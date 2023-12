Pronostic Genoa Inter Milan : L'Inter gagne et Marcus Thuram buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Genoa Inter Milan, comptant pour la 18e journée de Serie A, ce vendredi

Nos propositions de cotes pour la rencontre Genoa – Inter Milan

Inter Milan vainqueur – à 1,56 en pariant sur PMU Sport, soit 64% de chances que les Nerazurri l'emportent.

que les Nerazurri l'emportent. Genoa ne marque pas – à 1,95 en pariant sur PMU Sport, soit 51% de chances que l'équipe de Gênes n'inscrive aucun but.

que l'équipe de Gênes n'inscrive aucun but. Marcus Thuram buteur - à 2,90 en pariant sur PMU Sport, soit 34% de chances que l'attaquant français marque.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Genoa accueille l’Inter Milan pour cette avant-dernière journée de la première partie de Serie A, une rencontre qui semble particulièrement déséquilibrée au premier abord. Les deux formations sont sur deux dynamiques bien différentes, ce qui pourrait annoncer un match à sens unique au stade Luigi-Ferraris.

L’Inter Milan est leader de Serie A et impressionne cette saison. Avec un bilan de 14 victoires pour 2 nuls et 1 seule défaite, les Nerazzurri marchent sur l’eau en championnat : ils n’ont plus perdu depuis le 27 septembre, et seront champions d’hiver en cas de victoire dans cette rencontre. Ils possèdent 4 points d’avance sur la Juventus deuxième, et ont inscrits 41 buts pour seulement 7 encaissés, ce qui fait d’eux la meilleure défense en Italie.

De retour en Serie A cette saison après un passage éclair en deuxième division la saison dernière, le Genoa végète en deuxième partie de tableau. Avec seulement 6 points d’avance sur le premier relégable, les hommes d’Alberto Gilardino sont 13e et présentent un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 8 défaites, pour 18 buts inscrits et 22 encaissés. Malgré une victoire face à Sassuolo lors de la dernière journée, leur état de forme n’est pas non plus au beau fixe, avec 2 défaites et 2 nuls sur les 6 dernières rencontres. Il faudra donc se remobiliser vendredi pour espérer passer le Nouvel An bien au chaud.

Champions d’hiver incontestés. À domicile, le Genoa n’a remporté que 3 des 8 rencontres disputées, pour 3 nuls et 2 défaites. Chez eux, ils encaissent en moyenne 1,25 but par 90 minutes, et n’ont plus gagné depuis le 10 novembre. Difficile donc de les voir résister à la meilleure attaque de Serie A, l’Inter, qui a remporté 8 de ses 10 derniers matches en championnat. Mais c’est surtout leur forme à l’extérieur qui impressionne : ils ont remporté toutes leurs confrontations, à l’exception d’un match nul face à leur concurrent direct, la Juventus.

Pari n° 2 : Le Genoa ne marque pas : 1,90 avec PMU Sport

Match tranquille pour Yann Sommer. En déplacement, l’Inter est intraitable. Les Nerazzurri encaissent en moyenne 0,25 but par 90 minutes, et ont conservé leur cage inviolée à 6 reprises lors de leurs 8 dernières rencontres à l’extérieur. À l’inverse, le Genoa marque en moyenne 1,06 but par match contre ses adversaires. Et lors des 6 dernières confrontations entre les deux formations, le Genoa n’a tout simplement jamais trouvé le chemin des filets, pour un total de 5 victoires de l’Inter. Alors, nouveau clean sheet pour les hommes de Simone Inzaghi ?

Thuram pour pallier l’absence de Lautaro. Avec l’absence de l’attaquant argentin, déjà auteur de 15 buts cette saison, les coéquipiers de Nicolò Barella pourront compter sur leur deuxième homme en forme, Marcus Thuram. L’attaquant français s’intègre parfaitement cette saison, et est parvenu à pallier le départ de Lukaku dans le secteur offensif de l’Inter. Et avec déjà 7 buts en Serie A cette saison, dont 3 lors des 4 dernières rencontres, l’attaquant français devrait profiter de l’absence de Lautaro pour prendre les rênes de l’attaque Nerazzurri vendredi soir.

