Pronostic Hellas Vérone Milan AC 17/03/2024 : Milan vainqueur et Christian Pulisic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Hellas Vérone Milan AC, comptant pour la 29e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostic Hellas Vérone Milan AC : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et prévisions pour Hellas Vérone vs Milan AC avant leur match de Serie A dimanche à 15h.

Les meilleurs pronostics pour Hellas Vérone Milan AC

Milan AC vainqueur ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, équivalant à une chance de 58% pour les visiteurs de gagner.

pour les visiteurs de gagner. Christian Pulisic buteur ⭐ avec des cotes de 4,00 sur Betsson, indiquant une chance de 25% pour l'Américain de marquer.

pour l'Américain de marquer. Les deux équipes marqueront ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, représentant une chance de 50% pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Hellas Vérone accueille le Milan AC au Stadio Marc'Antonio Bentegodi dimanche alors que les hôtes visent à rester en Serie A la saison prochaine.

Après avoir enregistré deux victoires consécutives pour la première fois cette saison, le moral sera élevé au sein du camp de Hellas Vérone. Alors qu'ils sont deux points au-dessus de la zone de relégation, ils ne sont pas encore sauvés.

Le Milan AC sait que leurs rivaux de toujours, l'Inter, sont trop loin devant pour le titre. Cependant, les visiteurs s'efforceront de maintenir leur deuxième place actuelle alors que la campagne touche à sa fin. Ayant également remporté leurs deux derniers matchs de Serie A, Milan AC espère obtenir une autre victoire contre leurs prochains adversaires.

Les compos probables pour Hellas Vérone Milan AC

La composition probable du Hellas Verone :

Montipo; Cabal, Dawidowicz, Coppola, Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic, Suslov, Noslin, Henry.

La composition probable du Milan AC :

Maignan; Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria, Reijnders, Bennacer, Okafor, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud.

Pronostic 1 pour Hellas Vérone vs Milan AC : Victoire de Milan AC @ 1,70 avec Betsson

Les hôtes ont enfin commencé à montrer un peu de combativité dans leur lutte pour rester en Serie A la saison prochaine. Une défaite lors de leurs cinq derniers matchs est une énorme amélioration. Ils ont réussi deux victoires d'affilée pour la première fois cette saison.

Cependant, même si les résultats positifs contre Lecce et Sassuolo se démarquent, affronter le Milan AC présente un défi beaucoup plus important. Même si le Hellas Verone a fait match nul avec la Juventus, les Bianconeri n'ont pas non plus été à la hauteur de leurs standards habituels cette saison.

Le Milan AC a obtenu une victoire importante à l'extérieur contre la Lazio. Ils l'ont suivie d'une victoire 4-2 contre le Slavia Prague en Ligue Europa avant une victoire routinière contre Empoli. Les visiteurs ont la qualité pour battre Hellas Verone pour la troisième fois cette saison.

Pronostic 2 pour Hellas Vérone Milan AC : Christian Pulisic buteur @ 1,60 avec Betsson

L'Américain du Milan AC est en passe de réaliser sa meilleure saison à ce jour, ayant marqué huit buts en Serie A, ainsi que réalisé six passes décisives. Le joueur de 25 ans est en bonne forme ces derniers temps, marquant lors de deux matchs consécutifs en Serie A et en Ligue Europa.

Milan AC aime jouer avec un seul attaquant, soutenu par deux ailiers offensifs de chaque côté. Cela permet à Pulisic de se retrouver dans des positions avancées dans la surface de réparation ou de couper à l'intérieur pour des tirs de loin. Avec Olivier Giroud n'ayant pas marqué ces derniers temps, nous parions sur Pulisic pour continuer sa bonne forme.

Pronostic 3 pour Hellas Vérone Milan AC : Les deux équipes marqueront @ 2,00 avec Betsson

Nous croyons que le Milan AC repartira avec les trois points, mais les hôtes leur compliqueront la tâche. Les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois cette saison. Le Milan AC a remporté les deux matchs, mais le Hellas Vérone a réussi à marquer à chaque fois.

Les hôtes ont été solides à domicile et ont marqué lors de neuf de leurs dix derniers matchs. Étonnamment, ils n'ont pas marqué contre la Salernitana. Avec le Hellas Verone luttant pour sa survie, attendez-vous à ce qu'ils adoptent une approche plus offensive. Cela pourrait également ouvrir le jeu pour le Milan AC pour marquer.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !