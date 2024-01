Pronostic Las Palmas Real Madrid 27/01/2024 : Match nul et Vinicius Junior buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Las Palmas Real Madrid, comptant pour la 22e journée de Liga, ce samedi à 16h15

Nos propositions de cotes pour la rencontre Las Palmas - Real Madrid :

Match nul. Cote à 4,55 sur Betsson, soit 21% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Moins de 2,5 buts. Cote à 2,09 sur Betsson, soit 47% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Vinicius Junior buteur. Cote à 2,28 sur Betsson, soit 43% de chances que le Brésilien marque.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Las Palmas - Real Madrid en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu samedi 27 janvier à 16h15.

Le Real Madrid a gagné 16 de ses 20 matchs de Liga depuis le début de la saison, mais cela ne suffit pas à occuper la première place à ce stade, puisque les Madrilènes sont 2e, à un point de Gérone qui a disputé un match de plus. Alors que les rumeurs autour d’un retour éventuel de Karim Benzema vont bon train, les hommes de Carlo Ancelotti ne doivent pas se laisser déconcentrer s’ils veulent faire la course en tête dans cette deuxième partie de saison. Pour cette rencontre importante, le Real Madrid devra se passer des services de Jude Bellingham, suspendu.

Las Palmas est l’équipe surprise de cette première moitié de saison (avec Gérone, évidemment). À peine promus, les Canariens sont pour l’instant 8e de Liga, en s’appuyant sur une défense infranchissable, la deuxième du pays derrière celle de leurs adversaires du jour. Las Palmas reste sur deux victoires en Liga, face au Rayo et à Villarreal, et une victoire face à l’ogre madrilène leur permettrait de viser encore plus haut.

Les compos probables pour Las Palmas Real Madrid

La composition probable du Real Madrid :

Kepa - Carvajal, Rudiger, Fernandez, Mendy - Valverde, Modric, Camavinga - Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr

La composition probable de Las Palmas :

Valles - Suarez, Herzog, Marmol, Cardona - Munoz, Perrone, Rodriguez - El Haddadi, Ramirez, Moleiro

Quelques chiffres à retenir

La Real a remporté les 3 dernières confrontations contre Las Palmas, notamment le match aller (2-0). Le club madrilène n'a plus perdu depuis 14 matchs en Liga.

Et si les Canariens arrivaient à créer encore la surprise ? Le Real Madrid réalise une saison plus que solide et ils seront favoris, mais face à une défense qui reste sur deux matchs de Liga sans encaisser de buts et privé de leur star anglaise, il ne serait pas étonnant de les voir déjouer.

Moins de 2,5 buts. Cote à 2,06 sur Betsson

Les deux meilleures défenses du pays s’affrontent et les parieurs pourraient bien en profiter pour miser sur le fait qu’il y aura moins de 2,5 buts inscrits dans cette rencontre. Face à des Canariens regroupés, le Real devra marquer rapidement pour ne pas laisser son adversaire prendre confiance, mais y parviendra-t-il ?

Vinicius Junior buteur. Cote à 2,28 sur Betsson

Dans une saison tronquée par les blessures, le jeune attaquant brésilien cherche encore son rythme. Il vient de jouer 90 minutes face à Almeria pour la première fois depuis le 5 novembre, et a surtout inscrit son premier but depuis le 11 novembre. Ceci devrait lui donner confiance pour cette rencontre décisive dans la course à la première place de Liga.

