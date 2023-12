Pronostic Juventus Turin AS Rome 30/12/2023 : Victoire 1-0 de la Juve et Vlahovic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Juventus Turin AS Rome, comptant pour la 18e journée de Serie A, ce samedi

Les meilleur paris pour Juve - AS Rome

Victoire 1-0 de la Juve à 2,05 sur PMU Sport

Moins de 1,5 buts à 2,20 sur PMU Sport

Vlahovic buteur à 2,90 sur PMU Sport

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux géants du Calcio s'affrontent samedi soir avec la Juve, prétendante au Scudetto, reçoit la Roma à l'Allianz Stadium. Séparées de 12 points au classement, les deux équipes ont remporté leur dernier match avant Noël et espèrent terminer l'année 2023 en beauté.

Tenue en échec par le Genoa une semaine plus tôt, la Juve a renoué avec la victoire le week-end dernier face à une jeune équipe de Frosinone. Après une ouverture du score par le Turc Kenan Yildiz, impressionnant pour ses débuts, la Juve a été ramenée à la parité après la pause, mais Dusan Vlahovic est sorti du banc pour inscrire le but de la victoire à la 81e minute au stade Benito Stirpe. Ces trois points leur permettent de rester sur les talons de l'Inter Milan, leader irrépressible du championnat, qui compte quatre points d'avance sur les hommes de Max Allegri à l'approche de la mi-saison. Avant d'entamer l'année 2024 par une double confrontation avec la Salernitana - d'abord en Coppa Italia, puis à Salerno en Serie A - la Juventus retourne à Turin ce week-end. Les Bianconeri n'ont pas encaissé plus d'une fois lors de chacun de leurs 13 derniers matches à domicile, n'encaissant que sept buts. Il s'agit de leur meilleure série depuis 2019, lors de la première période très réussie d'Allegri à la tête de la Juventus.

Bien qu'il n'ait pas encore mené la Juve à la victoire après son retour en 2021, l'entraîneur toscan l'a certainement rendue plus difficile à battre et elle est à nouveau un sérieux prétendant au titre. Maintenir la pression sur l'Inter peut s'avérer difficile, mais la Juventus a remporté 10 de ses 12 derniers matches à domicile contre la Roma en Serie A et sera confiante de poursuivre cette tendance samedi.

Pari 1. Victoire 1-0 de la Juve à 2,05 avec PMU Sport

La victoire 1-0 est inscrite dans l'ADN de la Juve, et le bras de fer tactique entre Allegri et Mourinho ne risque pas de tourner à la bagarre. Par conséquent, un seul but pourrait décider du destin des points, et la capacité des hôtes à faire le travail contre d'autres prétendants au top 4 devrait suffire pour battre la Roma.

Pari 2. Moins de 1,5 buts à 2,20 avec PMU Sport

Comme indiqué précédemment, on voit peu de buts dans cette bataille serrée entre la Juve et la Roma. On peut tenter un score très serré et pauvre en buts dans cette rencontre.

Pari 3. Vlahovic buteur à 2,90 avec PMU Sport

Déjà homme providentiel après son entrée en jeu contre Frosinone, Dusan Vlahovic pourrait de nouveau jouer les papa noel pour la Juve. Pourquoi pas en tant que titulaire cette fois-ci ?

