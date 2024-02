Pronostic Inter Milan Genoa 04/03/2024 : L'Inter vainqueur et Lautaro Martinez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Inter Milan Genoa, comptant pour la 27e journée de Serie A, ce lundi.

Pronostic Inter Milan Genoa : paris, contexte et compositions

Notre expert en football vous présente ses trois meilleurs pronostics pour Inter Milan Genoa en Serie A alors que les équipes s'affrontent lundi soir.

Les meilleurs pronostics pour Inter Milan Genoa

Handicap -1 pour Inter Milan ⭐ avec des cotes de 1,85 sur Betsson, suggérant une chance de 54,1% pour l'équipe d'Inzaghi de l'emporter par au moins deux buts.

pour l'équipe d'Inzaghi de l'emporter par au moins deux buts. Moins de 0,5 buts pour Genoa ⭐ avec des cotes de 1,75 sur Betsson, indiquant une probabilité de 57,1% pour les visiteurs de ne pas marquer.

pour les visiteurs de ne pas marquer. Victoire de l'Inter Milan, plus de 2,5 buts et Lautaro Martinez buteur ⭐ avec des cotes de 2,90 sur Betsson, représentant une chance de 34,5% pour Martinez de briller dans une performance vintage de l'Inter.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Inter Milan est le grand favori alors qu'ils reçoivent Genoa lundi soir. Ils ont une avance confortable en tête de Serie A et veulent continuer à construire leur élan alors qu'ils poursuivent leur succès en Europe.

L'équipe de Simone Inzaghi est l'équipe phare d'Italie cette saison. Ils ont joué avec une certaine assurance qui a fait de l'Italien l'un des entraîneurs les plus recherchés en Europe. Ils sont redoutables en attaque et bénéficient également d'un excellent bilan défensif. L'Inter a remporté tous les matchs qu'ils ont disputés en 2024 avant leur match en milieu de semaine contre l'Atalanta. Cette série leur a permis de prendre le contrôle de la course au titre, de remporter la Supercoupe d'Italie et de prendre une avance avant le match retour de leur affrontement en Ligue des champions avec l'Atlético Madrid.

Genoa a plus de temps pour se préparer à ce match et ils devront utiliser leur temps efficacement. Actuellement 12e de Serie A, leur position ravira sûrement leurs fans, après leur promotion de la deuxième division la saison dernière. Alberto Gilardino a fait un excellent travail depuis sa prise de fonction à la tête d'Il Grifone. Ils ont terminé deuxièmes de Serie B la saison dernière et les tactiques du manager se sont bien traduites en Serie A. Ils ont la quatrième possession moyenne la plus basse de la division, choisissant de s'appuyer sur des contre-attaques et des transitions rapides de la défense à l'attaque.

Les compos probables pour Inter Milan Genoa

Composition probable de l'Inter Milan :

Audero, Augusto, De Vrij, Bisseck, DiMarco, Mkhitaryan, Asllani, Frattesi, Dumfries, Martinez, Sanchez.

La composition probable du Genoa :

Martinez, Vasquez, Bani, De Winter, Martin, Frendrup, Badelj, Messias, Sabelli, Retgui, Gudmundsson.

Pronostic 1 : Handicap -1 pour Inter Milan @ 1,85 avec Betsson

L'Inter Milan a l'habitude de terrasser Genoa au San Siro. Par conséquent, le premier de nos pronostics pour ce match est pour l'équipe à domicile de remporter le match par deux buts d'écart en utilisant le pari handicap de Betsson.

Les Nerazzurri ont remporté leurs neuf derniers matchs à domicile contre Genoa. Sur cette période, ils ont en moyenne marqué 2,78 buts et encaissé seulement un. Ce pari a été gagnant lors des quatre derniers. L'équipe d'Inzaghi a remporté ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues avant leur prochain match en milieu de semaine contre l'Atalanta. Cela indique qu'ils sont en excellente forme à l'approche de ce match.

Pronostic 2 : Moins de 0,5 buts pour Genoa @ 1,75 avec Betsson

Le second de nos pronostics pour Inter Milan vs Genoa est que l'équipe à domicile garde sa cage inviolée. Nous pouvons parier sur moins de 0,5 buts pour Genoa avec des cotes de 1,75 sur Betsson.

L'équipe d'Inzaghi excelle à la fois en attaque et en défense. Ils sont en train de trouver leur meilleure forme alors que nous entamons la fin de saison. Avant le match contre l'Atalanta, ils avaient gardé sept fois leur cage inviolée lors de leurs huit derniers matchs. Seule l'AS Roma a réussi à marquer contre eux.

Genoa a marqué en moyenne seulement 0,85 but à l'extérieur cette saison. Seules cinq équipes du championnat italien ont marqué moins de buts.

Pronostic 3 : Victoire de l'Inter Milan, Plus de 2,5 Buts & But de Lautaro Martinez @ 2,90 avec Betsson

Le dernier de nos paris pour Inter Milan Genoa est la victoire de l'Inter Milan, qu'il y ait plus de 2,5 buts dans le match et que Lautaro Martinez marque durant le match. Cela peut être soutenu via l'onglet des paris pré-construits avec des cotes de 2,90 avec Betsson.

Comme mentionné précédemment, je m'attends à une victoire confortable de l'Inter ici, donc parier sur l'homme en forme pour marquer semble être un excellent pari. Martinez est devenu le troisième joueur de l'Inter de l'histoire à marquer 20 buts en championnat lors de trois saisons consécutives il y a quelques semaines.

L'Argentin a en moyenne un impressionnant 0,8 buts hors penalty par match en Serie A, dépassant ainsi son npxG de 0,61. Ses 22 buts en 23 matchs de championnat sont un témoignage de sa qualité et il n'y a aucun signe de ralentissement de Martinez.

