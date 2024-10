Pronostic Juventus Stuttgart - Ligue des Champions 22/10/2024 : La Vieille Dame gagne avec Vlahovic buteur

Juventus FC vs VfB Stuttgart

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Juventus Stuttgart, comptant pour la 3e journée de LDC, ce mardi à 21h.

Pronostic Juventus Stuttgart : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Juventus Stuttgart

Victoire de la Juventus ⭐ avec une cote de @1.83 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 55 % que les hôtes l'emportent.

que les hôtes l'emportent. Dusan Vlahovic buteur ⭐ avec une cote de @2.25 sur Unibet, indiquant une probabilité de 44 % que l'attaquant serbe marque.

que l'attaquant serbe marque. Juventus plus de 1,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.66 sur Unibet, représentant une probabilité de 60 % que la Juventus marque deux buts ou plus.

La Juventus est attendue pour l’emporter contre Stuttgart sur un score de 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Juventus affronte Stuttgart lors du troisième tour du nouveau format de la Ligue des champions, avec l’objectif de remporter une troisième victoire consécutive. Cela rend les pronostics Juventus vs Stuttgart d'autant plus captivants.

Après avoir battu le PSV et Leipzig, les géants italiens affichent une forme impressionnante au début de cette compétition. Les buts ne leur manquent pas, ayant inscrit trois buts à domicile contre le PSV, avant d'en marquer trois autres en Allemagne.

Leurs adversaires, en revanche, n’ont pas encore inscrit de points. Stuttgart a perdu 3-1 contre le Real Madrid au Bernabeu, avant de faire match nul 1-1 à domicile contre le Sparta Prague. Pour espérer avancer, ils doivent rapidement obtenir une victoire.

Cependant, ils se rendent en Italie après une défaite 4-0 contre le Bayern Munich en Bundesliga. Leur confiance est ébranlée après cinq matchs sans victoire.

La Juventus, de son côté, reste sur une série de deux victoires consécutives, tandis que Stuttgart peine à s’imposer en Ligue des champions. Alors que les géants italiens visent à poursuivre leur forme dominante, Stuttgart fait face à une pression croissante pour inverser la tendance. Ce duel promet un affrontement captivant, avec des enjeux élevés pour les deux équipes.

Les effectifs probables pour Juventus Stuttgart

La composition probable de la Juventus :

Di Gregorio ; Cabal, Kalulu, Gatti, Savona, Thuram, Locatelli, Yildiz, Luiz, Cambiaso, Vlahovic.

La composition probable de Stuttgart :

Nubel ; Hendriks, Chabot, Rouault, Vagnoman, Stiller, Karazor, Leweling, Undav, Rieder, Demirovic.

Les meilleurs paris à prendre pour Juve Stuttgart

Juventus vs Stuttgart Pari 1 : Victoire de la Juventus @1.83 sur Unibet

L'équipe de Thiago Motta a bien démarré la nouvelle saison, restant invaincue à domicile avec trois victoires et trois nuls. De plus, ils sont favoris pour battre Stuttgart.

Les cotes en faveur de la Juventus sont justifiées, mais elles conservent de la valeur, compte tenu des difficultés de Stuttgart dans la compétition. Le Real Madrid les a battus facilement, et leur performance contre le Sparta Prague n'a pas convaincu.

Avec aucune victoire lors de leurs cinq derniers matchs et après une lourde défaite 4-0 contre le Bayern, le moral de Stuttgart est au plus bas. En revanche, la Juventus s’améliore constamment cette saison. Bien que les Italiens soient favoris, leurs cotes pourraient être encore plus courtes.

Juventus vs Stuttgart Pari 2 : Dusan Vlahovic buteur @2.25 sur Unibet

Si la Juventus l'emporte, il est probable que leur redoutable attaquant serbe fasse trembler les filets. Auteur de cinq buts lors de ses cinq derniers matchs, dont deux doublés contre le Genoa et Leipzig, Motta tire le meilleur de son joueur vedette.

L'attaquant de 24 ans est capable de réaliser des finitions en une touche qui prennent le gardien par surprise, ainsi que de pivoter et marquer depuis le bord de la surface.

Le Serbe est solide en possession et difficile à déloger, mais il excelle également à trouver de l'espace dans des zones densément peuplées. Stuttgart aura du mal à le contenir mardi soir.

Juventus vs Stuttgart Pari 3 : Juventus plus de 1,5 buts dans le match @1.66 sur Unibet

Notre dernière sélection est un pari que nous trouvons particulièrement attrayant. La Juventus a marqué six buts lors de ses deux premiers matchs de Ligue des champions, une performance impressionnante compte tenu des adversaires rencontrés.

Comme nous l'avons déjà mentionné, Stuttgart a eu du mal à l'extérieur face à des équipes solides cette saison. Le Real Madrid leur a infligé trois buts, et le Bayern a fait encore mieux ce week-end.

Motta a redynamisé cette équipe de la Juventus, et avec Vlahovic à la pointe de l'attaque, ils devraient continuer à marquer librement dans cette compétition, en particulier à domicile devant leurs supporters.

Les pronostics Juventus vs Stuttgart favorisent fortement une victoire à domicile, avec une Juventus prête à capitaliser sur sa dynamique et sur les faiblesses de Stuttgart.

