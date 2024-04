Pronostic Inter Milan vs Torino - Serie A - 28/04/2024 : l'Inter vainqueur et Torino marque moins de 0,5 buts

Notre expert en pronos foot présente ses trois meilleurs paris et pronostics pour Inter vs Torino avant leur rencontre de Serie A à San Siro dimanche.

Pronostic Inter Milan Torino : paris, contexte et compos

Avant leur rencontre à San Siro ce dimanche, nous avons pris le temps d'établir un pronostic pour Inter - Torino. Les cotes de la Serie A font des vainqueurs du Scudetto les grands favoris. Si vous souhaitez parier sur Inter vs Torino ce week-end, lisez ici nos meilleurs pronos.

Les meilleurs paris pour Inter vs Torino

Inter -1 ⭐ avec une cote de 2.48 sur Betsson, soit 40.3% de chances .

. Torino marque moins de 0.5 buts ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, soit 50% de chances que ce prono se réalise

que ce prono se réalise Marcus Thuram marque plus de buts que Torino ⭐ avec une cote de 4.50 sur Betsson, soit 22.2% de chances que le joueur soit le buteur de ce match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Inter domine la Serie A depuis le début de la saison et a remporté le Scudetto lors de la dernière journée. Torino est confortablement installé en milieu de tableau et n'a plus grand-chose à jouer dans les dernières semaines de la saison.

En tête du championnat en termes de buts marqués et de buts encaissés, l'Inter a été inarrêtable toute la saison. Sa différence de buts de +61 est scandaleuse et elle n'a subi qu'une seule défaite à domicile en championnat.

Quel que soit l'indicateur utilisé, Torino est une équipe de milieu de tableau et doit être considéré comme une saison relativement satisfaisante. Toutefois, le Torino vient d'enchaîner les matchs nuls (0-0) et sa forme s'est légèrement détériorée au cours du dernier mois.

L'Inter a remporté les trois dernières confrontations. Torino a perdu ses quatre derniers matches à l'extérieur contre les Nerazzurri.

Compositions probables pour Inter - Torino

XI probable de l'Inter Milan

Sommer ; Pavard, Acerbi, Bastoni ; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco ; Martinez, Thuram.

XI probable de Torino

Milinkovic-Savic ; Tameze, Buongirono, Rodriguez ; Bellanova, Ilic, Lazaro, Vojvoda ; Vlasic, Zapata, Okereke.

Pronostic 1 : Inter -1 @ 2.48 avec Betsson

Lors de ses 13 victoires à domicile en championnat cette saison, l'Inter a couvert cet écart à neuf reprises. La combinaison de la meilleure défense du championnat et d'une attaque qui a marqué 79 buts signifie que les champions battent régulièrement leurs adversaires par une nette marge.

Les deux dernières confrontations entre ces équipes à San Siro se sont soldées par une victoire 1-0 de l'Inter. Toutefois, Torino n'a remporté que trois matches depuis janvier et n'a plus grand-chose à jouer.

Si certains s'attendent à ce que l'Inter lève le pied après avoir décroché le titre, les Torini auront aussi à cœur de faire le spectacle.

Ceux qui suivent les pronostics de la Serie A savent que l'équipe de Simone Inzaghi a été impitoyable. Il Toro a perdu par plusieurs buts d'écart à l'extérieur contre le Milan, la Juventus, Bologne et la Lazio cette saison.

Pronostic 2 : moins de 0,5 but pour Torino @ 2,00 avec Betsson

Torino n'a pas réussi à marquer lors de chacun de ses deux derniers matches. Seules cinq équipes ont enregistré moins de buts attendus en 2023-24.

L'Inter a eu du mal à faire le ménage ces derniers temps. Néanmoins, ils ont encaissé six buts de moins que n'importe quelle autre équipe de Serie A. Sa défense devrait être presque au complet, tandis que le Torino manque de rythme dans le dernier tiers.

L'Inter a également gardé sa cage inviolée contre le Torino lors de trois confrontations consécutives. Les statistiques suggèrent que toute personne souhaitant parier sur la Serie A ce week-end devrait éviter de soutenir l'attaque du Torino.

Les visiteurs ont été dépassés par les équipes de l'élite du championnat, et il est difficile de penser que cela changera contre les nouveaux champions.

Pronostic 3 : Marcus Thuram marque plus de buts que Torino @ 4,50 avec Betsson

Si Lautaro Martinez est le meilleur buteur de la Serie A, et de loin, c'est Marcus Thuram qui a la meilleure valeur sur le marché des buteurs ce week-end. Si nous pensons que le Torino va éprouver des difficultés sur le plan offensif, alors miser sur Thuram pour qu'il les surpasse est une meilleure option que de miser sur n'importe quel buteur.

Le Français a marqué lors de chacun de ses deux derniers matches. Il n'a pas atteint le nombre de buts escomptés pour la saison et semble connaître une certaine régression. Seuls quatre joueurs, dont Martinez, ont une moyenne de buts attendus par 90 plus élevée que son 0,51.

Avec seulement 11 joueurs dans la première division italienne qui prennent plus de tirs par match, Thuram pour surpasser Torino a une valeur énorme à 4,50.

