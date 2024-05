Pronostic Juventus Turin Monza - 25/05/2024 : Match nul et Dusan Vlahovic buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Juventus Turin Monza, comptant pour la 38e journée de Serie A.

Pronostic Juventus Turin Monza : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Juventus Monza

Match nul ⭐ avec une cote de 5,35 sur Betsson, soit une probabilité de 18,7 % que les deux clubs se neutralisent.

que les deux clubs se neutralisent. Moins de 2,5 buts au total ⭐ avec une cote de 2,30 sur Betsson, soit une probabilité de 43,5 % qu'il y ait moins de 3 buts dans le match.

qu'il y ait moins de 3 buts dans le match. Dusan Vlahovic pour marquer le premier but ⭐ avec une cote de 4,00 sur Betsson, soit une probabilité de 25 % que l'attaquant serbe marque le premier dans la rencontre.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Malgré une seconde moitié de saison décevante, la Juventus a assuré sa qualification pour la Ligue des champions, ce qui lui permet de se détendre ce week-end. Plus tôt ce mois-ci, le club a décidé de se séparer de Max Allegri, avec Paolo Montero prenant les rênes pour le reste de la saison.

Même avec leurs propres difficultés en 2024, Monza sera relativement content de terminer confortablement en milieu de tableau. En se consolidant progressivement dans l'élite du football italien, Raffaele Palladino a obtenu de bons résultats cette saison, même s'ils sont enfermés dans le bas du tableau. Victorieux contre la Juventus lors de deux de leurs quatre dernières rencontres, Monza peut puiser confiance dans son historique face-à-face. Ils ont gagné lors de leur dernier déplacement à Turin et ont pris des points à l'extérieur contre la Lazio et Naples cette saison.

Les compos probables pour Juventus Monza

Le XI probable de la Juve :

Szczesny ; Gatti, Bremer, Danilo ; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior ; Chiesa, Vlahovic.

Le XI probable de Monza :

Sorrentino ; Birindelli, Izzo, Mari, Zerbin ; Bondo, Gagliardini ; Colpani, Pessina, Mota ; Djuric.

Juventus Monza Pronostic 1 : Match nul @ 5,35 avec Betsson

Seul Salernitana, en bas du tableau, a une série sans victoire plus longue que Monza. La Juventus n'a pas gagné lors de ses six dernières sorties en championnat, partageant les points dans toutes ces rencontres. Udinese est la seule équipe à avoir fait plus de matchs nuls que la Juventus en Serie A cette saison. Monza a fait six matchs nuls à l'extérieur cette saison, dont deux de leurs trois derniers, et lors de leurs déplacements à la Lazio et Naples. Il y a de la valeur à parier sur le match nul à ce prix élevé. La Juventus a dû être ravie de revenir au score contre Bologne lors du dernier match, mais le fait qu'ils soient tombés trois buts derrière montre où en sont leurs standards depuis quelques mois.

Juventus Monza Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 2,30 avec Betsson

Les deux équipes ont vu moins de 2,5 buts dans 59 % de leurs matchs de championnat cette saison. La Juventus a la troisième meilleure défense de la ligue, mais sept équipes ont marqué plus de buts que la Vieille Dame. Après un thriller 3-3 contre Bologne, c'est un bon moment pour parier sur un match avec peu de buts de la part de la Juve. Malgré une ambiance potentiellement plus détendue après le départ de Max Allegri, leur attaque a été irrégulière toute l'année. Les matchs à l'extérieur de Monza ont présenté moins de 2,5 buts à 10 reprises. Ils ont gardé des cages inviolées contre Bologne, Naples, Sassuolo et Udinese.

Juventus Monza Pronostic 3 : Dusan Vlahovic pour marquer le premier but @ 4,00 avec Betsson

Salernitana et Sassuolo, déjà relégués, ainsi que Frosinone, sont les seules équipes à avoir concédé plus de buts attendus que Monza. L'attaque de la Juventus n'a pas été à la hauteur de ses métriques attendues, mais Dusan Vlahovic a été une menace constante. Le Serbe est deuxième en buts attendus par 90 minutes, derrière Victor Osimhen. Seul Lautaro Martinez a marqué plus de buts cette saison, et l'Argentin est le seul joueur à avoir un total de xG plus élevé. Vlahovic a peut-être été discret ces dernières semaines. Bien qu'il n'ait même pas tenté un tir contre Bologne lors du dernier match, il est toujours troisième en tirs par match cette saison et devrait avoir de nombreuses occasions contre cette équipe de Monza.

