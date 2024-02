Pronostic Lazio Bayern Ligue des Champions 14/02/2024 : Les Bavarois vainqueurs et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lazio Rome Bayern Munich, comptant pour les 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Lazio Rome - Bayern Munich : paris, contexte et compos

Pour ce 8e de finale aller de Ligue des Champions, la Lazio Rome va recevoir un des favoris de la compétition : le Bayern Munich. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lazio Rome - Bayern Munich, avec une rencontre serrée mais qui devrait tourner à l’avantage des Bavarois.

Les meilleurs paris pour Lazio Rome - Bayern Munich :

Bayern et plus de 2,5 buts coté à 2,12 sur Betsson soit 47% de chances que les Bavarois remportant un match prolifique en buts.

que les Bavarois remportant un match prolifique en buts. Le Bayern gagne les deux périodes coté à 3,40 sur Betsson soit 29% de chances que le club allemand domine entièrement la rencontre.

que le club allemand domine entièrement la rencontre. Harry Kane buteur coté à 1,78 sur Betsson soit 56% de chances que l'attaquant anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après une série de trois matches sans victoire (défaite 3-0 contre l’Inter, 0-0 contre Naples et défaite 3-1 à l’Atalanta), la Lazio a retrouvé des couleurs ce week-end, en s’imposant 1-3 à Cagliari. Une victoire qui leur permet de se rapprocher de la 4e place de Serie A, synonyme de Ligue des Champions, possédée par l’Atalanta qui compte 42 points (contre 37 pour les coéquipiers de Ciro Immobile). Même si les Romains ont connu un coup de moins bien en championnat, ces derniers ont tout de même su se qualifier en Ligue des Champions, en finissant deuxième du groupe E, composé de l’Atlético Madrid, Feyenoord et le Celtic. Les Italiens ont d’ailleurs vu leur gardien, Ivan Provedel marquer lors de la première journée de LDC face aux Espagnols, d’un superbe coup de tête, qui avait permis aux siens d’accrocher un match nul 1-1 dans les derniers instants.

Mais face aux Bavarois, ce ne sera pas la même chose. Car même si les Allemands ont été nettement battus ce week-end lors du choc face au Bayer Leverkusen 3-0, ces derniers restent nettement favoris ce mercredi soir chez les Italiens. Avec seize points en six journées, les joueurs de Thomas Tuchel ont survolé les phases de poule, grâce notamment à leur buteur venu prendre la relève de Robert Lewandowski : Harry Kane. En six journées de LDC, l’Anglais de 30 ans a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, faisant de lui l’un des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions cette saison. À cela, on peut ajouter ses 24 buts en 21 matches de championnat… Un attaquant en pleine bourre qui devrait causer bien du tracas aux Italiens.

Les compos probables pour Lazio Rome Bayern Munich

Lazio Rome : Provedel – Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj – Guendouzi, Rovella, Alberto – Isaksen, Immobile, Anderson.

Bayern Munich : Neuer – Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Sané, Muller, Musiala – Kane.

Pari 1 : Bayern et plus de 2,5 buts coté à 2,12 sur Betsson

Malgré la défaite face au Bayer Leverkusen en championnat, on voit mal comment le Bayern Munich pourrait passer à côté de son match aller. Avec des atouts offensifs comme Harry Kane (4 buts, 3 passes décisives en LDC cette saison), Musiala ou Tel (tous deux ont 2 buts et une passe décisive), le Bayern a de quoi effrayer la défense romaine.

Pari 2 : Le Bayern gagne les deux périodes coté à 3,40 sur Betsson

Avec une moyenne de deux buts par match pour cette édition de la Ligue des Champions, le Bayern Munich aura de quoi impressionner, et ce, pendant les deux périodes. Avec un banc qui sera très performant, comme à son habitude, il faudra s’attendre à une intensité importante des Bavarois, qui pourraient s’imposer lors des deux périodes.

Pari 3 : Harry Kane buteur coté à 1,78 sur Betsson

Il est tout simplement au-dessus de tout le monde cette saison en attaque. Avec ses stats impressionnantes, l’Anglais n’en finit plus de surprendre, et pourrait une nouvelle fois trouver le chemin des filets mercredi soir. Face à une équipe de la Lazio, ce sera peut-être plus difficile, mais résister à l’ancien Spurs cette saison, c’est très compliqué…

