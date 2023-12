Pronostic Juve Naples :Naples vainqueur mais Rabiot buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Juve Naples lors de la 15e journée de Serie A, ce vendredi

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Juventus – Naples en vous donnant des conseils pour parier sur ce match qui se tiendra vendredi 8 décembre à 20 h 45.

Place à l’affiche du week-end en Serie A. La Juventus accueille le champion en titre, Naples, pour une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà décisive pour les coéquipiers de Victor Osimhen. Avec 9 points d’écart entre les deux formations, une défaite et les Partenopei pourraient déjà dire adieu à la course au titre, déjà bien lancée entre les Turinois et l’Inter Milan.

La Juventus a repris sa marche en avant. Après une saison 2022-2023 compliquée, la formation guidée par Massimiliano Allegri a retrouvé son rang, avec une deuxième place à seulement 2 points de l’Inter. Et c’est encore une fois sur leur assise défensive que les Turinois s’appuient pour remporter leurs rencontres : avec 0,64 but encaissé par 90 minutes, leur efficacité leur permet d’être encore invaincus à domicile.

Pour Naples, c’est l’inverse qui se produit cette saison. Après un 3e scudetto remporté en 2023, ce début de championnat est particulièrement compliqué. Après l’éviction de Rudi Garcia, et le retour de Walter Mazzari sur le banc, les champions en titre sont à la peine. Déjà 3 matches nuls et 4 défaites en 14 rencontres, et 17 buts encaissés : les coéquipiers de Giovanni Di Lorenzo se doivent de remporter ce match pour continuer à y croire. Et malgré des résultats en dents de scie, c’est leur forme à l’extérieur qui pourrait leur offrir des motifs d’espoirs.

Nos propositions de cotes pour la rencontre Juventus – Naples

Naples vainqueur – à 3,05 en pariant sur PMU Sport

Les deux équipes marquent – à 1,56 en pariant sur PMU Sport

Adrien Rabiot buteur – à 6,00 en pariant sur PMU Sport

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Profitez des meilleures cotes sur les meilleurs bookmakers avec notre guide complet !

Les Partonepei pour revenir dans la course. Malgré une saison compliquée, les coéquipiers de Stanislav Lobotka présentent un bilan presque parfait à l’extérieur, avec 5 victoires et 2 matches nuls. Ils n’ont d’ailleurs jamais subi deux défaites de suite depuis le début du championnat, et la débâcle face à l’Inter Milan pourrait provoquer un sursaut d’orgueil côté napolitain. Contre la Juve, ils n’ont subi qu’une seule défaite lors des 6 dernières confrontations, pour un bilan de 4 victoires et 2 nuls. Et pour ce match si important, il ne fait aucun doute qu’ils auront à cœur de se montrer sous leur meilleur visage pour aller chercher 3 points extrêmement importants dans la course à l’Europe et au titre.

Pari n° 2 : Les deux équipes marquent : 1,56 avec PMU Sport

Des buts des deux côtés du terrain. La Juventus a toujours trouvé le chemin des filets cette saison à domicile, avec une moyenne de 1,57 but marqué par 90 minutes. Et du côté napolitain, les statistiques affichées à l’extérieur semblent annoncer des buts à Turin : 2,29 buts inscrits par match et un seul match sur 7 sans marquer en Serie A cette saison. Et sur les 6 dernières rencontres entre les deux formations, 4 ont vu au moins un but de chaque côté : difficile d’imaginer une autre issue vendredi soir pour ce match tant attendu.

Le milieu de terrain français homme providentiel ? Adrien Rabiot s’épanouit à Turin. Homme du match de la dernière rencontre avec un but et une passe décisive, le français sort d’une saison ponctuée de 8 buts en Serie A. Et avec seulement 2 buts inscrits cette saison, l’ancien parisien pourrait profiter de cette occasion pour retrouver sa meilleure forme et enchaîner, en particulier au vu des difficultés parfois affichées par la ligne d’attaque turinoise, avec Dušan Vlahović en tête, auteur d’un penalty manqué face à Monza le week-end dernier.

Les meilleures cotes avec PMU Sport en réalisant votre inscription sur le bookmaker :