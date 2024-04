Pronostic Juventus Turin Fiorentina 07/04/2024 : La Vieille Dame gagne et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Juventus Turin Fiorentina, comptant pour la 31e journée de Serie A, ce samedi.

Pronostic Juventus Turin Fiorentina : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Juventus Fiorentina

Victoire pour Juventus ⭐ avec des cotes de 1,80 sur Betsson, soit une chance de 56% que l'équipe à domicile l'emporte.

que l'équipe à domicile l'emporte. Moins de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, soit une chance de 59% qu'il y ait deux buts ou moins.

qu'il y ait deux buts ou moins. Moins de 0,5 buts dans le match pour la Fio ⭐ avec des cotes de 2,30 sur Betsson, donnant une probabilité de 44% que les visiteurs ne marquent pas.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux équipes seront en action pour le match aller des demi-finales de la Coppa Italia avant cette rencontre de championnat dimanche à Turin. Mardi, la Juventus s'est vengé immédiatement de sa défaite du week-end contre la Lazio (2-0), tandis que la Fiorentina a battu l'Atalanta 24 heures plus tard (1-0).

Avec leurs espoirs de titre terminés pour une autre saison, la Juventus sera déterminée à au moins remporter les matchs pour garantir que la Ligue des champions revienne à l'Allianz Arena la saison prochaine. Les Bianconeri ont manqué la qualification la saison dernière après avoir été pénalisés de 10 points et avoir terminé 7e. Ils se sont vu refuser une place en Conférence Europa League après avoir été interdits pour avoir enfreint les règles de l'UEFA. Sans victoire lors des quatre derniers matchs de championnat, ils devront retrouver leur forme redoutable du début de la saison. Ils ont commencé la campagne avec huit victoires lors des dix premiers matchs invaincus à domicile.

La Fiorentina a perdu 2-1 à domicile contre l'AC Milan samedi, mettant fin à une série de quatre matchs de championnat sans défaite. Mercredi, ils ont disputé leur troisième demi-finale consécutive de Coppa Italia, visant à faire mieux que leur apparition perdante en finale la saison dernière. Avec sept points de retard sur les places qualificatives, il semble peu probable que la Fiorentina atteigne une place européenne la saison prochaine de cette manière. Cependant, ils sont en huitièmes de finale de la Conférence Europa League, avec un match contre le Viktoria Plzen à l'horizon. Le vainqueur de la compétition prendra une place en Europa League la saison prochaine.

Les compos probables pour Juventus Fiorentina

La composition probable de la Juventus en 4-3-3 :

Szczesny - Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio - Miretti, Locatelli, Rabiot - Cambiaso, Chiesa, Kean.

La composition probable de la Fiorentina en 4-2-3-1 :

Terracciano - Dodo, Milenkovic, Martinez, Biraghi - Mandragora, Duncan - Ikone, Beltran, Kouame - Belotti.

Pronostic 1 : Victoire pour Juventus @ 1,80 avec Betsson

Encore une fois, la Juventus a montré qu'elle est une force lorsqu'elle joue à domicile avec une victoire 2-0 au match aller contre la Lazio en Coppa Italia mardi soir. Ils ont rapidement vengé leur défaite face au même adversaire en championnat seulement trois jours plus tôt. J'ai été un peu surpris de voir des cotes de 1,80 ici pour une victoire contre la Fiorentina du milieu de tableau, qui se rendra à Turin avec un jour de repos en moins. La Vieille Dame n'a été battue qu'une seule fois à domicile à l'Allianz Arena en championnat cette saison, remportant neuf fois. L'équipe de Max Allegri a remporté le match aller en novembre et a un solide bilan récent à domicile contre La Viola. La Juventus a remporté neuf des dix dernières rencontres entre les deux équipes lorsqu'elle bénéficie de l'avantage du terrain.

Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts au total @ 1,70 avec Betsson

Les matchs ont tendance à être plus serrés lorsqu'ils se déroulent au milieu d'une série de matchs chargée. Encore plus lorsque les deux équipes ont clairement d'autres priorités. La Juventus est en bonne voie pour obtenir les points nécessaires pour décrocher une place dans le top quatre et la qualification européenne qui va avec. Ce match arrive au milieu des deux matchs de Coppa Italia contre la Lazio, leur dernière chance de remporter un trophée cette saison.

De même, la Fiorentina est confrontée à un calendrier serré avec les demi-finales de la Coppa Italia. En plus de cela, ils ont leur déplacement en République tchèque pour le match aller de leur huitième de finale de la Conférence Europa League, seulement quatre jours après ce match. Les deux équipes figurent en tête du classement des matchs de Serie A ayant vu moins de 2,5 buts. Dix des 15 matchs à domicile de la Juventus ont vu deux buts ou moins, avec seulement trois équipes en ayant vu plus. Dix des 14 matchs à l'extérieur de la Fiorentina (71%) ont vu moins de trois buts, seuls le Torino (73%) ayant vu plus de matchs à l'extérieur ne pas dépasser les 2,5 buts.

Pronostic 3 : Moins de 0,5 buts dans le match pour la Fio @ 2,30 avec Betsson

Le bon bilan à domicile de la Juventus repose sur une défense solide. Seuls les leaders, l'Inter Milan, ont encaissé moins de leurs 24 buts en 30 matchs de championnat, avec une moyenne de seulement 0,80. La Juventus a remporté des victoires avec un score de 1-0 lors du match aller à Florence et de ce match la saison dernière. Ils ont également gardé leur cage inviolée lors de cinq des sept dernières rencontres entre les deux équipes ici à Turin. Max Alegri a vu son équipe empêcher l'adversaire de marquer lors de sept des 13 derniers matchs à domicile en championnat. La Fiorentina n'a pas réussi à marquer lors de cinq de ses neuf derniers déplacements.

