Pronostic Juventus AS Rome - Serie A 01/09/2024 : La Juve gagne et les deux équipes marquent

Juventus FC vs Roma

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Juventus AS Rome, comptant pour la 3e journée de Serie A, ce dimanche à 21h30.

Pronostic Juventus AS Roma : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Juventus AS Roma : probabilités et cotes

Victoire de la Juventus ⭐ avec une cote de @1.79 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 56 % de voir le club turinois l'emporter.

de voir le club turinois l'emporter. Multi Buts : 2-3 ⭐ avec une cote de @1.98 sur Vbet, indiquant une probabilité de 50 % qu'il y ait deux ou trois buts marqués dans le match.

qu'il y ait deux ou trois buts marqués dans le match. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2.38 sur Vbet, représentant une probabilité de 42 % pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets et que trois buts ou plus soient inscrits dans le match.

On s'attend à ce que la Juventus batte l'AS Roma 2-1.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Juventus et l'AS Roma se préparent à s'affronter ce dimanche soir dans un match de Serie A à enjeux élevés au stade Allianz.

Cette rencontre promet d'être un spectacle captivant, étant donné les débuts contrastés des deux équipes cette saison et leur forme historique.

La « Vieille Dame » a révolutionné son effectif cet été et a commencé la saison en fanfare, en tête du classement de Serie A avec deux victoires lors de ses deux premiers matchs. Les Bianconeri ont impressionné, non seulement par leurs résultats, mais aussi par leur style de jeu. Ils ont marqué six buts tout en gardant deux feuilles propres.

Pendant ce temps, les visiteurs n'ont récolté qu'un point lors de leurs deux premiers matchs, leur dernier match s'étant soldé par une défaite décevante 2-1 à domicile contre Empoli.

Les effectifs probables pour Juventus AS Roma

La composition probable de la Juventus en 4-2-3-1 :

Di Gregorio ; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal ; Locatelli, Fagioli ; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula ; Vlahovic.

La composition probable de l'AS Roma en 4-3-3 :

Svilar ; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino ; Cristante, Paredes, Pellegrini ; Dybala, Dovbyk, Soulè.

Les meilleurs paris à prendre pour Juve Roma

Pronostic Juventus vs AS Roma 1 : Victoire de la Juventus avec une cote @1.79 sur Vbet

Les premières performances réussies de la Juve, bien qu'elles aient été contre des équipes nouvellement promues comme le Como et Vérone, reflètent une approche efficace et dynamique.

Les récents matchs de la Juventus les ont vus surpasser leurs buts attendus (xG) de 3,33, le plus haut taux parmi les ligues majeures d'Europe, indiquant une force offensive clinique.

L'équipe de la Juventus, sous la direction de Thiago Motta, semble plus fluide et organisée que ces dernières années. Leur attaque rénovée, menée par Dusan Vlahovic, a été particulièrement efficace.

Vlahovic a été un joueur remarquable, inscrivant un doublé contre Hellas Vérone et montrant ses qualités de finisseur. Son rôle dans l'équipe a été revitalisé, lui permettant de se concentrer sur la finition plutôt que sur la création. Kenan Yildiz, Nico Gonzalez, et Mbangula soutiennent Vlahovic et devraient jouer un rôle clé tout au long de la saison.

Pronostic Juventus vs AS Roma 2 : Multi Buts : 2-3 @1.98 sur Vbet

La forme de la Roma a été décevante, surtout compte tenu de leurs ambitions de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Leur performance a été inconstante, avec des vulnérabilités défensives significatives qui ont conduit à deux mauvais résultats.

La saison dernière, la Roma a eu du mal défensivement, ne gardant que quatre feuilles propres lors de ses 19 matchs de Serie A à l'extérieur. Dimanche, leur défense—composée de Celik, Angelino, Ndicka et Mancini—devra résoudre ces problèmes pour résister à la puissance offensive de la Juventus.

Le trio de milieu de terrain de la Roma, composé de Pellegrini, Paredes, et Cristante, devra également s'imposer pour perturber le rythme de la Juventus.

Historiquement, les matchs entre ces deux équipes ont été âprement disputés. Le récent record de la Juventus montre qu'ils ont remporté leurs deux derniers matchs de Serie A sans encaisser de but, soulignant une solide défense.

En revanche, la Roma a vu les deux équipes marquer dans six de ses huit derniers matchs à l'extérieur en Serie A, reflétant leurs performances défensives inconstantes mais leur fort potentiel offensif.

Pronostic Juventus vs AS Roma 3 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @2.38 sur Vbet

L'incapacité des Giallorossi à obtenir une victoire a créé un sentiment d'urgence, surtout avec la fermeture imminente du mercato.

Le manque de cohésion et les récentes critiques des supporters pèseront lourdement sur le moral de l'équipe.

Avec leur fort début de saison, la Juventus est donc favorite, mais le talent offensif de la Roma et leur récent historique de matchs à haut score suggèrent qu'ils pourraient constituer une menace importante.

Les cotes reflètent cet équilibre, avec la Juventus en tête en tant qu'équipe favorite, tandis que le potentiel d'un match à haut score ou avec des buts des deux équipes ajoute de l'intrigue au marché des paris.

Pour ceux qui parient, prendre en compte la forme récente de la Juventus et les vulnérabilités défensives de la Roma pourrait être crucial.

Parier sur une victoire de la Juventus, plus de 2,5 buts, et les deux équipes qui marquent offre une approche équilibrée pour capitaliser sur les statistiques et tendances actuelles.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !