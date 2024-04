Pronostic Heidenheim Bayern Munich 06/04/2024 : Les Bavarois vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Heidenheim Bayern Munich, comptant pour la 28e journée de Bundesliga, ce samedi.

Pronostic Heidenheim Bayern Munich : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Heidenheim vs Bayern Munich.

Les meilleurs pronostics pour Heidenheim vs Bayern Munich

Match nul ⭐ avec des cotes de 6,00 sur Betsson, soit une chance de 17% que le match se termine sur un score de parité.

que le match se termine sur un score de parité. Victoire du Bayern avec les deux équipes qui marquent ⭐ avec des cotes de 2,30 sur Betsson, soit une chance de 44% que les visiteurs remportent le match, mais en encaissant au moins un but.

que les visiteurs remportent le match, mais en encaissant au moins un but. 1er but pour Heidenheim en première mi-temps ⭐ avec des cotes de 2,50 sur Betsson, donnant une chance de 40% aux hôtes de marquer avant la mi-temps.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec pas grand-chose d'autre à jouer cette saison, Heidenheim, en milieu de tableau, aura les yeux rivés sur le scalp du champion de Bundesliga, Bayern. Les visiteurs ont encore du travail à faire pour assurer leur participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

Heidenheim a été impliqué dans un incroyable match à six buts le week-end dernier. Après avoir été menée 2-0, l'équipe de Frank Schmidt semblait battue, mais elle est revenue pour mener 3-2 avant de concéder un but égalisateur à la huitième minute du temps additionnel. Bien que l'équipe à domicile soit confortablement installée à la 11e place, elle est désormais sans victoire lors de ses six derniers matchs de championnat. Elle n'a également remporté aucun de ses cinq derniers matchs à domicile.

Ayant concédé le titre de Bundesliga au Bayer Leverkusen, Thomas Tuchel voudra une réaction de son équipe. La défaite 2-0 de Bayern à domicile contre Dortmund dans le Der Klassiker était leur première défaite à Munich en 10 ans et les laisse à 13 points des leaders du championnat.

Les compos probables pour Heidenheim vs Bayern Munich

La composition probable de Heidenheim en 4-2-3-1 :

Müller - Traoré, Mainka (c), Gimber, Föhrenbach - Schöppner, Theuerkauf - Dinkçi, Pieringer, Beste - Kleindienst.

La composition probable du Bayern Munich en 4-2-3-1 :

Ulreich - Kimmich, De Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sané, Müller (c), Musiala - Kane.

Pronostic 1 : Match nul @ 6,00 avec Betsson

Le Bayern Munich est le favori incontesté pour remporter cette confrontation contre Heidenheim. Même si c'est le résultat probable avec des cotes de 1,33, je ne peux pas les recommander à un tel prix.

Au lieu de cela, je pense qu'il y a de la valeur à prendre soit la victoire à domicile, soit le match nul à de grosses cotes. Les visiteurs bavarois ont été irréguliers sous la direction de Thomas Tuchel cette saison, comme en témoigne leur retard de 13 points sur les leaders du championnat, le Bayer Leverkusen.

Heidenheim n'a pas remporté de match lors de ses cinq derniers matchs à domicile. Il pourrait donc être trop demander à ces derniers de mettre fin à cette série contre une équipe de Bayern qui reste néanmoins solide. Trois de ces cinq matchs se sont terminés par des matchs nuls, donc avec des cotes de 6,00, cela vaut la peine d'essayer au cas où Munich ferait un autre mauvais match.

Pronostic 2 : Bayern Munich vainqueur et les deux équipes qui marquent @ 2,30 avec Betsson

Comme mentionné, le Bayern est le grand favori pour remporter cette rencontre. Ils ont remporté 8 de leurs 13 matchs à l'extérieur en championnat cette saison. Mais ils n'ont gardé leur cage inviolée que lors de trois de ces 13 matchs au total. De plus, le Bayern a encaissé au moins un but lors de ses sept derniers déplacements. La dernière journée à l'extérieur a vu les hommes de Tuchel remporter leur premier match en quatre tentatives. Ils ont battu Darmstadt 5-2, avec notamment Harry Kane marquant son 31e but en championnat de la saison.

Heidenheim n'a manqué de marquer que lors de deux de ses 13 matchs à domicile en championnat cette saison et a trouvé le chemin des filets dans six de ses sept derniers. Ils ont également marqué deux fois lors de la confrontation aller à Munich en novembre, bien que Bayern ait remporté la victoire avec un score de 4-2.

Pronostic 3 : 1er but pour Heidenheim en première mi-temps @ 2,50 avec Betsson

Le défenseur du Bayern, Joshua Kimmich, a exprimé sa frustration face à la performance de son équipe lors de la défaite 2-0 contre Dortmund. Il les a critiqués pour avoir joué comme s'il n'y avait rien en jeu, comme si le match était amical et qu'ils devaient rentrer chez eux et se remettre en question.

Il est probable que nous assistions à une réaction à cela, car je suis sûr qu'il n'était pas seul. Cependant, il semble être un thème récurrent pour le Bayern de connaître des laps de concentration cette saison. À l'extérieur, ils ont encaissé 22 buts, cinq équipes en concédant moins. Treize d'entre eux sont venus en première mi-temps, ce qui est le sixième total plus élevé de la Bundesliga cette saison.

Enfin, le Bayern a concédé le premier but lors de trois de ses quatre derniers déplacements. Ils ont permis aux hôtes de marquer en première mi-temps lors de six de leurs sept derniers matchs à l'extérieur.

