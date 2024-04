Pronostic Fulham Liverpool - Premier League - 21/04/2024 : Les Reds vainqueurs et moins de 3,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Fulham Liverpool, comptant pour la 33e journée de Premier League, ce dimanche.

Pronostic Fulham Liverpool : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Fulham Liverpool en Premier League le 21 avril.

Les meilleurs paris pour Fulham Liverpool

Moins de 3,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 1,80 sur Betsson, ce qui donne une chance de 55,6% que le match se termine avec trois buts ou moins.

que le match se termine avec trois buts ou moins. Victoire de Liverpool ⭐ avec des cotes de 1,52 sur Betsson, ce qui donne une chance de 65,7% que les Reds sortent vainqueurs.

que les Reds sortent vainqueurs. Résultat à la mi-temps : Match nul ⭐ avec des cotes de 2,67 sur Betsson, ce qui donne une chance de 37,5% que les deux équipes soient à égalité à la mi-temps.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

À bien des égards, le prochain match à domicile de Fulham contre Liverpool sera un coup gratuit pour eux. D'un autre côté, Liverpool ne peut pas se permettre de lâcher plus de points pour maintenir Manchester City sur ses gardes dans la course au titre.

Fulham aborde cette rencontre avec beaucoup de confiance, après leur victoire confortable 2-0 contre West Ham. La victoire des Cottagers signifie qu'ils peuvent encore terminer dans le top 10, potentiellement devant leurs rivaux de l'ouest londonien, Chelsea. Fulham joue sans pression, sachant qu'ils sont à l'abri de la relégation et peuvent viser une place dans la première moitié du classement.

Quant à Liverpool, une surprenante défaite à domicile 1-0 contre Crystal Palace n'était pas au programme de Jurgen Klopp. Les Reds n'ont pu combler le déficit de trois buts lors du match retour de leur quart de finale de la Ligue Europa contre l'Atalanta, malgré une victoire en Italie (1-0), les éliminant de la compétition cette semaine. Il est clair que Liverpool entre dans un territoire de victoire impérative, mais ils ont maintenu un bilan d'invincibilité à Craven Cottage depuis décembre 2011. Trent Alexander-Arnold retrouve la forme et sa présence pourrait apporter un nouvel élan offensif sur le flanc droit.

Les compos probables pour Liverpool Fulham

La composition probable de Fulham en 4-2-3-1 :

Leno ; Castagne, Robinson, Tosin, Bassey, João Palhinha, Cairney, Iwobi, Pereira, Willian, Muniz Carvalho.

La composition probable de Liverpool en 4-3-3 :

Alisson ; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Endo, Mac Allister, Szoboszlai, Núñez, Salah, Díaz.

Fulham Liverpool Pronostic 1 : Moins de 3,5 buts dans le match @ 1,80 avec Betsson

En combinant les moyennes de buts de Fulham à domicile et de Liverpool à l'extérieur cette saison, il y a une chance de 64% que le match se termine avec moins de 3,5 buts au total. Avec des cotes disponibles de 1,80, cela suggère environ 8% de valeur à offrir si vous choisissez de parier sur Fulham contre Liverpool ce week-end. Liverpool a marqué dans 100% de leurs matchs à l'extérieur jusqu'à présent cette saison. Néanmoins, après leurs exploits européens, ils pourraient se contenter d'une victoire étriquée.

Fulham Liverpool Pronostic 2 : Victoire de Liverpool @ 1,52 avec Betsson

En ce qui concerne les pronostics de Premier League, peu prédiront une victoire de Fulham ici, et à juste titre. D'un point de vue purement motivant, Liverpool a tellement plus en jeu. Cela suggère qu'une victoire à l'extérieur est un pronostic facile à faire pour Fulham contre Liverpool. Manchester City, les leaders de la ligue, ont un week-end de repos pour affronter Chelsea en demi-finale de la FA Cup. Il est donc encore plus impératif que les hommes de Klopp battent Fulham et mettent la pression sur le match en retard de City. La dernière fois que Liverpool a goûté à la défaite à Fulham remonte à décembre 2011. Mo Salah, désormais pleinement rétabli, a marqué trois buts lors de ses six derniers matchs et sera désireux de maintenir en vie la saison des Reds.

Fulham Liverpool Pronostic 3 : Résultat à la mi-temps : Match nul @ 2,67 avec Betsson

Un examen plus approfondi des données révèle que Fulham ne s'est retrouvé mené à la mi-temps que dans 19% de leurs matchs à Craven Cottage cette saison. De même, Liverpool a été mené à la mi-temps dans seulement 20% de leurs matchs à l'extérieur cette saison. Sur la base des statistiques, les cotes de 2,67 pour un match nul à la mi-temps entre Fulham et Liverpool semblent judicieuses pour ceux qui recherchent de la valeur lors des journées de match de la Premier League. Liverpool peut ressentir la pression du statut de "match à gagner absolument", mais leurs exploits en milieu de semaine en Ligue Europa pourraient affecter leur performance. Ce pari anticipe un début de match plus lent pour l'équipe de Jurgen Klopp.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !