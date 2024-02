Pronostic Juventus Turin Frosinone 25/02/2024 : La Juve gagne les deux mi-temps et Vlahovic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Juventus Turin Frosinone, comptant pour la 26e journée de Serie A, ce dimanche.

Juventus - Frosinone : paris, contexte, compos

La Juventus, qui traverse une période très compliquée, va recevoir Frosinone, une formation également dans la tourmente. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Juventus - Frosinone, avec une rencontre qui devrait permettre aux Turinois de se relancer.

Les meilleurs paris pour Juventus - Frosinone :

Vlahovic buteur ⭐ à 1,88 sur Betsson soit 53% de chances que cela se produise

que cela se produise La Juventus gagne les deux périodes ⭐ à 2,54 sur Betsson soit 39% de chances que cela se produise

que cela se produise La Juventus marque plus de 2,5 buts ⭐ à 2,21 sur Betsson soit 45% de chances que cela se produise

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lancée pleine bourre à la fin de l’année 2023, la Juventus a bien ralenti la cadence ces dernières semaines. Lors des quatre dernières rencontres, la Juventus n’a pas su s’imposer une seule fois en réalisant deux nuls (1-1 Empoli, 2-2 Hellas Vérone) et deux défaites (Inter Milan 1-0 et Udinese 0-1). Des mauvais résultats qui laissent la Juventus à 11 points de l’Inter Milan, qui compte un match en moins. Mais les Turinois voient surtout le Milan AC revenir au classement, puisque les coéquipiers de Christian Pulisic ne sont qu’à deux points des Bianconeris. Du côté de la Juventus, il faudra compter sur l’attaquant serbe Dusan Vlahovic, qui est en pleine bourre cette saison, et qui permet aux Italiens de revivre après quelques saisons compliquées. Avec 13 buts et 2 passes décisives en championnat, l’ancien de la Fiorentina est le deuxième meilleur buteur de Serie A, juste derrière Lautaro Martinez (20 réalisations). Federico Chiesa, qui est également un ancien joueur de la Fiorentina, sera lui aussi un des joueurs à surveiller, malgré une période un peu plus délicate pour l’Italien.

Mais si la Juventus traverse une période compliquée, c’est pire pour Frosinone. Lors des douze dernières rencontres en championnat, le promu n’a gagné qu’à une seule reprise, 3-1 contre Cagliari. Le reste est moins flatteur. 9 défaites, deux nuls, les plongeant à la 15e place, à trois points du premier relégable, l’Hellas Vérone. Les Frusinate sont également la pire défense de Serie A, avec 52 buts concédés en 25 journées. Dont 31 lors des douze dernières journées. Une série noire, pour les joueurs de Di Francesco, qui doit également faire face à de nombreux blessés, comme le Français Fares Ghedjemis, arrivé en provenance de Rouen cet hiver. Il faudra un miracle pour que les Italiens ne s’imposent à Turin. Pour rappel, ces derniers n’ont toujours pas gagné à l’extérieur cette saison…

Pari 1 : Vlahovic buteur à 1,88 sur Betsson

Après avoir été blessé contre l’Udinese, Dusan Vlahovic a retrouvé le chemin des filets dès son retour le week-end dernier. Un penalty qui le laisse sur une série de six buts lors de ses cinq derniers matches. Face à la pire défense du championnat, le meilleur de la Vieille Dame aura de grandes chances d’améliorer ses stats.

Pari 2 : La Juventus gagne les deux périodes à 2,54 sur Betsson

Lors de la dernière rencontre entre les deux formations, les Bianconeris s’étaient imposés 4-0, pour le compte des quarts de finale de la coupe d’Italie. Les joueurs d’Allegri n’ont même jamais perdu depuis 2015 contre Frosinone. Face à une équipe en grande difficulté, il ne serait pas étonnant de voir les Turinois s'imposer lors des deux mi-temps.

Pari 3 : La Juventus marque plus de 2,5 buts à 2,21 sur Betsson

Cette saison en moyenne, la Juve a marqué 1,5 but par match en championnat. Mais face à la pire défense du championnat, et avec le retour en forme de Dusan Vlahovic, les Turinois pourront compter sur leur attaque type pour la 26e journée de Serie A. De quoi faire peur à la défense de Frosinone…

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !