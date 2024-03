Pronostic Lazio Rome Milan AC 01/03/2024 : Milan vainqueur et Giroud buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lazio Rome Milan AC, comptant pour la 28e journée de Serie A, ce vendredi.

Lazio Rome - Milan AC : paris, contexte, compos

La Lazio, en difficulté en championnat, va se confronter à l’AC Milan qui veut revenir à la hauteur de la Juve. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lazio Rome - Milan AC, avec une rencontre qui devrait tourner à l’avantage des Milanais.

Les meilleurs pronos pour Lazio Rome - Milan AC

L’AC Milan l’emporte ⭐ à 2,23 sur Betsson soit 43 % de chances que cela arrive

que cela arrive Olivier Giroud marque ⭐ à 3 sur Betsson soit 33% de chances que cela se produise

que cela se produise L’AC Milan marque dans les deux périodes ⭐ à 3,40 soit 29% de chances que cela se produise

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Même s’il y a du mieux ces derniers temps, la Lazio retombe toujours dans ses travers, et reste une équipe irrégulière. Après la victoire en Ligue des Champions en 8e de finale 1-0, les Romains se sont inclinés 1-2 sur leur pelouse contre Bologne. La victoire sur la pelouse du Torino aurait pu les relancer, mais ces derniers se sont encore effondrés en perdant 2-1 contre la Fiorentina, alors que Luis Alberto avait ouvert le score pour la Lazio. Des résultats en dents de scie qui laissent les joueurs de Maurizio Sarri à la 8e place du classement, à quatre points de la 6e place occupée par leur grand rival : l’AS Rome. De plus, la Lazio reste sur deux matches sans victoire à domicile (une défaite 1-2 contre Bologne et un match nul 0-0 contre Naples). La faute notamment à une attaque en grande difficulté, à l’image de Ciro Immobile, sur la pente descendante depuis la saison passée, et qui n’en est qu’à six buts cette saison en championnat, en 22 rencontres. Le deuxième meilleur buteur de la formation est Luis Alberto, qui ne cumule que quatre buts en 23 rencontres. Mais les Romains pourront compter sur une défense en forme, qui n’encaisse que 1,1 but par match. Faisant d’elle la 5e défense de Série A.

Du côté de l’AC Milan, les choses sont de plus en plus compliquées ces derniers temps. Malmenés lors du match retour en Ligue Europa face à Rennes (défaite 3-2), les Milanais restent sur deux revers de rang en championnat (nul 1-1 contre l’Atalanta et défaite 4-2 contre Monza). Des mauvaises performances qui laissent les Rossoneri à quatre points de la Juventus, 2e, à douze rencontres de la fin du championnat. Mais les Milanais peuvent toujours compter sur une force offensive impressionnante. Avec 1,9 but par match (50 buts au total), ces derniers possèdent la deuxième meilleure attaque du championnat juste derrière l’Inter Milan qui a marqué 67 buts (2,6 buts inscrits par rencontre). Tout cela grâce à un Olivier Giroud toujours autant en forme (12 buts en 23 rencontres de Serie A)...

Les compos probables pour Lazio Rome Milan AC

Lazio : Provedel – Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic – Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto – Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

AC Milan : Maignan – Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernández – Bennacer, Adli – Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão – Giroud.

Pari 1 : l’AC Milan l’emporte à 2,23 sur Betsson

Même s’ils restent sur deux revers en championnat, l’AC Milan reste nettement supérieur à une Lazio en difficulté et décevante en championnat cette saison. Avec Leao, Giroud ou encore Loftus-Cheek, l’attaque de feu des Milanais devrait leur permettre de remporter ce match.

Pari 2 : Olivier Giroud marque à 3,00 sur Betsson

À 37 ans, Olivier Giroud est comme le bon vin :Il s’améliore en vieillissant. Avec 12 buts en 23 rencontres de Série A, le Français reste le buteur de l’AC Milan. Face à la Lazio, le buteur pourrait trouver le chemin des filets, lui qui a marqué trois buts lors des cinq derniers matches contre les Romains.

Pari 3 : L’AC Milan marque dans les deux périodes à 3,40 sur Betsson

Avec 50 buts marqués, l’AC Milan brille de mille feux en attaque. Lors des quatre derniers matches, les Milanais ont marqué à chaque période dans deux rencontres (Rennes 3-0 et Rennes 2-3). Dans une rencontre plus qu’importante pour revenir à hauteur de la Juve, les Milanais devraient être inspirés offensivement.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !