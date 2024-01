Pronostic Lazio Rome Naples 28/01/2024 : 2-1 pour la Lazio qui ouvre le score

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lazio Rome Naples, comptant pour la 22e journée de Serie A, ce dimanche à 18h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Lazio – Naples

Lazio ou nul – à 1,27 en pariant sur Betsson, soit 78% de chances que la Lazio Rome ne perde pas ce match.

que la Lazio Rome ne perde pas ce match. Lazio ouvre le score – à 1,81 en pariant sur Betsson, soit 55% de chances que les Romains marquent les premiers.

que les Romains marquent les premiers. Score exact 2-1 Lazio - à 8,70 en pariant sur Betsson, soit 11% de chances que le club romain l'emporte sur ce score.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Lazio – Naples en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu dimanche 28 janvier à 18 h.

Affiche de cette 22e journée de Serie A, la Lazio accueille Naples à l’Olimpico pour une rencontre entre deux formations seulement séparées par 2 points au classement, dans une véritable bataille concernant les équipes classées de la 4e à la 9e place (seulement 3 points d’écarts).

Le champion d’Italie en titre est à la peine cette saison. Seulement 9es avec un bilan de 9 victoires, 4 matches nuls et 7 défaites pour 30 buts inscrits et 25 encaissés, les Partenopei viennent de s’incliner en Supercoupe d’Italie face à l’Inter avec un but dans le temps additionnel. Ils n’ont remporté qu’une seule de leurs 4 dernières rencontres en championnat, tout en ne trouvant que deux fois le chemin des filets lors de celles-ci. Dimanche, ils devront aller chercher les 3 points sous peine de voir le train de l’Europe s’éloigner.

Dynamique différente du côté de la Lazio. Après un début de saison poussif, les Biancocelesti se sont bien repris et restent sur une série de 4 victoires consécutives. En championnat, ils présentent un bilan de 10 victoires, 3 nuls et 7 défaites pour 24 buts inscrits et 20 encaissés, ce qui leur vaut une 6e place à seulement 2 points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Ils sont plus souverains à domicile, avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites (dont une contre le leader, l’Inter Milan). À l’Olimpico, les joueurs de Maurizio Sarri voudront tout faire pour enfoncer encore un peu plus un concurrent direct en difficulté et ainsi prendre leurs distances au classement.

Pari n° 1 : Lazio ou nul : 1,27 avec Betsson

La Lazio pour enchaîner. Avec 4 victoires de suite et seulement 2 défaites à domicile en 10 rencontres, les coéquipiers de Felipe Anderson font preuve de solidité chez eux. Ils ont inscrit 12 buts tout en en encaissant seulement 7, pour une moyenne de 2,00 points par match. À l’inverse, malgré un bon début de saison à l’extérieur, Naples cale depuis 3 rencontres : 3 défaites, 6 buts encaissés et 0 marqué. Après la défaite dans les dernières minutes de la finale de Supercoupe d’Italie, la formation de Giovanni Di Lorenzo devrait avoir du mal à s’imposer dimanche.

Pari n° 2 : Lazio ouvre le score : 1,81 avec Betsson

Des débuts difficiles pour Naples. Cette saison, les hommes de Maurizio Sarri ont ouvert le score à 13 reprises lors des 20 matches qu’ils ont disputés en Serie A. Et lors des 8 dernières rencontres, les Biancocelesti ont marqué les premiers à 6 reprises. Dynamique différente du côté des Napolitains, qui ont concédé le premier but 6 fois lors des 9 derniers matches qu’ils ont disputés, et 3 fois au cours des 3 dernières rencontres. Les coéquipiers de Ciro Immobile sont donc susceptibles d’ouvrir le score à l’Olimpico.

Pari n° 3 : Score exact 2-1 Lazio : 8,70 avec Betsson

Match disputé à Rome. Malgré des résultats compliqués lors des dernières rencontres à l’extérieur, les joueurs de Walter Mazzarri ont trouvé le chemin des filets à 16 reprises en 10 rencontres en déplacement. À l’inverse, la Lazio marque en moyenne 1,2 but par rencontre à domicile, et en encaisse 0,7 par 90 minutes. Surtout, 3 des 4 dernières rencontres entre les deux formations en Serie A se sont terminées sur le score de 2 buts à 1 au coup de sifflet final. Dimanche soir, voir la Lazio s’imposer sur ce même score semble être une issue probable.

