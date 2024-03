Pronostic Juventus Turin Genoa 17/03/2024 : Nul à la mi-temps et Juve vainqueur à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Juventus Turin Genoa, comptant pour la 29e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostics Juventus - Genoa : paris, contexte et compos

La Juventus Turin reçoit le Genoa pour la 29eme journée de Serie A. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Juventus - Genoa, avec une victoire de la Juve (1,48 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Juventus Turin - Genoa

Mi-temps / fin de match : Nul / Juventus ⭐ à 3,60 soit 27% de chances que la Vieille Dame accélère en seconde période.

que la Vieille Dame accélère en seconde période. Vlahovic buteur ⭐ à 1,95 soit 51% de chances que l'attaquant serbe marque.

que l'attaquant serbe marque. Les deux équipes marquent ⭐ à 2,05 soit 48% de chances que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Juventus Turin, troisième de Serie A, reçoit le Genoa, douzième. Les hommes de Massimiliano Allegri comptent un point de retard sur le dauphin l’AC Milan et ont sept points d’avance sur le quatrième Bologne. Le Genoa compte neuf points d’avance confortables sur la zone rouge, et se dirige vers une fin de saison dans le ventre mou du championnat.

La Juventus reste sur deux matchs sans victoire, après avoir été accrochée à domicile par l’Atalanta le week-end dernier (2-2) et être tombée sur le terrain de Naples (1-2). La Vieille Dame ne compte même qu’une victoire contre Frosinone (3-2) sur ses cinq derniers matchs, puisqu’elle avait perdu à domicile contre l’Udinese (0-1) mi-février.

Le Genoa reste sur deux défaites de rang contre Monza (2-3) et l’Inter (1-2), mais avait battu l’Udinese (2-0) auparavant. Leur seule victoire sur leurs cinq derniers matchs eux aussi, à l'image de leur deuxième partie de saison qui devrait se dérouler sans vague et sans embûche.

Les compos probables pour Juve Genoa

Juventus : Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, Locatelli, Miretti, Iling - McKennie, Chiesa - Milik

Genoa : Martinez - Vogliacco, Bani, De Winter - Messias, Strootman, Badelj, Frendrup, Sabelli - Retegui, Gudmunsson

Pari 1. Mi-temps / fin de match : Nul / Juventus à 3,60 avec Betsson

La Juve cherche à recouvrir le chemin de la victoire, mais cela sera difficile et sûrement d’une courte tête contre le Genoa. Les visiteurs n’ont pas perdu par plus d’un but d’écart depuis mi-février et tiendront sûrement au moins jusqu'à la mi-temps avant de céder dans ce match.

Pari 2. Vlahovic buteur à 1,95 avec Betsson

Dusan Vlahovic était double buteur lors de la dernière victoire de la Juve contre Salernitana (3-2). Avec une victoire des siens, on voit le Serbe revenir au tableau d’affichage contre le Genoa.

Pari 3. Les deux équipes marquent à 2,05 avec Betsson

La Juve a marqué sur chacun de ses quatre derniers matchs, son dernier match sans marquer remontant au 12 fevrier contre Udinese (0-1). Quant au Genoa, il faut remonter encore plusloin et au 3 fevrier contre Empoli (0-0) pour voir les hommes d’Aberto Gilardino ne pas trouver le chemin des filets. On voit donc ces deux équipes marquer dans cette rencontre.

