Pronostic Hellas Vérone Inter Milan - 26/05/2024 : Les Nerazzurri vainqueurs et marquent le premier but

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Hellas Vérone Inter, comptant pour la 38e journée de Serie A.

Pronostic Hellas Vérone Inter Milan : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Hellas Vérone Inter

L'Inter marque le premier but ⭐ à une cote de 1,48 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 67,57 % que l'Inter marque en premier.

que l'Inter marque en premier. Victoire de l'Inter ⭐ à une cote de 1,58 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 63,30 % que l'Inter batte Vérone.

que l'Inter batte Vérone. Les deux équipes marquent en seconde mi-temps ⭐ à une cote de 3,00 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 33,33 % que les deux équipes marquent en deuxième période.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Cela fait un mois que l'Inter a remporté le Scudetto 23/24 en battant son rival acharné, l'AC Milan. Pendant que les hommes de Simone Inzaghi sont dans un état détendu, l'Hellas Vérone se bat pour assurer son statut en Serie A.

Deux victoires lors de leurs trois derniers matchs ont permis à Vérone de créer un écart de quatre points avec la zone de relégation à un match de la fin. Leur victoire étroite contre le club du bas du classement, Salernitana, a assuré leur survie. La saison a été difficile pour les hommes de Marco Baroni. Un manque de puissance de feu a rendu difficile l'amélioration de la 17ème place de la saison dernière, mais ils abordent le match de ce week-end capables de finir aussi haut que 13ème.

L'Inter a eu un ou deux résultats surprenants depuis la victoire du Scudetto. Cela inclut une défaite 1-0 contre Sassuolo, déjà relégué, où ils n'ont enregistré qu'un seul tir cadré. Cependant, ils ont réagi à ce revers comme de vrais champions, écrasant Frosinone 5-0 chez eux. Après 37 matchs, ils n'ont perdu que deux fois cette saison, concédant seulement 20 buts et en marquant 87.

Les compos probables pour Hellas Vérone Inter

Le XI probable de l'Hellas Vérone en 4-2-3-1 :

Montipo ; Cabal, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz ; Serdar, Duda ; Suslov, Lazovic, Folorunsho ; Noslin.

Le XI probable de l'Inter en 3-5-2 :

Sommer ; Pavard, Bastoni, Acerbi ; Darmian, Dimarco, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu ; Thuram, Martinez.

L'Inter marque le premier but @ 1,48 avec Betsson

L'Inter a démontré à maintes reprises qu'ils savent prendre le contrôle des matchs cette saison. Ils ont marqué les premiers dans 89 % de leurs matchs cette saison. En conséquence, une cote de 1,48 semble avoir une bonne valeur, car une probabilité de 89 % équivaut à une cote d'environ 1,12. Il est vrai qu'Inter n'a pas besoin de gagner ce match. Cependant, la domination d'Inter aux deux extrémités du terrain suggère que Vérone pourrait avoir peu à dire sur le déroulement du match.

Victoire de l'Inter @ 1,58 avec Betsson

L'Hellas Vérone a en moyenne seulement 1,28 point par match à domicile, tandis que l'Inter a pris en moyenne 2,61 points par match à l'extérieur du San Siro. L'Inter a gagné 83 % de ses matchs à l'extérieur cette saison. Les Nerazzurri n'ont concédé que 0,50 but par match à l'extérieur, bien en dessous de la moyenne du championnat de 1,43 but par match. Ils ont également en moyenne 2,39 buts marqués par match. Nous avons déjà mentionné que ce match est sans enjeu pour les deux équipes, mais Inter voudra sûrement finir la saison en beauté. L'attaquant vedette Lautaro Martinez cherchera à marquer, ayant marqué seulement une fois lors de ses dix derniers matchs.

Les deux équipes marquent en seconde mi-temps @ 3,00 avec Betsson

En regardant les données, cela semble être l'un des paris les plus intéressants du week-end. Vérone a marqué dans 67 % de ses matchs à domicile en seconde mi-temps et l'Inter a marqué dans 67 % de ses matchs à l'extérieur en seconde mi-temps. Cela signifie que la probabilité réelle que les deux équipes marquent en seconde mi-temps est plus proche de 1,50 plutôt que 3,00. Étant donné qu'il n'y a presque rien en jeu dans ce match, il est tout à fait possible que la défense d'Inter soit moins concentrée que plus tôt dans la saison. De même, I Gialloblu pourrait essayer de jouer avec plus de liberté que d'habitude.

