 2,60 avec Betsson

Elye Wahi s’est intronisé homme providentiel des soirées européennes de Lens cette saison, avec ses buts décisifs contre Lens et le PSV. Meilleur buteur des Sang et Or cette saison avec Florian Sotoca (5 buts), on voit l’ex-Montpelliérain s’illustrer pour relancer sa saison européenne.

