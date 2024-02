Pronostic Inter Milan Juventus Turin 04/02/2024 : La Vieille Dame vainqueur et Vlahovic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Inter Milan Juventus Turin, comptant pour la 23e journée de Serie A, ce dimanche

Affiche de rêve ce dimanche entre les deux leaders de Serie A. L’Inter reçoit la Juventus dans le cadre de la 23e journée de championnat. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Inter Milan - Juventus.

Les meilleurs paris pour Inter - Juventus :

Victoire de la Juventus à 4,40 soit 22 % de chances que les Turinois l'emportent.

que les Turinois l'emportent. Dusan Vlahovic premier buteur à 7,00 soit 14 % de chances que le Serbe surgisse et marque pour ouvrir le score.

que le Serbe surgisse et marque pour ouvrir le score. Plus de 3,5 buts à 3,60 soit 27 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Inscrivez-vous sur Betsson pour parier sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les amateurs de football attendent depuis des mois cette occasion de voir les deux meilleures équipes italiennes de la saison s’affronter.

Pour le moment, l’Inter fait la course en tête, avec un point d’avance et un match de plus à jouer. En cas de victoire, leur avance pourrait être de quatre points, et même de sept s’ils venaient à gagner leur match en retard. Après avoir bien négocié la coupure liée à la Supercoupe d’Italie en s’imposant 1-0 en finale contre Naples, les Milanais se sont imposés 1-0 à l’extérieur face à la Fiorentina grâce à un nouveau but de l’incontournable Lautaro Martínez. Cette sixième victoire en sept matchs permet aux hommes de Simone Inzaghi d’aborder ce match au sommet avec confiance, sachant qu’un match nul leur permettrait de rester en tête de Série A.

Du côté de la Vieille Dame, la dynamique est également positive, malgré un match nul concédé face à Empoli lors de la dernière journée. Alors que les Turinois évoluaient à 10 dès la 18e minute suite à l’expulsion de leur attaquant Arkadiusz Milik, ils ont ouvert le score par l’intermédiaire de Dusan Vlahovic avant de se faire rejoindre à la 70e minute. Avant ce match nul décevant, la Juventus restait sur une belle série de 5 victoires, et elle cherchera à repartir de l’avant pour reprendre les commandes de la Serie A dès dimanche.

Les compos probables pour Inter Milan - Juventus :

Inter : Sommer - Pavard, Acerbi, de Vrij - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram.

Juventus : Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Yildiz.

Pari 1 : Victoire de la Juventus à 4,40 sur Betsson

Les deux équipes sont relativement en confiance avant cette affiche, mais une défaite serait tellement handicapante pour la Juve dans la course au titre que nous les voyons se surpasser et s’imposer à l’extérieur.

Pari 2 : Dusan Vlahovic premier buteur à 7,00 sur Betsson

Le jeune attaquant serbe vient encore de s’illustrer en ouvrant le score face à Empoli et il est sur une série de 6 matchs avec au moins un but ou une passe décisive avant d’affronter l’Inter. Les problèmes dorsaux qui l’avaient diminué en fin d’année 2023 semblent loin, et Dusan Vlahovic est l’un des hommes les plus dangereux d’Italie en ce moment.

Pari 3 : Plus de 3,5 buts à 3,60 sur Betsson

À elles deux, ces deux équipes ont inscrit 86 buts depuis le début de la saison de Serie A, et elles ont actuellement des facilités à trouver le chemin des filets. Dans un match crucial, si l’une des deux formations parvient à ouvrir le score rapidement, on pourrait bien assister à un festival de buts.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifsavec notre guide complet !