Pronostic Las Palmas FC Barcelone : Victoire du Barça ou match nul et Joao Felix buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Las Palmas FC Barcelone lors de la 20e journée de Liga, ce jeudi

Nos propositions de cotes pour la rencontre Las Palmas – FC Barcelone

FC Barcelone ou nul – à 1,12 en pariant sur PMU Sport, soit 89% de chances que Las Palmas ne s'impose pas.

que Las Palmas ne s'impose pas. Las Palmas remporte la première mi-temps 1-0 – à 6,00 en pariant sur PMU Sport, soit 16% de chances que le club des Canaries ouvre le score.

que le club des Canaries ouvre le score. João Félix buteur - à 2,60 en pariant sur PMU Sport, soit 38% de chances que le Portugais marque.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide complet !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

C’est parti pour la deuxième partie de la Liga : Las Palmas accueille le FC Barcelone au stade de Grande Canarie, pour le compte de la 20e journée de Liga. Cette rencontre sera l’occasion pour les Blaugranas de se rapprocher des leaders du classement, et des places européennes pour Los Amarillos.

Après 5 ans d’absence au sein de l’élite du football espagnol, les joueurs de García Pimienta, qui retrouvera son club formateur jeudi, effectuent un retour remarqué en Liga, avec une 9e place et 25 points, pour un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Los Amarillos doivent sans doute ces bons résultats à une assise défensive efficace, avec seulement 15 buts encaissés en Liga, ce qui fait d’eux la deuxième meilleure défense du championnat.

Du côté du FC Barcelone, l’ambiance n’est pas forcément au beau fixe. Les hommes de Xavi, habitués aux premières places, sont 4es, à déjà 7 points des leaders Girona et le Real Madrid avant le début de cette 20e journée. Les champions en titre présentent un bilan de 11 victoires, 5 matches nuls et 2 défaites pour 34 buts inscrits et 21 encaissés. Les coéquipiers de Robert Lewandowski, à la peine cette saison, devront donc s’employer pour espérer l’emporter jeudi et se rapprocher de la tête.

Pari n° 1 : FC Barcelone ou nul : 1,12 avec PMU Sport

Pas de défaite pour les Blaugranas. Le FC Barcelone est toujours invaincu à l’extérieur cette saison, mais n’est pas conquérant pour autant. Avec 3 victoires pour 5 matches nuls, les coéquipiers de Pedri, qui retrouvera son ancien club jeudi, pourraient rencontrer à nouveau des difficultés face à une équipe de Las Palmas efficace à la maison : 4 victoires, 3 nuls et 1 défaites pour Los Amarillos chez eux. Alors voir les Barcelonais s’imposer ou arracher le match nul paraît probable.

Pari n° 2 : Las Palmas remporte la première mi-temps 1-0 : 6,00 avec PMU Sport

Las Palmas fait douter les hommes de Xavi. À domicile, les hommes de García Pimienta n’ont tout simplement jamais encaissé de but en première mi-temps, et marquent en moyenne 1,13 but par 90 minutes. À l’inverse, les Blaugranas encaissent en moyenne 0,88 but lors des 45 premières minutes en déplacement, et n’ont gardé leur cage inviolée qu’à trois reprises lors des 10 dernières rencontres en Liga. Los Amarillos pourraient donc compter sur leur meilleur buteur, Kirian Rodriguez (3 buts), pour se rendre au vestiaire avec l’avantage au score.

Le Portugais sur sa lancée. João Félix s’est parfaitement intégré à l’effectif Blaugrana cette saison : avec 3 buts et 2 passes décisives en championnat, son activité sur le terrain montre qu’il est le joueur créatif qui manquait à la ligne offensive de Xavi. Il a inscrit 2 buts lors des 4 dernières rencontres de Liga, et voudra sans doute démontrer à son entraîneur qu’il peut compter sur lui, et convaincre le club de faire l’effort financier nécessaire cet été pour se l’offrir définitivement.

Créez votre compte joueur sur PMU Sport pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo SP*** :