Pronostic Italie Belgique - Ligue des Nations 10/10/2024 : Nul ou l'Italie gagne dans un match à 3 buts maximum

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Italie Belgique, comptant pour la 3e journée du Groupe 2 de la Ligue A, ce jeudi soir.

Pronostic Italie Belgique : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Italie Belgique

Les deux équipes marquent avec une cote de @1.69 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 59 % que les deux équipes marquent.

Mateo Retegui buteur avec une cote de @2.95 sur Unibet, indiquant une probabilité de 33 % que l'attaquant italien trouve le chemin des filets.

Italie ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match avec une cote de @1.59 sur Unibet, représentant une probabilité de 62 % que l'Italie ne perde pas et que moins de trois buts soient marqués durant la rencontre.

On s’attend à un match nul 1-1 entre l’Italie et la Belgique.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce jeudi, le mythique Stadio Olimpico de Rome sera le théâtre d'une rencontre cruciale de la Ligue des Nations A entre l'Italie et la Belgique. Alors que ces deux équipes classées dans le top 10 du classement FIFA se préparent pour leur troisième match de groupe, beaucoup est en jeu pour les deux côtés.

Les Azzurri abordent ce match avec confiance, en tête de leur groupe avec six points obtenus lors de deux victoires éclatantes, l'Italie ayant bien démarré sa campagne de Ligue des Nations.

L'équipe belge, sous la direction de Domenico Tedesco, est en phase de transition après son élimination en huitièmes de finale à l'Euro 2024. Cela a entraîné des performances prometteuses mais aussi des revers, comme en témoigne leur récente défaite 0-2 face à une équipe de France mieux organisée.

Les effectifs probables pour Italie Belgique

La composition probable de l'Italie :

Donnarumma ; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori ; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco ; Raspadori, Retegui.

La composition probable de la Belgique :

Casteels ; Castagne, Faes, Debast, Theate ; Tielemans, Onana ; Lukebakio, De Ketelaere, Doku ; Openda.

Les meilleurs paris à prendre pour Italie Belgique

Pronostic Italie vs Belgique 1 : Les deux équipes marquent @1.69 sur Unibet

Les victoires contre la France et Israël n'ont pas seulement mis en lumière le talent footballistique de l'Italie, mais ont également ravivé le rêve national de remporter un titre de Ligue des Nations, un exploit qui leur échappe malgré leurs deux dernières phases finales.

Sous la direction de Luciano Spalletti, l’Italie devient une équipe solide, caractérisée par un mélange d’énergie juvénile et d’expérience.

Avec une équipe bien équilibrée, la force de l'Italie réside dans sa solidité défensive, n'ayant concédé que deux buts jusqu'à présent, associée à une attaque efficace ayant inscrit cinq buts.

Les Azzurri, invaincus lors de leurs cinq derniers matchs à domicile, miseront sur l'avantage de jouer à Rome et sur un système tactique bien rodé pour affronter une équipe belge en quête de stabilité. Les hommes de Tedesco n'ont battu que le Monténégro, le Luxembourg, la Roumanie et Israël lors de leurs 10 derniers matchs, avec seulement cinq clean sheets.

Pronostic Italie vs Belgique 2 : Mateo Retegui buteur @2.95 sur Unibet

Une grande partie des espoirs offensifs de l'Italie reposera sur Mateo Retegui.

L'attaquant italo-argentin a été en forme étincelante pour son club, l'Atalanta, ayant récemment inscrit un triplé, soulignant ainsi son statut croissant de buteur.

Avec quatre buts en 14 apparitions pour l’équipe nationale, Retegui est désireux d'augmenter son compteur et a prouvé qu'il pouvait être le point focal de la philosophie offensive de Spalletti.

La rigueur tactique de l'Italie, perfectionnée sous la direction méticuleuse de Spalletti, sera cruciale face à une équipe belge traditionnellement réputée pour son jeu offensif.

Jouer devant un public passionné au Stadio Olimpico pourrait donner à l’Italie cet avantage supplémentaire dans une confrontation qui s’annonce âprement disputée.

Pronostic Italie vs Belgique 3 : Italie ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match @1.59 sur Unibet

Spalletti devrait aligner un 3-5-2, s’appuyant sur le milieu de terrain équilibré de l’Italie et les instincts offensifs aiguisés de Retegui et Giacomo Raspadori. L'absence de Nicolo Barella en raison d'une blessure est un coup dur, mais Samuele Ricci, joueur polyvalent, devrait prendre la relève au milieu.

En revanche, Tedesco devra composer avec les absences notables de Kevin De Bruyne (40 buts et 49 passes décisives avec la Belgique) et Romelu Lukaku (meilleur buteur de tous les temps avec 85 buts).

Tedesco s'appuiera sur des joueurs émergents comme Charles De Ketelaere (un but et une passe décisive avec l’Atalanta) et Loïs Openda (quatre buts en Bundesliga et une passe décisive) pour combler le vide créatif.

Pour les visiteurs, trouver le bon équilibre entre créativité offensive et solidité défensive sera crucial.

Alors qu'ils se déplacent à Rome, les Belges savent qu'une victoire renforcerait considérablement leur position dans le groupe et les maintiendrait en course pour la qualification.

Historiquement, l'Italie domine les confrontations entre ces deux équipes. Sur 24 rencontres, l’Italie compte 16 victoires contre 4 pour la Belgique, avec 4 matchs nuls.

Plus récemment, l'Italie a remporté quatre des cinq dernières rencontres, ce qui en fait les favoris.

