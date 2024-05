Pronostic Hoffenheim vs Bayern Munich : Bundesliga 18/05/2024

Notre expert en pronostics vous présente ses trois meilleurs paris pour Hoffenheim vs Bayern Munich avant leur rencontre de Bundesliga.

Les espoirs de Hoffenheim de jouer en Europe sont toujours vivants après leur éclatante victoire 6-0 à l'extérieur contre Darmstadt le week-end dernier.

Les hôtes sont actuellement septièmes au classement et doivent faire mieux que le résultat de Fribourg pour se qualifier pour la Conference League. Le Bayern Munich s'est remis de la défaite en Ligue des Champions contre le Real Madrid avec une victoire de 2-0 contre Wolfsburg. Maintenant, lors du dernier match de la saison, l'équipe de Thomas Tuchel doit défendre la deuxième place contre Stuttgart. Après avoir analysé les cotes Hoffenheim contre Bayern Munich, nous avons identifié quelques-unes de nos prédictions préférées pour la Bundesliga.

Meilleurs paris pour Hoffenheim contre Bayern Munich

Moins de 4.5 buts et les deux équipes marquent avec des cotes de 2.40 sur Betsson, soit 42 % de chances que ce soit un match à haut score.

Handicap asiatique +0.75 pour Hoffenheim avec des cotes de 1.83 sur Betsson, soit 54 % de chances que les hôtes ne perdent pas avec plus d'un but d'écart.

Hoffenheim ou Nul à des cotes de 2.05 sur Betsson, donnant 48 % de chances pour que les hôtes ne perdent pas samedi.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le dernier match de la saison est d'une importance capitale pour Hoffenheim, car ils visent à se qualifier pour jouer dans une compétition européenne pour la quatrième fois de leur histoire. Les hôtes ont un point de plus que Fribourg, qui joue à l'extérieur contre l'Union Berlin et se trouve actuellement en septième position. Le Bayern Munich espère terminer sa difficile campagne domestique avec un résultat positif, mais une défaite pourrait les voir chuter à la troisième place du tableau.

Les deux équipes ont été victorieuses samedi dernier, Hoffenheim enregistrant leur plus grand succès de la saison en battant Darmstadt 6-0. Après leur sortie dramatique de la Ligue des Champions, le Bayern n'a pas déçu ses fans lors du dernier match à domicile de la campagne.

Les hommes de Thomas Tuchel ont gagné 2-0 contre Wolfsburg lors d'un match où Lovro Zvonarek, âgé de 19 ans, a marqué son premier but après quatre apparitions pour le club bavarois. Le Bayern terminera la saison sans trophées, mais ils ont repris leur deuxième place et ont un avantage de deux points sur Stuttgart.

Compositions probables pour Hoffenheim contre Bayern Munich

XI probable de Hoffenheim :

Baumann; Kabak, Grillitsch, Akpoguma; Kaderabek, Jurasek, Proemel, Bülter; Kramaric, Bebou; Beier.

XI probable du Bayern Munich :

Neuer; Kimmich, Upamecano, De Ligt, Davies; Laimer, Pavlović; Musiala, Zvonarek Zaragoza; Müller.

Pari 1 : Moins de 4.5 Buts et Les Deux Équipes Marquent @ 2.40 avec Betsson

Malgré avoir cédé le titre à Leverkusen, le record de buts du Bayern Munich de 92 buts est le neuvième plus élevé de l'histoire du club. Les Bavarois ont la meilleure attaque de la Bundesliga, ayant marqué cinq fois plus que les hommes de Xabi Alonso. Le Bayern n'a échoué à marquer qu'une fois à l'extérieur, et c'était contre Leverkusen. Ils ont une moyenne de plus de deux buts par match.

Le bilan à domicile de Hoffenheim est médiocre car ils n'ont collecté que 20 points en championnat et ont concédé 29 fois, ce qui en fait la troisième pire défense domestique. Les hôtes n'ont pas gardé une seule feuille propre devant leurs fans cette saison, mais ont réussi à marquer lors de quatre des cinq derniers matchs joués à la Rhein-Neckar Arena.

Le Bayern a concédé au moins un but lors des 10 derniers matchs à l'extérieur, mais sera sans la plupart de ses principaux attaquants. Kane, Sané, Gnabry et Coman seront tous indisponibles en raison de blessures.

Pari 2 : Handicap Asiatique +0.75 pour Hoffenheim @ 1.83 avec Betsson

Lorsqu'il s'agit du dernier match de la saison, les motivations sont un facteur clé et personne ne pourrait désirer une victoire plus que Hoffenheim. Les hôtes ont une réelle chance de se qualifier pour jouer en Conference League la saison prochaine.

Pour ce faire, les hommes de Pellegrino Matarazzo doivent faire mieux que Fribourg, qui jouera à l'extérieur contre l'Union Berlin, une équipe qui a désespérément besoin de trois points pour éviter la relégation. Le Bayern sait qu'un match nul serait suffisant pour sécuriser la deuxième place et pourrait donner de l'espace à certains de ses joueurs de réserve ou jeunes dans la seconde moitié.

Les hôtes n'ont remporté que cinq matchs à domicile cette saison. Pourtant, ils n'ont été battus par plus de deux buts qu'à trois occasions : contre le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort et, récemment, Stuttgart. Pendant ce temps, le Bayern a perdu cinq matchs sur la route et n'a enregistré que deux grandes victoires à l'extérieur depuis novembre 2023.

Avec ce handicap asiatique, si Hoffenheim perd par un seul but, comme 2-1, vous ne perdrez que la moitié de votre mise.

Pari 3 : Hoffenheim ou Nul @ 2.05 avec Betsson

Après un mauvais début de saison, la forme à domicile de Hoffenheim s'est améliorée. Depuis décembre 2023, ils n'ont perdu que deux de leurs neuf matchs et sont invaincus lors des trois derniers. Les hôtes ont partagé les points à cinq reprises à domicile cette saison, dont quatre de ces matchs se terminant sur le score de 1-1.

Il est peu probable que Hoffenheim garde une feuille propre contre les Bavarois, mais ils ont toutes les chances d'obtenir au moins un point. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont gagné que deux des sept derniers matchs à l'extérieur et ont déjà subi des défaites contre Bochum et Heidenheim.

Hoffenheim a été battu 3-0 par le Bayern en janvier, mais à cette époque, ils étaient en pleine crise de résultats. Les choses se sont améliorées au club depuis février, et le Bayern a souvent eu du mal à s'imposer en Bundesliga. Avec cela à l'esprit, il vaut la peine de soutenir les hôtes pour produire une forte performance.