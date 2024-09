Pronostic Inter Milan AC - Serie A 22/09/2024 : Les Nerazzurri gagnent et les 2 équipes marquent

Inter vs AC Milan

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Inter Milan AC, comptant pour la 5e journée de Serie A, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Inter Milan AC Milan : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Inter Milan AC Milan : probabilités et cotes

Plus de 1,5 buts pour l'Inter avec des cotes de @1.67 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 60% que l'Inter marque plus d'une fois.

Les deux équipes marquent avec des cotes de @1.70 sur Vbet, indiquant une probabilité de 59% que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Victoire de l'Inter Milan avec des cotes de @1.67 sur Vbet, représentant une probabilité de 58% en faveur d'une victoire des Nerazzurri.

Nous pronostiquons une victoire de l'Inter Milan 2-1 contre l'AC Milan.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce dimanche, le légendaire Derby della Madonnina revient sur le devant de la scène, avec les Nerazzurri qui reçoivent à San Siro. Avec des fortunes contrastées pour les deux équipes, cette confrontation promet, comme toujours, d'être l'un des moments les plus excitants du calendrier de la Serie A.

Le début de la crise pour les Milanais ?

Pour l'AC Milan, le mois dernier a été synonyme de lutte. Malgré de grands espoirs et un mercato estival animé, les Rossoneri semblent se diriger vers une crise, sur et en dehors du terrain.

Paulo Fonseca, à la tête de l'équipe, est sous pression car les performances de Milan n'ont pas été convaincantes. La récente défaite contre Liverpool en Ligue des Champions a mis en évidence leurs lacunes, notamment en défense et au milieu de terrain.

La défaite 1-3 n'est pas seulement un score, mais le signe de problèmes plus profonds au sein de l'équipe. Milan, qui avait pris une avance rapide grâce à Christian Pulisic, s'est effondré sous la pression alors que Liverpool a dominé les 70 dernières minutes. Le chiffre alarmant de 19 tirs concédés en 70 minutes témoigne d'une défense fragile, incapable de contenir les attaques adverses.

Pourtant, le Milan AC avait retrouvé un second souffle ces dernières années. Après quelques saisons difficiles, les Rossoneri sont revenus au premier plan du football italien. Les investissements réalisés sur le marché des transferts ont permis de renforcer l'effectif et de retrouver un niveau de jeu compétitif. L'objectif du Milan est de renouer avec les sommets du football italien et de retrouver le goût de la victoire en Ligue des Champions.

L'Inter toujours dominant

En revanche, l'Inter Milan aborde le derby avec confiance. Malgré un match nul 1-1 contre Monza dimanche, les Nerazzurri restent favoris, ayant remporté six victoires consécutives dans le derby.

Sous la direction de Simone Inzaghi, l'Inter dispose d'un effectif solide avec de la profondeur à chaque poste. Le trio de milieux Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan a été essentiel dans la maîtrise des matchs, tandis que Lautaro Martínez et Marcus Thuram ont toujours excellé contre leurs rivaux citadins.

L’Inter Milan, fort de son titre de champion d'Italie remporté de manière convaincante la saison dernière, aborde ce nouvel exercice avec l'ambition de conserver sa couronne. Les Nerazzurri ont mis en place un style de jeu efficace et basé sur une défense solide. Leur début de saison est encourageant, même si quelques points ont été laissés en route. L'objectif est clair : dominer le championnat italien et briller en Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Inter Milan AC Milan

La composition probable de l'Inter Milan (3-5-2) :

Sommer ; Pavard, Acerbi, Bastoni ; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto ; Thuram, Lautaro.

La composition probable de l'AC Milan (4-2-1-3) :

Torriani ; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez ; Reijnders, Fofana ; Loftus-Cheek ; Pulisic, Leao, Morata.

Les meilleurs paris à prendre pour Inter Milan AC

Pronostic Inter Milan vs AC Milan 1 : Plus de 1,5 buts pour l'Inter @1.67 sur Vbet

Comme l'a admis Fonseca après le match de Ligue des Champions, l'AC Milan est fragile en défense. Jusqu'à présent, ils n'ont gardé qu'une seule feuille blanche en cinq matchs, et c'était contre le promu Venezia, tout en ayant concédé au moins deux buts dans toutes les autres rencontres.

L'absence d'un leader au cœur du milieu de terrain et d'un défenseur créatif capable de relancer le jeu a laissé Milan sans direction. Fikayo Tomori et Strahinja Pavlović, chargés de défendre et de distribuer, ont eu du mal à bien remplir ces rôles.

Le duo de milieux Ruben Loftus-Cheek et Youssouf Fofana n'a pas non plus su prendre les commandes, échouant souvent à exiger le ballon ou à créer des occasions en transition.

Ces problèmes de leadership et de clarté tactique ont laissé Milan vulnérable, avec des failles évidentes en possession et hors possession. Contre Liverpool, ils ont été trop passifs lors des moments clés, laissant leurs adversaires dicter le jeu sans beaucoup de résistance.

L’un des plus grands dilemmes tactiques de Milan est leur incapacité à maintenir la pression pendant 90 minutes. Les Rossoneri ont bien commencé contre Liverpool, en pressant haut et en restant compacts, mais dès que l'adversaire a accéléré le rythme, Milan s'est effondré.

Cette incapacité à gérer les équipes qui pressent haut est inquiétante à l'approche du derby, car l'Inter est réputée pour son pressing intense et ses transitions rapides sous Inzaghi. Le milieu de terrain, au lieu d'offrir des solutions, disparaît souvent dans les moments critiques, laissant Milan exposé. Si ces problèmes persistent, l'Inter pourrait bien capitaliser sur les fragilités structurelles de Milan.

Pronostic Inter Milan vs AC Milan 2 : Les deux équipes marquent @1.70 sur Vbet

La vulnérabilité de Milan sur les coups de pied arrêtés est un problème récurrent, avec 18 buts concédés sur corners et coups francs depuis l'été 2022. Cette fragilité défensive leur a coûté cher, et la défaite contre Liverpool a encore mis en lumière ces failles. Contre une équipe physique de l'Inter, menée par des joueurs comme Lautaro Martínez et Marcus Thuram, la susceptibilité de Milan dans les duels aériens pourrait s'avérer décisive.

Lautaro, bien qu’ayant connu un début de saison un peu lent, reste une menace constante dans la surface, et la maîtrise des coups de pied arrêtés par l’Inter pourrait faire la différence dans ce derby.

La situation des gardiens de but de Milan ajoute une couche d'inquiétude, avec Mike Maignan blessé contre Liverpool. Si Maignan est indisponible, Milan devra compter sur Lorenzo Torriani, un jeune gardien inexpérimenté, pour jouer l'un des matchs les plus importants de la saison.

Pronostic Inter Milan vs AC Milan 3 : Victoire de l'Inter Milan @1.67 sur Vbet

L’Inter d’Inzaghi joue avec une grande intensité, pressant agressivement et cherchant à se projeter rapidement lorsqu’ils récupèrent le ballon. Cette approche a bien fonctionné contre des équipes qui ont du mal à construire depuis l’arrière, et Milan, étant donné leur forme actuelle, tombe dans cette catégorie.

Bien que la performance de Thuram contre Monza n'ait pas été à la hauteur de ses standards habituels, sa forme en début de saison – avec deux buts contre le Genoa et l'Atalanta – démontre ses capacités.

Lautaro, malgré un seul but lors des 12 derniers matchs de championnat de l’Inter, reste la principale menace des Nerazzurri. L’Argentin affiche un excellent bilan dans les derbies, avec huit buts et trois passes décisives en 16 matchs, et sa capacité à combiner avec Thuram et à créer des occasions dans le dernier tiers sera cruciale.

Le Derby della Madonnina ne manque jamais de livrer son lot de drames, et l’édition de dimanche promet de ne pas déroger à la règle. Les deux équipes seront désespérées de décrocher un résultat, mais c'est l'Inter qui semble plus susceptible de s'imposer.

