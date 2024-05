Pronostic Juventus Salernitana 12/05/2024 : La Vieille Dame vainqueur et Vlahovic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Juventus Salernitana, comptant pour la 36e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostic Juventus Salernitana : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre la Juventus et la Salernitana avant leur affrontement en Serie A le dimanche 12 mai.

Les meilleurs paris pour Juventus Salernitana

Victoire de la Juventus ⭐ avec une cote de 1.14 sur Betsson, soit une probabilité de 71% que l'équipe d'Allegri gagne.

que l'équipe d'Allegri gagne. Handicap -2 pour la Juventus ⭐ avec une cote de 2.28 sur Betsson, donnant une probabilité de 44% que l'équipe locale gagne par au moins trois buts d'écart.

que l'équipe locale gagne par au moins trois buts d'écart. Dusan Vlahovic buteur ⭐ avec une cote de 1.60 sur Betsson, soit une probabilité de 62% que l'attaquant marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Analyse de la forme des deux équipes

Salernitana joue pour l'honneur dans les dernières semaines de la saison, leur relégation étant déjà confirmée. Cependant, leurs chances de gagner quelque chose lors de leur visite à la Juventus semblent minces.

La Vieille Dame fut autrefois la force dominante du football italien, mais cela fait un moment qu'elle n'a pas goûté au succès. Une saison sans football européen leur a permis de se reconstruire et ils semblent prêts à se rétablir en Ligue des Champions une fois de plus. Néanmoins, ils sont loin derrière l'Inter dans la course au titre. La Juventus n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ils ont fait match nul lors de leurs quatre matchs en Serie A et ont été éliminés de la Coppa Italia par la Lazio pendant cette période. Allegri a été critiqué à plusieurs reprises cette saison, mais malgré les soubresauts, il semble prêt à diriger l'équipe pour la prochaine campagne.

L'attaquant légendaire Filippo Inzaghi était l'entraîneur de Salernitana en début de saison, mais a été licencié plus tôt cette année. La relégation étant une conclusion inévitable depuis un certain temps et les résultats n'ont pas amélioré sous Fabio Liverani. Salernitana n'a remporté que deux de ses 35 matches de championnat cette saison. Ils ont la pire attaque et la pire défense à l'approche de cette journée.

Les compos probables pour Juventus Salernitana

La composition probable de la Juventus :

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

La composition probable de Salernitana :

Fiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Sfait; Tchaouna, Vignato.

Victoire de la Juventus @ 1.14 avec Betsson

La Juventus est largement favorite et il serait difficile de contredire les bookmakers. Par conséquent, notre premier pronostic pour Juventus vs Salernitana est que l'équipe à domicile gagnera. La Juventus n'a perdu qu'un seul de ses 17 matches à domicile en championnat cette saison, donc nous nous attendons à un match à sens unique dimanche. Salernitana n'a pas gagné lors de ses 18 derniers matches toutes compétitions confondues. Ils ont marqué en moyenne seulement 0,72 but par match pendant cette période. Le dernier de Serie A a accumulé un total de seulement 15 points en 35 matches et s'attend à une défaite ici.

Handicap Juventus -2 @ 2.28 avec Betsson

La Juventus a battu Salernitana 6-1 la dernière fois que ces équipes se sont affrontées sur ce terrain, donc le prochain de nos paris est que la Vieille Dame gagne le match par au moins trois buts d'écart. L'équipe d'Allegri n'a pas été très prolifique cette saison, mais c'est une excellente occasion pour eux de marquer beaucoup de buts. Salernitana a concédé le plus grand nombre de buts de la ligue avec une moyenne de 2.14 par match. Ils ont perdu leurs trois derniers matches à l'extérieur par un écart de trois buts ou plus. Leur seul autre match à l'extérieur contre une équipe actuellement dans le top quatre était une défaite 4-0 contre l'Inter Milan. Ils n'ont pas réussi à tirer un seul coup au but dans ce match.

Dusan Vlahovic buteur @ 1.60 avec Betsson

Dusan Vlahovic a été l'attaquant vedette de la Juventus cette saison. Il a marqué 16 buts en championnat et aura probablement plus de succès contre la défense la plus faible de la division. Il a marqué et assisté lors du dernier affrontement en janvier. Vlahovic a connu une période faste au tournant de l'année, mais son rythme de buts a ralenti ces dernières semaines. Son dernier but date du match nul 2-2 avec Cagliari. Cependant, ses statistiques globales sont bonnes. Son xG hors penalty de 0,56 par 90 minutes le place dans le 85e percentile par rapport à tous les autres attaquants des cinq meilleures ligues européennes.

